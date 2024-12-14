Шнайдер, Калинская и Мирра мощно взлетели в рейтинге. Но рекорд года у другой россиянки

На данный момент в первой сотне рейтинга WTA присутствуют 12 российских теннисисток. Все они с разной степенью успешности выступали в этом сезоне. Одни поднялись на несколько десятков мест и побили личные рекорды, другие, напротив сбавили обороты и лишились привычных позиций.

Дабы не быть голословными, начнём с таблицы. Сравним, на сколько мест изменилось положение той или иной теннисистки за период с 1 января 2024 года по текущий день, то есть 14 декабря. Положительная разница означает подъём спортсменки в рейтинге, отрицательная — регресс. Для наглядности также приведём текущие очки.

Положение российских теннисисток в рейтинге WTA (первая сотня)

Таким образом, если учитывать только первую сотню, из наших наибольшего прогресса добилась Диана Шнайдер. Более того, она является второй ракеткой России, уступая в рейтинге WTA лишь Дарье Касаткиной. За год Шнайдер взлетела на 84 строчки. 1 января она находилась в конце топ-100, а сейчас уже рвётся в первую десятку. За сезон Диана завоевала четыре титула на уровне не ниже WTA-250, в том числе выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге. Эти 500 очков и есть её рекорд на отдельно взятом турнире. А за полуфинал «тысячника» в Торонто Шнайдер заработала 390 очков. В ближайшее время серьёзная просадка в рейтинге Диане не грозит, потому как львиную долю очков она набрала во второй половине сезона.

На втором месте в списке наиболее прогрессирующих россиянок оказалась Анна Калинская, поднявшаяся с 80-го места на 14-е, то есть на 66 строчек. Титулов у неё пока нет, но в 2024-м были два финала. За выступление на «тысячнике» в Дубае Калинская заработала 680 очков, а за Берлин — 325. Стоит отметить, что Анне крайне важно будет успешно начать сезон-2025, поскольку ей предстоит защищать не только результат в Дубае, но и 430 очков за четвертьфинал Australian Open.

Третью строчку в нашем перечне занимает Мирра Андреева. 1 января она была 58-й ракеткой мира, а сейчас идёт 16-й. Андреева-младшая, поднявшаяся на 42 места, в этом году выстрелила на «Ролан Гаррос», заработав целых 780 очков за выход в полуфинал. Финал «пятисотника» в Нинбо принёс ей 325 очков, а титул в Яссах, первый в карьере, — 250. Нетрудно догадаться, что в смысле рейтинга для Мирры крайне важно будет как можно дальше пройти на «Ролан Гаррос». Но и к старту сезона следует отнестись со всей ответственностью. К примеру, за выход в четвёртый круг Australian Open 17-летней россиянке предстоит защищать 240 очков.

Оставшиеся четыре россиянки, улучшившие позиции по сравнению с началом года, добились не столь внушительного прогресса. Всё же нельзя не отметить подъём Дарьи Касаткиной с 18-го места на девятое, — чем выше забираешься, тем сложнее отыгрывать каждую следующую позицию. В этом году Касаткина блистала на турнирах WTA-500, выиграв два из них (дважды по 500 очков) и записав себе ещё четыре выхода в финал (четырежды по 325 очков). Все эти турниры более-менее равномерно распределены по сезону, так что нельзя сказать, что такой-то отрезок будет решающим для Дарьи в смысле рейтинга. С другой стороны, это означает, что спортсменке на протяжении всего года необходимо не опускаться ниже определённого уровня.

Ещё пять россиянок в первой сотне потеряли позиции по сравнению с началом года. Неприятно удивили Анна Блинкова (-24 места) и особенно Вероника Кудерметова (-57 мест), которые фактически, увы, провалили сезон. Блинкова, к примеру, летом и осенью выдала серию из 10 поражений, а Кудерметова проиграла все четыре матча первого круга на турнирах «Большого шлема».

Если же рассмотреть вторую сотню рейтинга WTA, то в ней есть две теннисистки, отыгравшие даже больше мест, чем Шнайдер. Наибольшего прогресса добилась Оксана Селехметьева. Из пятой сотни Селехметьева запрыгнула во вторую! Её лучшим результатом на уровне WTA стал четвертьфинал в Праге (72 очка). Мощно взлетела и Елена Приданкина, поднявшаяся на 165 строчек. В этом году она дебютировала в туре и вышла во второй круг в Цзюцзяне. Эти спортсменки редко появляются на турнирах не ниже WTA-250, зато берут своё на «челленджерах». В 2024-м Селехметьева и Приданкина завоевали по одному титулу, выиграв W75 в Риме и в Амштеттене соответственно.

Положение российских теннисисток в рейтинге WTA (вторая сотня)

Теннисистка Рейтинг на 1 января Текущий рейтинг Прогресс/регресс Очки Оксана Селехметьева 437 175 262 406 Елена Приданкина 345 180 165 394 Полина Кудерметова 187 106 81 701 Анастасия Захарова 190 112 78 656 Мария Тимофеева 145 139 6 539 Алина Корнеева 180 176 4 405 Екатерина Макарова 162 196 -34 356

От кого ждём прогресса в 2025 году? В первую очередь от 17-летней Андреевой и 20-летней Шнайдер, их карьеры только начинаются. Тем более что и сами теннисистки, по их словам, не собираются останавливаться на достигнутом. «В следующем году все будут готовиться, зная мою игру, и думать: о, с ней непросто. И тому подобное. Но для меня важно играть против лучших в мире. Даже если будет много поражений, я буду максимально положительно настроена, просто продолжу развивать свою игру, менталитет, физическую силу. Есть много деталей, которые я могу улучшить, достичь нового, чтобы стать, скажем, игроком десятки лучших. Я не спешу, мне придётся набраться терпения», — приводит слова Шнайдер пресс-служба WTA.

«У меня было две цели: зайти в топ-20 и попасть в итоговую восьмёрку. Но мы все понимали, что для восьмёрки мне нужно было выиграть «тысячники» в Пекине и в Ухане. Думаю, в следующем году цель останется такой же. Это была бы очень хорошая и, в принципе, досягаемая цель», — говорила Андреева в интервью на YouTube-канале «Больше».

Диана Шнайдер и Мирра Андреева Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Также есть смысл ожидать, что все наши представительницы в топ-100, закончившие 2024-й «в минусе», прибавят. В уходящем году они выступили ниже ожидаемого, так что простое возвращение на уровень 2023-го уже будет прогрессом. А из представительниц второй сотни любопытно будет понаблюдать за Захаровой, Тимофеевой и Корнеевой. Почему именно за ними? У Захаровой в 2024-м имеется выход в третий круг Australian Open, у Тимофеевой, чемпионки Будапешта-2023, — выход в четвёртый раунд AO-2024. Что касается Корнеевой, то это, если кто вдруг забыл, та самая теннисистка, победившая Мирру Андрееву в невероятно драматичном финале юниорского AO-2023. Пожелаем Алине пройти сезон-2025 без травм — в 2024-м, к сожалению, она пропустила почти полгода.