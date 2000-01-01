Шарапова учит сына русскому алфавиту. Видео
Мария Шарапова, оказывается, не только топовая теннисистка, но и первоклассный учитель русского языка. Экс первая ракетка мира на своей странице в социальных сетях показала, как учит сына Теодора русскому алфавиту.
Шарапова показала, как учит своего сына Теодора русскому алфавиту
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