«Он моя главная опора». Соболенко получила награду WTA и благодарна своему бойфренду

Белорусская теннисистка Арина Соболенко провела впечатляющий сезон. Арина выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open, а также «тысячники» в Цинциннати и Ухане. Соболенко впервые в карьере закончила год в статусе первой ракетки мира. Она более чем заслуженно получила награду лучшей теннисистке сезона-2024 от WTA.
Усердная работа и квалифицированная тренерская команда – важные причины успеха Соболенко. Но также существенную роль сыграла поддержка её возлюбленного Георгиоса Франгулиса. Арина начала встречаться с бразильским бизнесменом весной, после чего постепенно набирала обороты на корте и выдала мощнейший отрезок в карьере под конец сезона.
Соболенко и Франгулис подтвердили свои отношения в мае этого года, появившись на Гран-при Формулы-1 в Италии. 35-летний бизнесмен из Бразилии с греческими корнями является основателем и генеральным директором компании по производству здорового питания Oakberry. А ещё он занимается и интересуется автоспортом, поэтому поездки на Гран-при Формулы-1 вместе с Ариной не являются сюрпризом. Совсем недавно Соболенко и Франгулис посетили заключительную гонку сезона в Абу-Даби.
Арина Соболенко и Георгиос Франгулис на Гран-при Абу-Даби Ф-1
Фото: Из личного архива Арины Соболенко
Соболенко и Франгулис являются достаточно медийной парой. Они активно публикуют фото в соцсетях. Арина и Георгиос многократно давали понять, что очень счастливы в отношениях и наслаждаются совместным времяпровождением. Бразилец ездит с Ариной на турниры по всему миру.
Франгулис фактически стал частью команды Соболенко. Он сидит в ложе рядом с тренерами теннисистки, постоянно общается с ними. Особенно дружеские отношения у него сложились с фитнес-тренером Джейсоном Стейси, которого он в соцсетях называет легендой.
Георгиос Франгулис с Ариной Соболенко и её командой после победы на турнире в Цинциннати
Фото: Dylan Buell/Getty Images
Георгиос ведёт активный образ жизни, поэтому часто занимается с Ариной в тренажёрном зале и даже на корте. Так было во время небольшого отпуска в Греции после победы Соболенко на US Open. Вместе с ними в Грецию приехал тренер теннисистки Антон Дубров. Тогда белоруска только готовилась к смещению Иги Швёнтек с первого места в рейтинге WTA.
В конечном счёте Арина выполнила свою цель и стала первой ракеткой мира. За два месяца (с августа по октябрь) она взяла все крупнейшие титулы на харде (Цинциннати, US Open, Ухань). Концовка сезона получилась немного смазанной из-за обидного поражения в полуфинале Итогового чемпионата WTA от будущей чемпионки Кори Гауфф, но на лидерстве Соболенко в мировом рейтинге это никак не сказалось.
Арина Соболенко и Георгиос Франгулис в Ухане
Фото: Из личного архива Георгиоса Франгулиса
Сразу после Итогового в Эр-Рияде Соболенко и Франгулис отправились в Париж. В столице Франции пара остановилась в пятизвёздочном отеле Four Seasons George V. Они много гуляли по улицам, посещали достопримечательности города, отдыхали в ресторанах.
«Романтическое путешествие. Куда ты, туда и я», — охарактеризовала этот период Соболенко в соцсетях, публикуя снимки с фотоаппарата-полароида.
Арина Соболенко и Георгиос Франгулис в Париже
Фото: Из личного архива Арины Соболенко
После Парижа Арина и Георгиос полетели в Майами. Там они сходили на матч клуба НБА «Майами Хит» и просто развлекались.
Франгулис уже давно познакомил Соболенко со своим братом Педро и другими близкими людьми. С некоторыми из них они пересеклись во Флориде.
Арина Соболенко и Георгиос Франгулис на матче НБА в Майами
Фото: Из личного архива Арины Соболенко
Затем была вышеупомянутая поездка в Абу-Даби на Формулу-1, где собралось довольно много теннисистов. В частности, гонку также посетили Янник Синнер, Григор Димитров, Елена Рыбакина, Паула Бадоса.
Из Абу-Даби Соболенко и Франгулис сразу вылетели в Эр-Рияд, где исполнительный директор WTA Портия Арчер вручила ей награду лучшей теннисистке года. Франгулис тоже позировал с Соболенко на церемонии.
Арина Соболенко получила награду лучшей теннисистке года от WTA
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Вероятно, Соболенко в ближайшее время продолжит пребывать на Ближнем Востоке. Именно там многие теннисисты предпочитают готовиться к новому сезону, который для Арины начнётся на турнире в Брисбене (пройдёт с 30 декабря по 6 января). А дальше её ждёт защита титула на Australian Open. Рядом с Соболенко будет Франгулис, который поможет ей сохранять мотивацию для новых свершений на корте.
«У меня был действительно трудный период. Я очень счастлива, что Георгиос находился рядом со мной, постоянно подбадривал меня, всегда следил за тем, чтобы мы занимались чем-то интересным. Я стараюсь забыть о теннисе, сосредоточиться на хорошем и наслаждаться жизнью. Даже когда в моей карьере что-то идёт не так, Георгиос является моей главной опорой, поэтому я рада, что он рядом со мной», — утверждает Соболенко.