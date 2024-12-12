«Нас грабят по всем направлениям». В теннисе зреет бунт из-за жалких призовых

33-я ракетка мира Александр Бублик выразил недовольство призовыми на турнирах категории ATP-250. Представитель Казахстана заявил, что расходы на участие в подобных соревнованиях превышают сумму выигрыша.

«Я считаю, что мы не должны играть турниры ATP-250, где победителю платят $ 50 тыс. Эти деньги ничего нам не дают, потому что мы больше тратим на команду и перелёты. Не думаю, что нам нужны турниры [категории] 250 и «челленджеры». Это моё послание парням. После пяти-семи лет в туре в них просто нет смысла. Если, конечно, ты не хочешь заработать дополнительные рейтинговые очки. В прошлом году я играл турниры АТР-250 только ради очков. Нам нужно зарабатывать себе на жизнь, а эти турниры не представляют особого интереса для игроков», — заявил Бублик.

Александр немного сгущает краски. В основном на турнирах категории АТР-250, которых в мужском туре сейчас 35, призовые составляют больше $ 50 тыс. Бублик в феврале 2024 года взял титул в Монпелье и получил чек на $ 96 011. В октябре 2023-го Александр стал чемпионом в Антверпене, заработав $ 104 985.

Но поднятая Бубликом проблема действительно важная. Призовые на турнирах ATP-250 и «челленджерах» не впечатляют. Для большинства участников они реально могут не покрыть расходы на команду и переезды. Нужно добраться хотя бы до полуфинала, чтобы выйти в какой-то минимальный плюс.

Александр Бублик Фото: Shi Tang/Getty Images

Александр Бублик за карьеру заработал $ 7,41 млн призовых в ATP-туре. Значительную часть этих средств приходится тратить на персонал и путешествия по всему миру, не стоит забывать и про уплату налогов.

У спортсменов остаётся не так уж много чистой прибыли. Во многом поэтому тот же Бублик участвует в выставочных соревнованиях во время отпуска. За последние пару недель Александр выступил на турнирах «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге и UTS в Лондоне.

Призовые за турнир в России не разглашались. А за три дня игры в столице Великобритании Бублик получил $ 125 тыс. Причём сумма могла быть больше, но Александр проиграл все три матча. Как видно, призовые на выставочных турнирах сопоставимы с теми, что платят за победу на турнирах категории ATP-250, даже немного выше. При этом теннисист тратит куда меньше усилий – как правило, соревнования идут в течение трёх дней, а не неделю.

Тема призовых в теннисе в последнее время стала широко обсуждаемой. Даже 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович акцентировал внимание на том, что хоть сколько-нибудь существенные деньги в этом виде спорта зарабатывают только представители топ-100 рейтинга ATP.

Четыре года назад Джокович основал и возглавил Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), призванную защищать интересы всех игроков, особенно с низким рейтингом. PTPA оказала давление на ATP, которая с 2024 года внедрила политику минимальной заработной платы. Это программа поддержки игроков, которые занимают 101-175-е и 176-250-е места в рейтинге ATP. По её условиям первая категория получает $ 150 тыс. гарантированных выплат в придачу к призовым за год, вторая – $ 75 тыс.

Кроме того, ATP буквально вчера объявила о росте общего призового фонда на «челленджерах» до $ 28,5 млн в 2025 году. Прирост по сравнению с сезоном-2024 — $ 6,2 млн, за трёхлетний период — 135,5%.

«Создание устойчивого пути игроков в ATP жизненно важно для будущего нашего спорта. Начиная с 2022 года мы инвестировали в значительные реформы в «челленджерах». Результаты очевидны: рекордные призовые деньги, ежегодный рост и, самое главное, увеличилось количество игроков в топ-250, которые получают бо́льшую финансовую компенсацию на этом уровне», — сказал глава ATP Андреа Гауденци.

