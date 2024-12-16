Сенсация от Калинской, взлёт Мирры и Дианы: прорывы 2024 года в российском теннисе

До Нового года меньше трёх недель, и «Чемпионат» подводит итоги спортивного сезона. В каждом виде спорта выйдут рейтинги, в которых мы отобрали самые яркие прорывы года. А вот сформировать его и выбрать главный прорыв-2024 предстоит уже вам, нашим читателям. После этого выйдет общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года»!

В теннисный список попали 15 теннисистов – мужчин и женщин. Здесь и стабильный Даниил Медведев, и Дарья Касаткина, побившая свой рекорд на «пятисотниках», и взлёты Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые блистали не только в одиночном разряде, но и в парном. А кто из игроков действительно совершил наилучший прорыв, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Теннисисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.