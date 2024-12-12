Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024

В начале 2024 года мы запустили масштабный проект – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально подсчитывались результаты выступлений российских теннисисток на крупных турнирах.

Причём критериев подсчёта гораздо больше, чем в обычном рейтинге WTA. Учитывались не только стадии соревнований, до которых добирались наши спортсменки, но и сила соперниц, а также положительная динамика в рейтинге WTA (если таковая была). Подробнее о формулах подсчёта рассказывалось в каждом промежуточном материале.

I квартал. Екатерина Александрова

Екатерина Александрова Фото: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

В первом квартале победительницей по дополнительным показателям стала Екатерина Александрова. Она дошла до финала Линца, полуфиналов Майами и Аделаиды, одержала сразу три победы над представительницами топ-5 мирового рейтинга — Джессикой Пегулой, Игой Швёнтек и Еленой Рыбакиной. В итоге Екатерина набрала солидные 50 баллов. Столько же на счету Анны Калинской, которая пробилась в четвертьфинал Australian Open и финал Дубая, взлетела с 80-го места рейтинга WTA в тридцатку сильнейших, победила двух теннисисток из топ-5 (Швёнтек и Кори Гауфф) и ещё три раза справилась с соперницами из топ-10 (Еленой Остапенко (дважды) и Барборой Крейчиковой). А замкнула тройку с 44 баллами Анастасия Павлюченкова в активе которой были полуфиналы в Линце и Дохе, а также 10 побед над теннисистками из топ-50.

II квартал. Мирра Андреева

Мирра Андреева Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Во втором квартале не было равных Мирре Андреевой, лучше всех отыгравшей грунтовую серию. В её активе полуфинал «Ролан Гаррос» и 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде. Также 17-летняя теннисистка за этот отрезок сезона поднялась из топ-40 рейтинга WTA в топ-30, победила представительниц первой пятёрки и первой десятки Арину Соболенко и Маркету Вондроушову соответственно. На втором месте финишировала Дарья Касаткина, добравшаяся до финала Чарльстона и победившая представительницу топ-5 Джессику Пегулу. Замкнула тройку Людмила Самсонова — в её активе полуфинал Страсбурга и четыре победы над представительницами топ-50.

III квартал. Диана Шнайдер

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

В третьем квартале с заметным отрывом первенствовала Диана Шнайдер. 20-летняя теннисистка во время летнего отрезка сезона завоевала два титула — в Бад-Хомбурге и Будапеште, была в полуфинале «тысячника» в Торонто, одержала 21 победу, причём 10 из них над представительницами топ-50, в том числе над Кори Гауфф из первой пятёрки. В итоге юная россиянка с границ топ-50 рейтинга WTA резко ворвалась в двадцатку. Второе место в этом квартале, так же как и в первом, досталось Анне Калинской. Она сумела дойти до финала Берлина и четвёртого круга Уимблдона, подняться из топ-30 в топ-20 мирового рейтинга, а также победить Арину Соболенко из топ-5 и Маркету Вондроушову из топ-10. Замкнула тройку Дарья Касаткина, завоевавшая титул в Истбурне и победившая представительницу топ-10 Жасмин Паолини.

IV квартал. Дарья Касаткина

Дарья Касаткина Фото: Robert Prange/Getty Images

В четвёртом квартале опять была новая победительница. На сей раз — Дарья Касаткина. На финише сезона она дошла до финала Сеула, завоевала титул в Нинбо, ворвалась в первую десятку рейтинга WTA и даже сыграла один матч на Итоговом чемпионате в статусе запасной. Важные очки Дарья набрала в очных матчах с соотечественницами из топ-20 — Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, которые, кстати, также вошли в тройку нашего рейтинга и в четвёртом квартале. Мирра сыграла в 1/4 финала «тысячника» в Пекине и в финале Нинбо. А Диана добралась до четвёртого круга US Open, полуфиналов Сеула и Токио, а также завоевала титул в Гонконге.

Зачёт «Лучшая теннисистка года». Касаткина — №1!

По итогам всех четырёх кварталов «Чемпионат» выявил лучшую теннисистку года. Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисистка получила 10 баллов, за второе — девять и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммировались, и была выявлена победительница. При равенстве баллов использовался рейтинг 52 недель WTA.

Положение в зачёте «Лучшая теннисистка года» по итогам четырёх кварталов получилось интересным.

Стабильнее всех прошла дистанцию Дарья Касаткина, регулярно входившая в топ-4 в каждом квартале, а на финише ещё и занявшая первое место, как и полагается первой ракетке России. В тройку сильнейших также попали медалистки Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер — каждая из них стала победительницей одного из кварталов. Занявшим четвёртое и пятое места Анне Калинской и Екатерине Александровой соответственно не хватило всего одного балла до попадания в тройку. А всего очки в зачёт рейтинга «Чемпионата» в четырёх кварталах набирали 13 разных теннисисток. Такая конкуренция просто впечатляет. Наши поздравления всем спортсменкам! Ждём новых успехов в 2025 году!