Теннисист года в России — Даниил Медведев! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024

В начале 2024 года мы запустили масштабный проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально подсчитывались результаты выступлений российских теннисистов на крупных турнирах.

Причём критериев подсчёта было гораздо больше, чем в обычном рейтинге ATP. Учитывались не только стадии соревнований, до которых добирались наши спортсмены, но и сила соперников, а также положительная динамика в рейтинге ATP (если таковая была). Подробнее о формулах подсчёта рассказывалось в каждом промежуточном материале.

I квартал. Даниил Медведев

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

В первом квартале победителем нашего зачёта стал Даниил Медведев, который был финалистом Australian Open и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфиналистом «пятисотника» в Дубае и «Мастерса» в Майами. На счету Даниила были победы над соперниками из топ-10 — Хуркачем, Зверевым и Руне, а также ещё 10 выигранных поединков у представителей топ-50. Второе место досталось Андрею Рублёву — титул в Гонконге, четвертьфинал Australian Open и полуфинал «пятисотника» в Дубае. Также в активе Андрея было семь побед над теннисистами из топ-50. Замкнул тройку Карен Хачанов. Он завоевал титул в Дохе, был в четвёртом круге Australian Open и одержал шесть побед над представителями топ-50.

II квартал. Андрей Рублёв

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором квартале в лидеры пробился Андрей Рублёв. Он стал победителем «Мастерса» в Мадриде, семь раз выиграл представителей топ-50, в том числе у третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. Даниил Медведев выступил во время грунтовой серии похуже. Он добрался до четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде и четвёртого круга «Ролан Гаррос». В активе Даниила было шесть побед над представителями топ-50. Замкнул тройку снова Карен Хачанов. Он добрался до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло, а главным его успехом на этом отрезке сезона стала победа над представителем топ-5 — Даниилом Медведевым.

III квартал. Андрей Рублёв

Андрей Рублёв Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В третьем квартале вновь первенствовал Андрей Рублёв, который на самом финише обошёл Даниила Медведева. На счету Андрея — финал «Мастерса» в Монреале и четвертьфинал в Цинциннати. Также себе в актив на этом отрезке сезона Рублёв занёс победу над первой ракеткой мира Янником Синнером и ещё над пятью представителями топ-50. Второе место досталось Даниилу Медведеву, главным успехом которого стал полуфинал Уимблдона. По ходу турнира Даниил обыграл первого номера мирового рейтинга Янника Синнера. Замкнул тройку Роман Сафиуллин. Он завоевал титул на «челленджере» в Кэри, победил четырёх представителей топ-40 и вытеснил из тройки Карена Хачанова.

IV квартал. Карен Хачанов

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

В четвёртом квартале был новый победитель — Карен Хачанов, у которого получилась прекрасная концовка сезона. Он завоевал титул в Астане, дошёл до финала «пятисотника» в Вене и полуфинала «Мастерса» в Париже. В активе Карена победы над представителями топ-10 Алексом де Минором и Григором Димитровым, а также ещё над пятью теннисистами из топ-50. В итоге Хачанов всего на один балл опередил Даниила Медведева, занявшего второе место. Даниил был четвертьфиналистом US Open, занял третье место в группе на Итоговом чемпионате ATP, победив соперника из топ-10 Алекса де Минора. Кроме этого, Даниил ещё семь раз обыгрывал теннисистов из топ-50. Замкнул тройку Андрей Рублёв. Он был в четвёртом круге US Open и занял четвёртое место в группе на Итоговом чемпионате ATP. Также в активе Андрея три победы над соперниками из топ-40.

Зачёт «Лучший теннисист года». Медведев — №1!

По итогам всех четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» выявил лучшего игрока года. Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получил 10 баллов, за второе — девять и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются, и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель ATP.

Положение в зачёте «Лучший теннисист года» по итогам четырёх кварталов получилось интересным.

Лидировавший до этого Андрей Рублёв позволил Даниилу Медведеву себя догнать на финише, а по более высокому месту в рейтинге ATP именно Даниил и стал лучшим теннисистом России 2024 года по версии «Чемпионата». Замкнул тройку Карен Хачанов. Обнадёживает появление в нашем зачёте в конце сезона Алибека Качмазова. Чем больше участников — тем выше конкуренция. Наши поздравления всем теннисистам! Ждём новых успехов в 2025 году!