Эжени утверждает, что травма несерьёзная и в паре с Энди Роддиком она покажет свой максимум на турнире по пиклболу в Лас-Вегасе.

Теннисная красотка Бушар повредила глаз. А ведь её ждёт битва за $ 1 млн с Агасси и Граф

Финалистка Уимблдона-2014 и бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар всё реже выходит на корт в официальных матчах. В августе Эжени получила уайлд-кард на домашний «тысячник» в Торонто, но вылетела в первом круге квалификации. В мае Бушар дошла до четвертьфинала на турнире категории W-75 в Зефирхилсе. Перечисление её участий в соревнованиях в 2024 году на этом заканчивается, в связи с чем канадка занимает всего лишь 1003-е место в рейтинге WTA.

Приоритеты у 30-летней Бушар поменялись. Она не завершила профессиональную карьеру, но практически не уделяет ей внимание и посвящает себя другому виду спорта – стремительно набирающему популярность пиклболу, представляющему собой смесь из тенниса, пинг-понга и бадминтона.

Бушар до сих пор остаётся одной из самых популярных теннисисток мира с 2,3 млн подписчиков в одной из соцсетей. Эжени отлично чувствует себя в среде пиклбола, который во многом является выставочным видом спорта. Тем не менее там порой тоже наблюдается нешуточная борьба на корте и существует риск получить травму. И на последней тренировке Эжени ушибла глаз.

«Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Он отскочил от ракетки моего партнёра. Поехали в отделение скорой помощи – в итоге у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта! Восстановлюсь через несколько дней», — написала Бушар в соцсетях.

Эжени Бушар получила ушиб глаза на тренировке по пиклболу Фото: Из личного архива Эжени Бушар

Эжени пришлось наложить повязку на глаз. Подписчики в комментариях в шутку сравнивают её с Элли Драйвер – персонажем знаменитого фильма Квентина Тарантино «Убить Билла» в исполнении Дэрил Ханны. К счастью, у Эжени проблемы носят краткосрочный характер, и, как утверждает сама теннисистка, всё заживёт через несколько дней.

Эжени не уточнила, кто был её напарником по злополучной тренировке, но, вполне возможно, речь о бывшей первой ракетке мира и чемпионе US Open – 2003 Энди Роддике. 16 февраля Бушар и Роддик сыграют против Андре Агасси и Штеффи Граф на турнире The Pickleball Slam 3 в Лас Вегасе.

Эжени Бушар и Энди Роддик сыграют в пиклбол против Андре Агасси и Штеффи Граф Фото: Соцсети The Pickleball Slam

Агасси и Граф будут защищать титул. В начале 2024 года они обыграли Марию Шарапову и Джона Макинроя, получив $ 1 млн призовых. Повторить успех будет непросто.

У Андре и Штеффи на двоих 30 побед на турнирах «Большого шлема» и 25 лет совместной жизни с периодическими тренировками и участиями в выставочных матчах, а у Бушар и Роддика всего один мэйджор и не такая уж налаженная коммуникация. Но Эжени и Энди заметно моложе легендарных соперников, а канадка к тому же около года профессионально занимается пиклболом.

«Нас ждут сильные соперники, которые не собираются просто так сдаваться. Эжени вообще стала одной из первых спортсменок, перешедших из тенниса в пиклбол», — сказал Агасси в промовидео турнира.

«Эжени действительно хорошо играет в пиклбол на профессиональном уровне в этом году. Я думаю, ей пришлось совершить нелёгкий переход», — согласна с мужем Граф.

Андре Агасси и Штеффи Граф опасаются противостояния с Эжени Бушар и Энди Роддиком Фото: Marc Serota/Getty Images

«Я не знаю, что покажу на корте, так как давно не играл в пиклбол, но моя партнёрша — профессионал, так что, надеюсь, это поможет», — отмечает уровень своей напарницы Энди Роддик.

Бушар и Роддик сыграют против Агасси и Граф через два месяца, так что недавняя травма глаза не должна помешать Эжени показать свой максимум на корте. По крайней мере, если верить оптимистичному прогнозу канадки после посещения врачей.