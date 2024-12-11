Шарапова учит своего сына русскому алфавиту. Малыш уже добился заметных успехов

Мария старается сделать всё возможное, чтобы её родные язык и культура не были чем-то чужим для Теодора.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года, сосредоточившись на развитии бизнеса и построении личной жизни со своим возлюбленным Александром Гилксом.

В июле 2022 года Шарапова родила сына Теодора. Гилкс – британский бизнесмен. Мария вместе с ним и ребёнком живёт в США. Вокруг англоязычная среда, но российская теннисистка не забывает свои корни. Шарапова активно учит Теодора родному языку.

В социальных сетях Мария опубликовала видео, на котором Теодор при её помощи познаёт русский алфавит.

Ребёнок сбился на букве «О», перепутав её с «И». Но перед этим сын знаменитой теннисистки правильно произнёс весь предшествующий алфавит. Можно не сомневаться, что скоро Теодор освоит и эту букву. Мальчику всего лишь чуть более двух лет, однако он уже добился немалых успехов в изучении языка своей матери.

Шарапова практически с момента рождения Теодора старается сделать так, чтобы Россия и русский язык не были чем-то чужим для него. Ещё в августе 2022 года, когда мальчику исполнилось полтора месяца, Мария читала ему стихи культового поэта Владимира Маяковского. Ребёнок ничего не понимал, но всё равно неосознанно погружался в атмосферу русской культуры.

В двухлетнем возрасте Теодор начал осмысливать некоторые русские слова. Шарапова показала это во время прогулки с сыном и возлюбленным в октябре этого года.

Мария попросила Теодора достать один снек из упаковки, а тот вытащил нужное количество и затем ещё раз повторил просьбу матери.

Конечно, основным языком общения для Теодора станет английский, ведь его родители живут в США. Но и русский он тоже будет знать, а значит, сохранит связь с родиной своей матери. Мария обязательно за этим проследит благодаря дисциплине, приобретённой за годы успешного выступления на корте.

«Думаю, что в некотором смысле в теннисе было так много элементов, которые я могла бы применить в материнстве. Какие? Дисциплина, требовавшая следить за расписанием и режимом. Когда я играла, знание того, что я должна сделать, очень помогало мне выработать правильную энергию», — признавалась Шарапова в недавнем интервью журналу People.