Постепенно призовые в теннисе растут, но кардинально ситуация не меняется. Игрокам вне топ-100 сложно заработать существенные деньги. В прошлом году первая ракетка Индии Сумит Нагал жаловался, что на его счету находится всего € 959. И это при том, что он заработал $ 89 577 призовых. Почти всё пришлось потратить на переезды и персонал. За год Нагал поднялся в топ-100 и сейчас является 98-й ракеткой мира, однако его финансовые возможности всё равно не сильно выросли.

Бразилец Каруэ Селл недавно разразился жёсткой тирадой о низких призовых в теннисе Фото: Из личного архива Каруэ Селла

В сентябре этого года бразилец Каруэ Селл выиграл «челленджер» в Лас-Вегасе и впервые в карьере поднялся в топ-300 (сейчас является 259-й ракеткой мира). За сезон-2024 он заработал всего $ 25 тыс. Бразилец опубликовал мощную тираду в социальных сетях и тегнул аккаунт PTPA, призвав Новака Джоковича лично вмешаться в ситуацию.

«Я бы получил больше, работая в McDonald's. У меня всё в порядке с финансами благодаря дополнительной онлайн-работе, но я сочувствую своим коллегам. Я не говорю, что игроки должны зарабатывать миллионы долларов, но нас просто грабят по всем направлениям. Топ-50 должны зарабатывать больше, топ-100 и топ-200 — тоже. Деньги у ATP есть. Хотелось бы увидеть реальные перемены. Без профсоюза у игроков нет права голоса. Нам фактически говорят: «Просто заткнитесь и играйте».

Я считаю, что теннисистам из топ-100 тоже недоплачивают. Парень из топ-50 должен зарабатывать хотя бы $ 2-3 млн в год. Топ-теннисисты ни в чём не нуждаются, но игроки средней группы должны получать больше. Я люблю играть, тренироваться, смотреть матчи. Однако в качестве вида деятельности не рекомендовал бы теннис своим детям. Я за игроков, поскольку они создают продукт. Помогите игрокам, и ценность продукта будет расти», — написал Селл.

Совокупный доход ATP за год составляет около $ 250 млн. Часть из этих средств ассоциация пусть и под давлением, но всё-таки направляет на увеличение призовых на второстепенных турнирах. Однако темпы явно не устраивают игроков. Теннисисты за пределами топ-100 откровенно злятся, но игроки уровня топ-40 вроде Александра Бублика тоже высказывают претензии. В женском теннисе ситуация аналогичная. Более того, у представительниц WTA-тура часто возникают жалобы из-за неравенства призовых с мужчинами на многих турнирах, за исключением турниров «Большого шлема».

В ноябре Yahoo Sports опубликовал рейтинг самых популярных видов спорта в мире. Теннис занимает четвёртое место и уступает футболу, но опережает находящийся на седьмом месте баскетбол. В НБА выступают номинально 450 лучших баскетболистов мира (по 15 в заявке каждого из 30 клубов). Суперзвёзды вроде Стефена Карри, Кевина Дюранта и Леброна Джеймса получают около $ 50 млн за сезон. Игроки в пределах 100-200-х мест по зарплате имеют оклад $ 8-17 млн в год, о чём их коллеги в теннисе могут только мечтать. Минимальная зарплата в НБА составляет $ 1,157 млн. Такие деньги условной 450-й ракетке мира тоже не светят.

Один из вариантов решения проблемы с зарплатами в теннисе – привлечение инвестиций из Саудовской Аравии. Конечно, основной куш достанется суперзвёздам. Даже сейчас, когда шейхи только врываются в этот вид спорта, видны их приоритеты. Например, на недавнем выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде Янник Синнер заработал $ 6 млн за три дня – немногим меньше, чем за титулы на турнирах «Большого шлема» Australian Open и US Open вместе взятых. Но в случае захода масштабных саудовских инвестиций вырастут призовые и для игроков со средним и низким рейтингом. Данную идею активно поддерживает PTPA Джоковича, да и сами теннисисты не из числа суперзвёзд определённо будут не против. Правда, для реализации подобного проекта потребуется некоторое время, так что в ближайшие годы наверняка будет ещё немало жалоб на зарплаты в мужском теннисе.