Медведев и другие топ-теннисисты жаловались на мячи. К ним наконец-то прислушались

На протяжении сезона-2024 многие топовые игроки, и в их числе Даниил Медведев, не раз и не два жаловались на качество мячей. Доходило даже до того, что во время матча с Маттео Арнальди на «Мастерсе» в Шанхае Медведев подтёрся мячами, намекнув таким образом на их низкое качество.

Что не нравилось Даниилу? Во-первых, в последние годы мячи стали слишком тяжёлыми. «В теннисе тенденция на протяжении последних лет пяти — мячи всё тяжелее и тяжелее. Почему — я не знаю. У всех болят плечи, локти, а они всё равно всё тяжелее и тяжелее. А на Олимпиаде из ниоткуда очень лёгкие мячи. Но к каждому игроку могут прийти другие 10 и сказать: «Лёгкие мячи — это ужасно». Но пусть побольше говорят, что надо вернуть лёгкие. Может быть, кто-то прислушается!» — говорил россиянин в интервью «Чемпионату» в июле.

Во-вторых, серьёзные неудобства доставляло то, что сами мячи отличались друг от друга, так что всякий раз приходилось заново подстраиваться под них. «Как уже говорил, некоторым игрокам нравятся эти мячи. Я принимаю это. Но жалуюсь, так как это минус для меня. Возьмите шесть новых мячей, внимательно рассмотрите их, а потом оцените их отскок. Получатся шесть разных мячей. Не думаю, что так должно быть», — говорил Медведев на одной из пресс-конференций в октябре.

Похоже, что к жалобам игроков действительно прислушались. Президент ATP Андреа Гауденци заявил, что с 2025 года выбор мячей будет централизованным. Некоторые турниры уже готовы к переходу на новую схему, а в отношении других соревнований придётся лишь дождаться истечения текущих контрактов с производителями мячей.

«Мы централизовали выбор мячей. Потребуется немного времени, потому что у турниров есть контракты с производителями мячей. Нам нужно подождать, когда они закончатся. Но мы прислушались к игрокам и хотим снова обеспечить единообразие мячей в туре. Например, одни и те же мячи будут использоваться с Монте-Карло до Рима. При этом мы не можем повлиять на то, какие мячи будут на турнирах «Большого шлема». Мы приняли это решение в прошедшем сезоне, и оно будет постепенно внедряться в 2025 году», — приводит слова Гауденци L'Equipe.

Мячи Slazenger на Уимблдоне-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Почему Гауденци упомянул о ТБШ? Дело в том, что каждый мэйджор заключает собственные соглашения с разными производителями. На Открытом чемпионате Австралии используются мячи Dunlop, на «Ролан Гаррос» и на US Open — Wilson, а на Уимблдоне – Slazenger. Но уже хорошо, что на турнирах, проводимых под эгидой ATP, сделан важный шаг в сторону единообразия.

Нынешние же мячи, по словам Медведева, дают преимущество Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу. «Лучшие два игрока в этом, они уже лучшие игроки в мире… И я уверен, что они были бы таковыми и без мячей, но с этими мячами… Они единственные игроки, которые могут генерировать безумную силу. Это Янник и Карлос. Это даёт им дополнительное преимущество.

Но я стараюсь бороться с тем, с чем могу. Мы много тренируемся. Я пытаюсь обрести силу, которой у меня никогда не было с юниоров из-за моего телосложения. Были даже тесты на мышцы, которые измеряют силу, взрывную силу, а у меня на самом деле нет взрывной силы. Могу генерировать большую силу, например, бить по летящему мячу, но не когда он «мёртвый», — говорил он во время «Мастерса» в Шанхае.

По одной из версий, в ухудшении качества мячей виновата… пандемия коронавируса. «Есть игроки, которые считают, что во время ковида было тяжело производить мячи, которые вроде бы все в Китае производились. Соответственно, начали искать другие способы. Кто-то мне в Head рассказывал, что из Китая поставлять мячи не могли, начали искать другие способы — и мячи стали как бы хуже, дешевле на время ковида. Возможно, есть такая теория заговора, что потом они подумали: а зачем нам делать их дороже, лучше, если и так нормально?» — говорил Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше!»

Мяч Dunlop на Australian Open Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Александр Зверев в ноябре подробно порассуждал на тему ухудшения качества мячей в туре. «Причина в том, что из-за ковида компании пытались сократить расходы, и теперь они используют другой материал резины. Они используют другой материал для теннисных мячей, что делает их в среднем на 30–60% медленнее по сравнению с тем, что было до ковида.

Это не только одна компания — в целом мячи стали намного хуже и намного медленнее. Они больше не такие стабильные. Они больше не служат так долго. Мне нравились мячи Dunlop, они были такими замечательными, когда были новыми, очень быстрыми на корте. Когда они стали больше, они всё ещё здорово летали, потому что воздух внутри и давление внутри не уходили. А сейчас материал не удерживает воздух внутри.

Вот почему у многих игроков сейчас проблемы с локтями, с запястьями. Думаю, в долгосрочной перспективе здоровье игроков станет большой проблемой из-за мячей, которые у нас есть сейчас», — сказал Зверев на одной из пресс-конференций.

Мяч Wilson на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот Алькарас, который, по мнению Медведева, извлекает выгоду из текущей ситуации, высказался в том смысле, что все находятся в одинаковых условиях. «В конце концов, мы теннисисты, и каждую неделю нас ставят в разные условия, мы играем на разных кортах и разными мячами. К этому нужно привыкнуть, хотя я думаю, что в какой-то момент всё должно измениться в лучшую сторону. Но мы ничего не можем с этим поделать», — приводит его слова, сказанные в октябре, As.