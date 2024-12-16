«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера

Ник заявил о желании сыграть против Янника на Australian Open и победить его. А ещё признался, что $ 20 млн лучше титула ТБШ.

Теннису определённо не хватает Ника Кирьоса. Из-за различного рода травм австралийский спортсмен фактически пропустил последние два сезона и потому мелькает в инфополе реже, нежели активные игроки. Однако острому на язык Кирьосу всегда есть что сказать. Скандального австралийца пригласили в подкаст Nothing Major, который ведут американские теннисисты Сэм Куэрри, Джек Сок, Джон Иснер и Стив Джонсон. И Ник выдал немало ярких реплик!

К примеру, Кирьос заступился за Даниила Медведева. Помните матч россиянина с Тейлором Фрицем на Итоговом-2024, когда у Даниила мало что получалось? В одном из эпизодов Даниил, уже не знавший, что делать, взял ракетку с другой стороны.

Даниил Медведев держит ракетку с другой стороны Фото: Кадр из трансляции

Кирьос вступился за Медведева и объяснил его чудачества напряжённым графиком выступлений. По мнению Ника, расписание турниров настолько плотное, что к концу сезона теннисисты выматываются и физически, и морально. Отсюда и проистекают подобные эпизоды. «Видели, как Медведев вёл себя в конце сезона? Он всю жизнь занимается теннисом. А тут принимает подачу другой стороной ракетки. Теннисное расписание — это абсурд, если как следует вдуматься и если уж такие игроки, как Медведев, творят подобные вещи», — сказал Ник.

В последнее время Кирьос часто критикует Янника Синнера — в связи с пресловутым допинг-скандалом. Австралиец считает, что первый номер рейтинга ATP легко отделался, пусть в его деле и не поставлена точка — это будет сделано уже в 2025-м. Ранее Ник писал в соцсетях: «Ты дважды сдал положительный тест на запрещённое вещество… Тебя должны были дисквалифицировать на два года. Твои результаты улучшились. Крем для массажа… Ага, здорово. А почему у него забрали призовые и очки? Так сделал он что-то или нет? Вы правда верите, что физиотерапевт натёр порез кремом, из-за чего он провалил два теста на анаболические стероиды?»

Решение по Синнеру настолько задело Кирьоса, что он желает встретиться с соперником на Australian Open. В теории это может произойти и в первом круге, ведь у Ника, использующего защищённый рейтинг, не будет привилегий при жеребьёвке. «Просто хочу выйти и сыграть против Синнера. Если я сыграю с ним на Australian Open, все болельщики будут оказывать на него давление. Все будут смотреть, потому что мы с ним разные как личности. Мы не любим друг друга, а для спорта это полезно», — сказал австралиец в подкасте.

Янник Синнер и Ник Кирьос на Уимблдоне-2022 Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Другой теннисист, с которым у Кирьоса свои счёты, — Рафаэль Надаль. Австралиец признался, что Надаль раздражал его своими бесчисленными ритуалами перед подачей. «Он регулярно нарушал правило времени на подачу. Я ненавидел, презирал его, когда видел, как он там ходит… Он всегда мотивировал меня. Если бы мне предстояло с ним сыграть, я бы настроился на игру как следует и постарался бы выдать лучший теннис, на который только способен. И я не чувствовал этой злости в отношении Федерера и Джоковича, когда играл против них», — говорит Ник.

Надаль же ранее высказывался в том смысле, что Кирьос никого не уважает, даже самого себя. «Он большой талант. Он мог бы выигрывать «Большие шлемы», бороться за первую строчку в рейтинге. Но ему не хватает уважения к публике, к сопернику и к самому себе», — говорил Рафа на одной из пресс-конференций в Акапулько в 2019 году.

Вместе с тем Кирьос признаёт, что многие австралийцы восхищаются Надалем. «Все в наших академиях в Австралии боготворили его, говорили, что он такой трудяга, что он такой-то и такой-то. Я же говорил, что терпеть не могу этого парня. Я хотел показать людям, что можно просто радоваться игре, быть спокойным и побеждать таких игроков», — сказал теннисист.

Надаль 22 раза становился чемпионом ТБШ, а у Кирьоса нет ни одного титула на мэйджорах. Несмотря на это, австралийский спортсмен заявил, что, выбирая между крупной суммой и победой на ТБШ, предпочёл бы деньги.

Сэм Куэрри: Что бы ты предпочёл: $ 20 млн прямо сейчас или титул на турнире «Большого шлема»?

Ник Кирьос: Ты серьёзно, что ли?

Куэрри: Ну, $ 10 млн.

Кирьос: $ 10 млн, прямо сейчас. Просто говорю, что «Шлем» не так уж важен. Теннис во многом похож на бизнес. Для меня это своего рода бизнес.

Чтобы понимать: за карьеру Кирьос заработал чуть менее $ 12,5 млн призовых. А его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона 2022 года.

И, конечно, Кирьос не мог обойти вниманием самую, пожалуй, громкую новость текущего межсезонья — о том, что новым тренером Новака Джоковича стал его давний соперник Энди Маррей, который устал от травм и завершил карьеру. «Не хочу быть кем-то вроде Энди Маррея, ковыляя к финишу. А теперь он тренирует Новака. И я такой: да он же не может уйти из тенниса! Он просто не может. Я думал, что этот парень собирается проводить время с семьёй, наслаждаться жизнью. А он: буду тренировать Новака. Я такой: о боже! Я бы порвал с ним [на месте жены Маррея].