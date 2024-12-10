«Он моя главная опора». Соболенко получила награду WTA и благодарна своему бойфренду

Георгиос Франгулис фактически стал частью команды Арины, которая завершила год первой ракеткой мира и признана лучшей теннисисткой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко провела впечатляющий сезон. Арина выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open, а также «тысячники» в Цинциннати и Ухане. Соболенко впервые в карьере закончила год в статусе первой ракетки мира. Она более чем заслуженно получила награду лучшей теннисистке сезона-2024 от WTA.

Усердная работа и квалифицированная тренерская команда – важные причины успеха Соболенко. Но также существенную роль сыграла поддержка её возлюбленного Георгиоса Франгулиса. Арина начала встречаться с бразильским бизнесменом весной, после чего постепенно набирала обороты на корте и выдала мощнейший отрезок в карьере под конец сезона.

Соболенко и Франгулис подтвердили свои отношения в мае этого года, появившись на Гран-при Формулы-1 в Италии. 35-летний бизнесмен из Бразилии с греческими корнями является основателем и генеральным директором компании по производству здорового питания Oakberry. А ещё он занимается и интересуется автоспортом, поэтому поездки на Гран-при Формулы-1 вместе с Ариной не являются сюрпризом. Совсем недавно Соболенко и Франгулис посетили заключительную гонку сезона в Абу-Даби.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис на Гран-при Абу-Даби Ф-1 Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Соболенко и Франгулис являются достаточно медийной парой. Они активно публикуют фото в соцсетях. Арина и Георгиос многократно давали понять, что очень счастливы в отношениях и наслаждаются совместным времяпровождением. Бразилец ездит с Ариной на турниры по всему миру.

Франгулис фактически стал частью команды Соболенко. Он сидит в ложе рядом с тренерами теннисистки, постоянно общается с ними. Особенно дружеские отношения у него сложились с фитнес-тренером Джейсоном Стейси, которого он в соцсетях называет легендой.

Георгиос Франгулис с Ариной Соболенко и её командой после победы на турнире в Цинциннати Фото: Dylan Buell/Getty Images

Георгиос ведёт активный образ жизни, поэтому часто занимается с Ариной в тренажёрном зале и даже на корте. Так было во время небольшого отпуска в Греции после победы Соболенко на US Open. Вместе с ними в Грецию приехал тренер теннисистки Антон Дубров. Тогда белоруска только готовилась к смещению Иги Швёнтек с первого места в рейтинге WTA.

В конечном счёте Арина выполнила свою цель и стала первой ракеткой мира. За два месяца (с августа по октябрь) она взяла все крупнейшие титулы на харде (Цинциннати, US Open, Ухань). Концовка сезона получилась немного смазанной из-за обидного поражения в полуфинале Итогового чемпионата WTA от будущей чемпионки Кори Гауфф, но на лидерстве Соболенко в мировом рейтинге это никак не сказалось.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис в Ухане Фото: Из личного архива Георгиоса Франгулиса

Сразу после Итогового в Эр-Рияде Соболенко и Франгулис отправились в Париж. В столице Франции пара остановилась в пятизвёздочном отеле Four Seasons George V. Они много гуляли по улицам, посещали достопримечательности города, отдыхали в ресторанах.

«Романтическое путешествие. Куда ты, туда и я», — охарактеризовала этот период Соболенко в соцсетях, публикуя снимки с фотоаппарата-полароида.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис в Париже Фото: Из личного архива Арины Соболенко

После Парижа Арина и Георгиос полетели в Майами. Там они сходили на матч клуба НБА «Майами Хит» и просто развлекались.

Франгулис уже давно познакомил Соболенко со своим братом Педро и другими близкими людьми. С некоторыми из них они пересеклись во Флориде.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис на матче НБА в Майами Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Затем была вышеупомянутая поездка в Абу-Даби на Формулу-1, где собралось довольно много теннисистов. В частности, гонку также посетили Янник Синнер, Григор Димитров, Елена Рыбакина, Паула Бадоса.

Из Абу-Даби Соболенко и Франгулис сразу вылетели в Эр-Рияд, где исполнительный директор WTA Портия Арчер вручила ей награду лучшей теннисистке года. Франгулис тоже позировал с Соболенко на церемонии.

Арина Соболенко получила награду лучшей теннисистке года от WTA Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вероятно, Соболенко в ближайшее время продолжит пребывать на Ближнем Востоке. Именно там многие теннисисты предпочитают готовиться к новому сезону, который для Арины начнётся на турнире в Брисбене (пройдёт с 30 декабря по 6 января). А дальше её ждёт защита титула на Australian Open. Рядом с Соболенко будет Франгулис, который поможет ей сохранять мотивацию для новых свершений на корте.

«У меня был действительно трудный период. Я очень счастлива, что Георгиос находился рядом со мной, постоянно подбадривал меня, всегда следил за тем, чтобы мы занимались чем-то интересным. Я стараюсь забыть о теннисе, сосредоточиться на хорошем и наслаждаться жизнью. Даже когда в моей карьере что-то идёт не так, Георгиос является моей главной опорой, поэтому я рада, что он рядом со мной», — утверждает Соболенко.