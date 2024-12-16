Сенсация от Калинской, взлёт Мирры и Дианы: прорывы 2024 года в российском теннисе

До Нового года меньше трёх недель, и «Чемпионат» подводит итоги спортивного сезона. В каждом виде спорта выйдут рейтинги, в которых мы отобрали самые яркие прорывы года. А вот сформировать его и выбрать главный прорыв-2024 предстоит уже вам, нашим читателям. После этого выйдет общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года»!
В теннисный список попали 15 теннисистов – мужчин и женщин. Здесь и стабильный Даниил Медведев, и Дарья Касаткина, побившая свой рекорд на «пятисотниках», и взлёты Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые блистали не только в одиночном разряде, но и в парном. А кто из игроков действительно совершил наилучший прорыв, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Теннисисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Диана Шнайдер
В начале сезона Шнайдер пребывала на 60-й строчке в мировом рейтинге, а закончила год 13-й, успев заскочить на 12-е место. Четыре финала, причём все — победные (Хуахин, Бад-Хомбург, Будапешт и Гонконг), полуфинал «тысячника» в Торонто, третий круг Уимблдона, четвёртый круг US Open — вот основные достижения 20-летней россиянки в сезоне-2024. И, конечно, парное серебро Олимпиады с Миррой Андреевой, взятое фактически с листа. «Я чувствую, что весь сезон был отличным. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы выбрала три лучших момента. Горжусь своей неделей в Бад-Хомбурге. Не ожидала, что смогу быть настолько хороша на траве, это оказалось для меня сюрпризом. Был отличный турнир, победа над несколькими замечательными соперницами (Kербер, Наварро, Бадосой и Векич. – Прим. «Чемпионата»). Далее — вторая неделя на турнире «Большого шлема» на US Open, я стремилась к этому и горжусь, что у меня получилось. И просто попадание на Олимпиаду. Это была большая цель, и я очень рада, что мне выпала такая возможность. Хранить медаль ОИ у себя дома — это невероятно», — цитирует Шнайдер пресс-служба WTA.
Анна Калинская
Калинская, начавшая год на 77-м месте в рейтинге WTA, заявила о себе на старте сезона. Благодаря выходу в четвертьфинал Australian Open россиянка с 75-й строчки в рейтинге запрыгнула в топ-40. Дальше — больше: первые два финала на уровне WTA Анна проиграла («тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Берлине), однако в классификации шла всё время вверх и добралась аж до 11-й строчки, а сейчас — 14-я. За год Калинская одержала целых семь побед на представительницами первой десятки (шесть, если не учитывать встречу с Маркетой Вондроушовой в Берлине, которая снялась из-за травмы), в том числе над действующей первой ракеткой мира Игой Швёнтек в полуфинале Дубая. «Хочется прогрессировать и становиться лучше с каждым днём. У меня была цель попасть в топ-20, она достигнута, но я не собираюсь на этом останавливаться, хочется большего. Для этого нужно работать над всем. Нет такого, что улучшил подачу — и всё, ты в топ-10. В основном это всё в совокупности», — цитирует Калинскую Sports.ru.
Мирра Андреева
Второй сезон подряд Андреева-младшая продолжает приятно удивлять. Главным достижением 17-летней россиянки стал выход в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале того турнира Мирра обыграла не кого-нибудь, а Арину Соболенко. В июле же юная теннисистка завоевала свой первый титул на уровне WTA, победив в Яссах. Помимо того матча с Соболенко, Андреева ещё трижды побеждала теннисисток из топ-10: на Australian Open ей проиграла Онс Жабер, в Мадриде — Маркета Вондроушова, в Цинциннати — Жасмин Паолини. Благодаря таким результатам Мирра взлетела с 46-го на 16-е место в рейтинге. В парном же разряде Андреева взяла серебро Олимпиады вместе с Дианой Шнайдер, при том что до этого теннисистки ни разу не играли друг с другом в паре. «У меня было две цели: попытаться зайти в топ-20 и, если так сложатся обстоятельства и я прям очень хорошо сыграю, попасть в итоговую восьмёрку. Но мы все понимали, что для попадания на Итоговый мне нужно было хотя бы выиграть «тысячники» в Пекине и в Ухане и желательно победить в Нинбо. Думаю, в следующем году цель останется такой же. Это была бы очень хорошая, но, в принципе, досягаемая цель, — сказала она в интервью YouTube-каналу «Больше!».
