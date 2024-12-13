«Рублёв не готов выигрывать ТБШ». Нет, Андрей ещё скажет своё слово на мэйджорах

Андрей Рублёв провёл противоречивый сезон: были и позитивные моменты, и негативные. Весь позитив в основном остался в первой половине сезона. Как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза, поэтому негатив вроде бы перевешивает. Осенью россиянин чаще проигрывал, нежели побеждал, и нередко Андрею не хватало самоконтроля, чтобы держать эмоции в узде — они порой изрядно мешают.

Всё это в совокупности помешало Рублёву добиться прогресса на «Шлемах». Лучшим его результатом в 2024-м стал четвертьфинал Australian Open, а на других мэйджорах Андрей и до этой стадии не добирался. И это после трёх четвертьфиналов в 2023-м! В то же время он выиграл второй «Мастерс» в карьере, завоевав титул в Мадриде.

Андрей Рублёв — чемпион «Мастерса» в Мадриде-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Помните, каким спокойным был тогда наш теннисист? На пути к трофею Рублёва не остановило даже то, что ему всю неделю, предшествовавшую финалу, нездоровилось. Внешне этого не было заметно. Представляете, как может играть россиянин, если вдобавок к хорошей физике «починит» психологию?!

Фернандо Висенте, тренер Андрея, заявил, что его подопечный в состоянии ни много ни мало выиграть турнир «Большого шлема». «Он один из топовых игроков нынешнего тура. Надо посмотреть, что будет, когда он сможет преодолеть четвертьфинал. Конечно, он один из фаворитов всегда. Абсолютно уверен, что Рублёв способен выиграть «Большой шлем», — говорил Висенте в интервью «Чемпионату» в ноябре.

А вот двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников не был впечатлён титулом Рублёва в Мадриде. По его словам, побеждать на мэйджорах Андрей не готов. «Я считаю, что Рублёв не готов выигрывать «Ролан Гаррос». Турниры «Большого шлема» играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Других слов от Фернандо Висенте вряд ли можно было ожидать. Однако в данном случае это не просто дежурные комплименты подопечному от наставника. Сейчас в туре есть лишь два теннисиста, для победы над которыми Рублёву нужно прыгать выше головы. Вы и сами легко назовёте этих игроков: Янник Синнер и Карлос Алькарас. Но в 2024 году Андрей побеждал их обоих! Испанец пострадал от россиянина на «Мастерсе» в Мадриде, итальянец — на турнире той же категории в Монреале. Более того, Рублёв вообще стал единственным теннисистом, который в завершившемся сезоне победил и Янника, и Карлоса. Единственным!

Есть ещё, конечно, Новак Джокович. В матче с сербом Рублёв также не будет фаворитом. Однако в 2024-м у Джоковича случались необъяснимые поражения от таких игроков, как Лука Нарди, Томаш Махач, Алехандро Табило, Алексей Попырин… Все они объективно уступают в классе Андрею. Кроме того, по ходу сезона-2025 Новаку исполнится 38 лет, и кто знает, когда возраст начнёт по-настоящему сказываться на его выступлениях.

Очень важно то, что теннисист и его команда понимают, что необходимо делать для прогресса. Рублёв признался, что в поисках решения своих проблем обращается к психологам. «Обращаюсь к психологам и использую всё, что возможно. Помимо психологов, использую различные методы. Сам пытаюсь узнать много нового, стараюсь что-то изучить, почему и как устроена жизнь в целом. Благодаря этому начинаю понимать многие вещи», — приводит его слова Tennis Majors.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Что касается чисто игровых моментов, то здесь всегда есть куда расти. Фернандо Висенте прекрасно понимает, какие именно компоненты нуждаются в улучшении. «Мы знаем, что Андрею недостаёт некоторых умений: чаще выходить к сетке, не ошибаться в простых ударах около неё. Нам надо улучшить вторую подачу. Да, мы улучшили её скорость по сравнению с прошлым годом, но остроты по-прежнему недостаёт. По сравнению с самыми топовыми игроками надо улучшать и защиту, и передвижение. Всё-таки Рублёв им пока уступает», — говорил испанец в интервью «Чемпионату» в ноябре.

Раскрыл эту тему и сам Андрей. «Я работаю сейчас немного в другом направлении и начинаю чувствовать, что у меня это получается. Поэтому просто хочу продолжать в том же духе, лучше играть у сетки. Такие элементы, как подача с небольшим изменением ритма, я начинаю выполнять лучше», — цитирует его RTHK.

Интересный совет Рублёву дала бывшая первая ракетка мира Динара Сафина. «Сейчас каждый игрок пытается добавлять выходы к сетке, на задней линии сейчас пересидеть другого сложно, потому что тебя начинают «читать». Поэтому иногда нужно уметь сыграть на опережение. Андрею нужно ускорять игру, раньше завершать розыгрыш. Потому что когда один, два, три раза растаскиваешь соперника, а он всё достаёт, ты начинаешь торопиться и рисковать. Поэтому лучше завершать у сетки», — сказала она в интервью «Чемпионату».

Признать проблему — значит наполовину её решить. Очень интересно будет посмотреть, как изменится игра Рублёва в 2025-м. Ждать осталось недолго.

Прогноз для Андрея Рублёва на сезон-2025: долгожданный полуфинал на ТБШ («Ролан Гаррос»), пятое место в чемпионской гонке ATP.

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