Некоторые эксперты считают, что Диану ждёт непростой 2025 год. А у неё есть почти всё, чтобы продолжить прогрессировать.

Шнайдер не надо зацикливаться на защите очков. Для побед ей нужно подтянуть один компонент

Диана Шнайдер – одно из главных открытий прошедшего сезона в WTA. 20-летняя россиянка здорово поднялась в рейтинге, записала на свой счёт несколько рекордов и выиграла не один турнир. В общем, громко заявила о себе.

Но, как и подобает любому взлетевшему молодому игроку, в следующем сезоне после прорывного он всегда рискует столкнуться с серьёзными трудностями. Но стоит ли Диане опасаться провала в 2025 году?

Сезон-2024 правда выдался для Шнайдер насыщенным. Во-первых, это показывает количество сыгранных Дианой турниров: за год она выступила на 27 — больше всех в топ-20 рейтинга!

Во-вторых, по выигранным титулам россиянка разделила второе место с Ариной Соболенко – у девушек по четыре трофея. Больше только у Иги Швёнтек (5). Хотя и у Шнайдер, на самом деле, в сумме набирается пять побед – если к титулам в Гонконге, Будапеште, Хуахине (все – WTA-250) и Бад-Хомбурге (WTA-500) прибавить триумф на турнире серии WTA-125 в Париже.

В-третьих, титулы Шнайдер выигрывала на трёх разных покрытиях и стала единственным игроком в WTA-туре, кто смог это сделать. А ещё Диана взяла олимпийское серебро в паре на дебютных Играх в Париже.

Юную россиянку ожидаемо называют главным открытием сезона. Даже WTA добавила Диану в список номинантов на звание «Прогресса года». Правда, награду забрала новозеландка Лулу Сун, но всех достижений Шнайдер это никак не умаляет.

«[Шнайдер] – главный прогресс сезона. Но меня беспокоит, что она так много турниров играет. Смотрю и думаю — откуда столько сил? Я очень волновалась за её здоровье. Однако есть игроки, которые не любят тренироваться. Таким легче играть турниры. Мне, например, тренировки были необходимы — это зависит от характера. Но если ей так комфортно, если она такой теннис показывает, значит, всё хорошо. Шнайдер — левша, мне нравится её стиль игры, всё очень мощно. Мне хочется посмотреть, как она будет прогрессировать с Игорем Андреевым, — сказала экс первая ракетка мира Динара Сафина в интервью «Чемпионату».

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасия Мыскина тоже высказалась о предстоящем сезоне Шнайдер.

«У нас много молодых девушек, которые неплохо отыграли год, но Диану и Мирру обсуждают весь сезон. Они завоевали несколько титулов, а также выиграли серебро на Олимпиаде в Париже. Следующий год для них будет сложным — нужно защищать много очков. Важно, чтобы девчонки были готовы психологически, ведь надо отстаивать завоёванные позиции», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».

Однако главный вопрос относительно Шнайдер всё же остаётся другой: получится ли у Дианы, после того как она яркой звездой зажглась в женском туре, сохранять темп и успехи в следующем году?

Диана Шнайдер Фото: Christopher Katsarov/ZUMA/ТАСС

Всего Диана за сезон набрала 2599 очков. Самые крупные победы пришли к россиянке на следующих турнирах:

Турнир Стадия Количество очков Бад-Хомбург, WTA-500 Победа 500 Торонто, WTA-1000 Полуфинал 390 Хуахин, WTA-250 Победа 250 Будапешт, WTA-250 Победа 250 Гонконг, WTA-250 Победа 250 US Open Четвёртый круг 240 Токио, WTA-500 Полуфинал 195 Сеул, WTA-500 Полуфинал 195

Относительно раскладов по очкам есть две новости. Плохая: если ничего из этого защитить не получится, то в сумме Шнайдер потеряет бо́льшую часть очков – 2270.

Хорошая: у Дианы есть всё для того, чтобы выходить на более высокие по уровню турниры и возможную потерю очков за соревнования серии WTA-250 компенсировать успехами на «пятисотниках», «тысячниках» и «Больших шлемах». Ведь это главное направление, в котором Диана сможет прогрессировать в следующем году. И именно его в прошлом сезоне молодая россиянка ещё для себя полностью не открыла.

Шнайдер уже конкурентоспособна в плане техники, видения игры и теннисной логики. Но именно на ментальную составляющую Диане важно будет обратить внимание в следующем сезоне. Психологическая устойчивость и концентрация откроют перед россиянкой многие новые направления и помогут придержать уже открытые двери из 2024 года. Однако это будет зависеть только от самой Дианы и от её команды.

Именно поэтому предсказывать Шнайдер в следующем году провал или, напротив, несравнимый с прежним взлёт очень трудно. Но можно сказать одно: по статистическим и рейтинговым раскладам у Дианы есть отличные шансы не сбавить обороты в следующем сезоне, а, наоборот, сохранить прежний уровень игры и при наиболее удачном раскладе – прибавить.

Сама Диана о давлении из-за защиты очков высказывается позитивно.

«Мне кажется, все об этом говорят: «Да-да, нужно защищать». И в то же время есть близкие мне люди, которые говорят, что не нужно на этом циклиться, что календарный год очень большой, турниров очень много.

Возможностей всегда предостаточно — и чтобы защитить очки, и чтобы заработать больше других очков. Конечно, волей-неволей ты об этом задумываешься, мозг невозможно обмануть, он понимает, умеет считать, знает, что меня ожидает в следующем году», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Россиянка добавила, что постарается пересмотреть свой календарь, подглядеть что-то у топ-игроков и, вероятно, сократить количество турниров. А сезон Диана начнёт сразу с первых турниров серии WTA-500 – в Брисбене и Аделаиде.

Прогноз для Дианы Шнайдер на сезон-2025: минимум три трофея, один из них – во время австралийской серии, а также четвертьфинал Уимблдона и попадание на Итоговый чемпионат WTA.

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