Карен Хачанов
В этом сезоне Хачанов впервые с 2018 года завоевал два титула за сезон (шесть лет назад Карен трижды побеждал в финальных матчах). В феврале российский теннисист победил в Дохе, а в октябре — в Алма-Ате, сразу после чего дошёл до финала Вены. Были у Карена и памятные победы над представителями топ-10. На «Мастерсе» в Монте-Карло он прошёл Даниила Медведева, в Вене — Алекса де Минора, а на «Мастерсе» в Париже — Григора Димитрова. Вообще, Хачанов ударно провёл вторую половину октября — начало ноября, выиграв на этом отрезке 12 матчей из 14. «Что больше всего запомнилось? Четвертьфинал в Монте-Карло. Данный турнир мне очень нравится, однако до этого мне не удавалось пройти далеко. А тут вышел в 1/4 финала. Да, уступил Циципасу, но он в итоге выиграл этот турнир, поэтому, что тут говорить, заслужил. Ещё, конечно, турнир в Дохе. Он был показательным для меня. Там были действительно тяжёлые матчи, где я брейки вытаскивал. И турнир в Алма-Ате. Это тоже был важный шаг», — цитирует Хачанова «Советский спорт».
Алина Корнеева
Год назад Корнеева дебютировала в туре, а в этом сезоне уже дошла до первого полуфинала. Такой результат 17-летняя россиянка показала в Мериде. Был и титул: Алина одержала победу на турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинье. В первой половине сезона Корнеева добиралась до 128-й строчки в мировой классификации, вернулась в строй после тяжёлой травмы и в данный момент занимает 176-е место.
Эрика Андреева
В уходящем году Андреева-старшая впервые пробилась в четвертьфинал турнира WTA. Это случилось в Монтеррее. За сезон она выиграла девять матчей, в том числе дважды победив представительниц топ-20. В том же Монтеррее Эрика победила Даниэль Коллинз, а в Ухане — свою младшую сестру Мирру. Прошлый сезон 20-летняя спортсменка завершила на 142-й строчке, по ходу 2024-го дотянулась до 65-го места, а закончила год 79-й. «У меня, если честно, не было такой чёткой цели, как у Мирры. Больше хотелось закрепиться в топ-100. Я в какой-то момент стояла 90-й, выходила из сотни, так что теперь задачу выполнила», — говорила Андреева в интервью «Чемпионату».
Мария Тимофеева
В сезоне-2024 Тимофеева впервые смогла пробиться в топ-100, однако впоследствии опустилась на 139-е место. В прошлом году она сенсационно взяла титул в Будапеште. В этот раз ей не удалось добраться до трофея, зато получилось блеснуть на Australian Open. Впервые попав в основную сетку мэйджора, Мария выиграла три матча и остановилась лишь в 1/8 финала. Во втором круге того турнира россиянка победила чемпионку AO-2018 экс первую ракетку мира Каролину Возняцки, а в третьем взяла верх над Беатрис Хаддад-Майей, занимавшей 12-е место в рейтинге WTA. «Не планирую ставить перед собой слишком высокие цели, хочу оставаться реалистичной. В первую очередь хочу быть здоровой и стабильной. Основная цель – войти в топ-100, пробиться в основу «Больших шлемов» и оставаться там как можно дольше», — вот что говорила перед сезоном Тимофеева, чьи слова приводит пресс-служба WTA.
Полина Кудерметова
Кудерметова-младшая вот-вот должна пробиться в топ-100. В начале года она стояла на 157-й строчке, а сейчас идёт 106-й. В этом сезоне 21-летняя теннисистка впервые сыграла в полуфинале на уровне WTA — произошло это в Мериде. А на турнире ITF W50 в Индауре, Индия, завоевала титул, и пока это главный её успех.
Дарья Касаткина
Касаткина в третий раз за последние четыре года завершила сезон с двумя титулами. Но если в предыдущие разы это были «пятисотник» и турнир категории WTA-250, то в этом сезоне она впервые в карьере взяла два турнира категории WTA-500 — Истбурн и Нинбо. Трофеев было бы больше, если бы Дарья лучше пользовалась своими шансами в других четырёх финалах «пятисотников», в которых уступила. Помимо этого, россиянка дважды обыгрывала представительниц топ-10: в Чарльстоне — Джессику Пегулу, в Истбурне — Жасмин Паолини. «Что касается результатов, я бы сказала, что этот сезон был очень похож на предыдущие два, когда я уже финишировала в топ-10 рейтинга WTA. Однако с точки зрения психологической стабильности это был мой лучший сезон. Говоря об игре, по сравнению с другими годами, думаю, тоже стала лучше. Очень рада вернуться в топ-10, это так много значит для меня, и я с нетерпением жду последнего турнира года», — приводит слова Касаткиной Punto de Break.
