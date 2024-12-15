Итальянский мачо зажёг в «Танцах со звёздами». До него так отрывались Хингис и другие топы

Кажется, что способов провести предсезонку не так уж много: надо каждый день тренироваться и работать в зале. Но иногда игроки предлагают оригинальные варианты, чем ещё занять себя в дни без тенниса.

Фабио Фоньини, например, на время стал танцором. Он принял участие в итальянском аналоге шоу «Танцы со звёздами» – Ballando con le stelle. Теннисист выступил в паре с Джадой Линой, супругой известного танцора и хореографа Грациано Ди Примы.

Пока все молодые игроки усердно готовятся к новому сезону, Фоньини развлекается на телевизионном шоу. А ведь танцы – тоже своего рода кардио.

Фабио в целом заметно отличается от сегодняшней молодёжи. Итальянцу 37 лет. Он давно не играет в лучший теннис, но в своём поколении он один из немногих, кто всё ещё продолжает выходить на корт.

Ещё в 2023 году Фоньини стал намекать на скорое завершение карьеры. Тогда он сказал:

«Перед уходом мне бы хотелось выиграть ещё один турнир, чтобы достичь двузначного числа. Не имеет значения, в каком городе и на турнире какого уровня, я просто хочу доказать себе, что могу соревноваться на высоком уровне», — приводит слова итальянца Corriere dello Sport.

Фабио Фоньини Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И казалось, что Фабио действительно близок к пенсии. Но он продолжает играть по сей день. Теперь он в рейтинге занимает 91-ю строчку, а его лучшими результатами в этом сезоне стали победа на «челленджере» в Испании и четвертьфиналы на турнирах серии ATP-250 в Марракеше и Гштааде.

За свою уже 20-летнюю карьеру Фоньини побывал девятой ракеткой мира в одиночке и седьмой – в паре, в сумме выиграл 17 титулов (9+8), из которых один – на парном Australian Open – 2015 вместе с Симоне Болелли.

Теперь же Фабио просто наслаждается теннисом и кайфует от того, что приносит ему медийность за пределами теннисного корта.

Однако Фоньини не первый теннисист, поучаствовавший в подобном шоу.

Одной из первых теннисисток это направление открыла Мартина Хингис. Ещё в 2009 году победительница пяти турниров «Большого шлема» стала частью британского реалити Strictly Come Dancing. До финала Мартина добраться не смогла, но сказала, что после выступления начнёт брать уроки танцев.

Мартина Хингис и Мэтью Катлер на шоу Strictly Come Dancing Фото: Strictly Come Dancing

Права на видео принадлежат British Broadcasting Corporation (BBC).

Через три года в этом же шоу поучаствовала Мартина Навратилова. До победы экс первой ракетке мира в одиночке и паре добраться не удалось, но выглядела она на танцполе просто шикарно.

Мартина Навратилова на шоу Strictly Come Dancing Фото: Strictly Come Dancing

Не так давно, в 2019 году, в польском аналоге шоу «Танцы со звёздами» приняла участие Агнешка Радваньска. Профессиональную карьеру она завершила в сезоне-2018 и уже спустя год попала на ТВ-шоу.

Агнешка Радваньска и Стефано Терразино на шоу Taniec z Gwiazdami Фото: Taniec z Gwiazdami

Фоньини же продолжает карьеру и готовится к выступлению на Australian Open. И пускай «Танцы со звёздами» станут лишь частью его необычной предсезонной подготовки.