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Шарапова учит сына русскому алфавиту. Видео
Шарапова учит сына русскому алфавиту. Видео
Мария Шарапова, оказывается, не только топовая теннисистка, но и первоклассный учитель русского языка. Экс первая ракетка мира на своей странице в социальных сетях показала, как учит сына Теодора русскому алфавиту.
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Шарапова показала, как учит своего сына Теодора русскому алфавиту
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