Алибек Качмазов
22-летний Качмазов пока не является регулярным участником тура. Однако в этом сезоне он впервые вышел в полуфинал на уровне ATP, выиграв три матча в основной сетке Чэнду, в том числе в четвертьфинале у представителя топ-30 Николаса Харри. На «челленджерах» Алибек трижды добирался до полуфинальной стадии. Прогресс привёл к тому, что в рейтинге ATP Качмазов, начавший год на 270-й строчке, пробился в топ-200. Лучшим результатом россиянина пока является 179-е место, а сейчас он идёт 194-м. «Я, на самом деле, и до этого понимал, в чём разница между игроками из топ-50 и теми, кто играет на «челленджерах». Не скажу, что мне в этом плане турнир в Чэнду открыл глаза на что-то новое. Явно разница в том, что игроки из топ-50, может, топ-100 намного реже теряют концентрацию во время матча, а если теряют, то гораздо быстрее возвращаются в игру. Насколько бы банально ни звучало, они просто лучше играют», — говорил Качмазов в интервью «Чемпионату».
Камилла Рахимова
Рахимова прогрессирует не так быстро, как более молодые Андреева и Шнайдер, но и ей есть что вспомнить в сезоне-2024. 23-летняя россиянка впервые в карьере дважды выходила в полуфинал на высшем уровне: в своей любимой Боготе, где у неё до этого уже были два полуфинала, и в Рабате — оба турнира проводятся на грунте. А на турнире WTA-125 в Гвадалахаре Камилла завоевала титул. Сейчас Рахимова идёт 61-й в мировом рейтинге, и это её личный рекорд.
Елена Приданкина
За сезон Приданкина отыграла более 200 мест в рейтинге WTA. Начав год 430-й, Елена закончила сезон на 180-й строчке, успев побывать на 175-м месте. Дебют на профессиональном уровне состоялся в Цзюцзяне, и там россиянка выиграла один матч. Главного же успеха она добилась в Амштеттене, где выиграла турнир категории ITF W75. «На последних турнирах поняла, что благодаря моему росту — 185 см — могу совершенствовать подачу. Она точно может приносить мне больше положительного результата и где-то облегчать игру. Активно сейчас работаем над этим. Ещё всегда нужно — даже первой ракетке мира — развиваться в психологическом аспекте», — говорила Приданкина в интервью «Чемпионату».
Даниил Медведев
Кто-то может удивиться, мол, почему в этом списке присутствует Медведев, который за сезон не выиграл ни одного турнира. Но россиянину есть чем гордиться в 2024-м. Даниил в шестой раз в карьере сыграл в финале турнира «Большого шлема» (Australian Open). Никто из его соотечественников не может похвастаться подобным достижением. Кроме того, Медведев во второй раз вышел в полуфинал Уимблдона, и это также рекорд России среди мужчин. Наконец, Даниил демонстрирует завидную стабильность. Он в шестой раз подряд сыграл на Итоговом чемпионате ATP. Подобной серии сейчас нет ни у кого. «У меня нет ни одного трофея в этом году, и это не очень здорово. Были хорошие матчи и хорошие победы, но против Синнера и Алькараса играть непросто. Я обыграл Янника на Уимблдоне, Карлосу проиграл все три матча в 2024 году, но играл лучше, чем раньше. Мне определённо есть в чём совершенствоваться», — приводит слова Медведева We love tennis.
Андрей Рублёв
Рублёв ударно начал этот сезон, одержав восемь побед подряд. В этот отрезок уместились титул в Гонконге и выход в четвертьфинал Australian Open. Главного успеха россиянин добился в Мадриде, завоевав титул на «Мастерсе». Там он победил таких топовых игроков, как Карлос Алькарас и Тейлор Фриц. То был второй трофей Андрея на турнире категории ATP-1000 (после Монте-Карло-2023). Также Рублёв во второй раз в карьере (впервые с 2022-го) одержал победу над действующей первой ракеткой мира. В четвертьфинале Монреаля он одолел Янника Синнера — 6:3, 1:6, 6:2. «Если говорить о теннисе, то, очевидно, в этом сезоне было много взлётов и падений, так что всё может казаться не так уж и здорово. Но в итоге я заканчиваю сезон в восьмёрке лучших в рейтинге, что удивительно. Я надеюсь, что все мои худшие сезоны будут заканчиваться так же, потому что есть много игроков, у которых был потрясающий сезон, а они закончили сезон на 12-м, 15-м местах в рейтинге», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.
Анастасия Захарова
Год назад Захарова едва попадала в топ-200, а теперь стремится пробиться в первую сотню. Она побывала на 106-й строчке, после чего опустилась на 112-ю. В январе россиянка наконец-то преодолела квалификацию на «Шлемах» и сразу же дошла до третьего круга на Australian Open. Лучшим результатом Анастасии на турнирах WTA стал первый в карьере четвертьфинал — в Гонконге. Кроме того, Захарова, как и в предыдущих двух сезонах, трижды побеждала на «челленджерах» — в Фигейре, Шербуре и Барселоне.