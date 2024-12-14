Новый король шахмат одержим теннисом. Он взял титул в форме Федерера и обожает Джоковича

18-летний Гукеш Доммараджу не стал профессиональным игроком на корте, но многое перенял у лучших представителей этого вида спорта.

18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам, обыграв в решающей 14-й партии китайца Дин Лижэня (общий счет – 7,5:6,5). Гукеш – 18-й обладатель шахматной короны и второй – из Индии. Первым был легендарный Вишванатан Ананд (2007–2013).

Лижэнь в Сингапуре защищал титул и считался фаворитом противостояния с Гукешем Доммараджу. В последней партии индиец играл чёрными. В какой-то момент встречи ставка на его победу принималась с коэффициентом 15. Но Гукеш выдержал удар и после грубой ошибки Лижэня довёл дело до победы.

Не последнюю очередь в успехе Гукеша Доммараджу сыграла его любовь к теннису. Юный индиец является большим поклонником Новака Джоковича, Роджера Федерера и других легенд этого вида спорта. Гукеш считает, что шахматисты могут позаимствовать многие элементы от теннисистов, в частности ментальную составляющую и способность разыграть правильную комбинацию, чтобы врасплох застать соперника. Гукеш Доммараджу прекрасно знает, о чём говорит, ведь в детстве часто держал ракетку в руках, хотя профессиональным игроком так и не стал.

Отец Раджиникант хотел отдать Гукеша в теннис ещё до того, как тот научился играть в шахматы. Главе семейства нравился этот вид спорта, поскольку им занимался один из его кузенов. Сын в конечном счёте выбрал шахматы, но фанатом тенниса быть не перестал.

Гукеш провёл решающий матч с Лижэнем в футболке с логотипом Роджера Федерера. После победы он поднял две руки вверх, в точности как это делал после своих успехов Роджер.

Гукеш Доммараджу провёл решающий матч за шахматную корону в футболке с логотипом Роджера Федерера Фото: Кадры из трансляции

Ещё одна интересная деталь – Гукеш стал королём из-за грубой ошибки соперника, когда тот переместил ладью на F2. В шахматной терминологии это обозначается как RF2. Как известно, RF – инициалы Роджера Федерера.

«18-летний Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. В какой-то момент матча за звание чемпиона его шансы на победу оценивались в 0,27%, но он выиграл. А что у него было под курткой? Футболка «RF». У меня отвисла челюсть, когда я это увидел», — написал известный теннисный журналист Бастиан Фашан.

Гукеш восхищается многими теннисистами. Он признаётся, что в его коллекции есть биографические книги Рафаэля Надаля, Пита Сампраса, Джимми Коннорса, Новака Джоковича и Андре Агасси. Конечно, больше всего Гукеша восхищает «Большая тройка». Надаль занимает условное третье место в списке кумиров индийца, хотя он отдаёт дань уважения ментальным качествам Рафы на корте. Но всё-таки Гукеш больше всего фанатеет от Роджера Федерера и Новака Джоковича. На решающий матч за шахматную корону он надел футболку Федерера, однако с недавних пор именно Джокович является для него примером для подражания номер один.

«Когда я был моложе, моим кумиром был Вират Кохли, индийский игрок в крикет. Он долгое время был моим образцом для подражания. Сейчас это Новак Джокович. Я думаю, что его менталитет является лучшим во всём спорте. Понятно, что теннис и шахматы – это разные вещи, но в каждом виде спорта нужно обладать определёнными качествами, которые помогут тебе добиться успеха. На мой взгляд, склад ума и способность концентрироваться у Новака исключительны. Я никогда не забуду, как Джокович спас два матчбола и выиграл финал Уимблдона-2019 с Роджером Федерером», — заявил Гукеш на одной из пресс-конференций весной этого года.

Победа Гукеша над Лижэнем действительно в чём-то похожа на то, как Джокович героически вырвал титул из рук Федерера в финале Уимблдона-2019. Новак определённо оценил бы её комплиментарными словами. Гукеш Доммараджу очень хочет встретиться с Джоковичем. Возможно, ему представится такая возможность в ближайшем будущем, с учётом статуса нового шахматного короля. К слову, норвежец Магнус Карлсен, чемпион мира в период 2013-2023, недавно заявил, что считает Джоковича величайшим игроком в истории тенниса. Шахматисты уважают Новака, поскольку тот обладает не только исключительно спортивными навыками, но и способен ментально сломить любого соперника.

Гукеш Доммараджу также признавался, что хочет быть известным за свой собственный стиль игры, как каждый из представителей «Большой тройки» в теннисе. У него есть все шансы выполнить задуманное. Индийцу всего лишь 18 лет, его будущее в шахматах выглядит чрезвычайно ярким.