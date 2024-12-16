Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ник Кирьос: когда возвращается, сыграет ли на Australian Open — 2025, что сказал о Данииле Медведеве, Яннике Синнере

«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера
Александр Насонов
Кирьос заступился за Медведева и наехал на Синнера
Аудио-версия:
Комментарии
Ник заявил о желании сыграть против Янника на Australian Open и победить его. А ещё признался, что $ 20 млн лучше титула ТБШ.

Теннису определённо не хватает Ника Кирьоса. Из-за различного рода травм австралийский спортсмен фактически пропустил последние два сезона и потому мелькает в инфополе реже, нежели активные игроки. Однако острому на язык Кирьосу всегда есть что сказать. Скандального австралийца пригласили в подкаст Nothing Major, который ведут американские теннисисты Сэм Куэрри, Джек Сок, Джон Иснер и Стив Джонсон. И Ник выдал немало ярких реплик!

К примеру, Кирьос заступился за Даниила Медведева. Помните матч россиянина с Тейлором Фрицем на Итоговом-2024, когда у Даниила мало что получалось? В одном из эпизодов Даниил, уже не знавший, что делать, взял ракетку с другой стороны.

Даниил Медведев держит ракетку с другой стороны

Даниил Медведев держит ракетку с другой стороны

Фото: Кадр из трансляции

Кирьос вступился за Медведева и объяснил его чудачества напряжённым графиком выступлений. По мнению Ника, расписание турниров настолько плотное, что к концу сезона теннисисты выматываются и физически, и морально. Отсюда и проистекают подобные эпизоды. «Видели, как Медведев вёл себя в конце сезона? Он всю жизнь занимается теннисом. А тут принимает подачу другой стороной ракетки. Теннисное расписание — это абсурд, если как следует вдуматься и если уж такие игроки, как Медведев, творят подобные вещи», — сказал Ник.

Материалы по теме
У Медведева срыв с кучей двойных на Итоговом. Даниил чудил, разбил ракетку и проиграл
У Медведева срыв с кучей двойных на Итоговом. Даниил чудил, разбил ракетку и проиграл

В последнее время Кирьос часто критикует Янника Синнера — в связи с пресловутым допинг-скандалом. Австралиец считает, что первый номер рейтинга ATP легко отделался, пусть в его деле и не поставлена точка — это будет сделано уже в 2025-м. Ранее Ник писал в соцсетях: «Ты дважды сдал положительный тест на запрещённое вещество… Тебя должны были дисквалифицировать на два года. Твои результаты улучшились. Крем для массажа… Ага, здорово. А почему у него забрали призовые и очки? Так сделал он что-то или нет? Вы правда верите, что физиотерапевт натёр порез кремом, из-за чего он провалил два теста на анаболические стероиды?»

Решение по Синнеру настолько задело Кирьоса, что он желает встретиться с соперником на Australian Open. В теории это может произойти и в первом круге, ведь у Ника, использующего защищённый рейтинг, не будет привилегий при жеребьёвке. «Просто хочу выйти и сыграть против Синнера. Если я сыграю с ним на Australian Open, все болельщики будут оказывать на него давление. Все будут смотреть, потому что мы с ним разные как личности. Мы не любим друг друга, а для спорта это полезно», — сказал австралиец в подкасте.

Янник Синнер и Ник Кирьос на Уимблдоне-2022

Янник Синнер и Ник Кирьос на Уимблдоне-2022

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Другой теннисист, с которым у Кирьоса свои счёты, — Рафаэль Надаль. Австралиец признался, что Надаль раздражал его своими бесчисленными ритуалами перед подачей. «Он регулярно нарушал правило времени на подачу. Я ненавидел, презирал его, когда видел, как он там ходит… Он всегда мотивировал меня. Если бы мне предстояло с ним сыграть, я бы настроился на игру как следует и постарался бы выдать лучший теннис, на который только способен. И я не чувствовал этой злости в отношении Федерера и Джоковича, когда играл против них», — говорит Ник.

Надаль же ранее высказывался в том смысле, что Кирьос никого не уважает, даже самого себя. «Он большой талант. Он мог бы выигрывать «Большие шлемы», бороться за первую строчку в рейтинге. Но ему не хватает уважения к публике, к сопернику и к самому себе», — говорил Рафа на одной из пресс-конференций в Акапулько в 2019 году.

Вместе с тем Кирьос признаёт, что многие австралийцы восхищаются Надалем. «Все в наших академиях в Австралии боготворили его, говорили, что он такой трудяга, что он такой-то и такой-то. Я же говорил, что терпеть не могу этого парня. Я хотел показать людям, что можно просто радоваться игре, быть спокойным и побеждать таких игроков», — сказал теннисист.

Надаль 22 раза становился чемпионом ТБШ, а у Кирьоса нет ни одного титула на мэйджорах. Несмотря на это, австралийский спортсмен заявил, что, выбирая между крупной суммой и победой на ТБШ, предпочёл бы деньги.

Сэм Куэрри: Что бы ты предпочёл: $ 20 млн прямо сейчас или титул на турнире «Большого шлема»?

Ник Кирьос: Ты серьёзно, что ли?

Куэрри: Ну, $ 10 млн.

Кирьос: $ 10 млн, прямо сейчас. Просто говорю, что «Шлем» не так уж важен. Теннис во многом похож на бизнес. Для меня это своего рода бизнес.

Чтобы понимать: за карьеру Кирьос заработал чуть менее $ 12,5 млн призовых. А его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона 2022 года.

Материалы по теме
Скандальный Кирьос прав: его 5 революционных идей взбодрят теннис
Скандальный Кирьос прав: его 5 революционных идей взбодрят теннис

И, конечно, Кирьос не мог обойти вниманием самую, пожалуй, громкую новость текущего межсезонья — о том, что новым тренером Новака Джоковича стал его давний соперник Энди Маррей, который устал от травм и завершил карьеру. «Не хочу быть кем-то вроде Энди Маррея, ковыляя к финишу. А теперь он тренирует Новака. И я такой: да он же не может уйти из тенниса! Он просто не может. Я думал, что этот парень собирается проводить время с семьёй, наслаждаться жизнью. А он: буду тренировать Новака. Я такой: о боже! Я бы порвал с ним [на месте жены Маррея].

Материалы по теме
Новым тренером Новака Джоковича стал Энди Маррей. Что?!
Новым тренером Новака Джоковича стал Энди Маррей. Что?!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android