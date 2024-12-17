«Она будет главной соперницей Швёнтек». Рыбакина вовсю работает с экс-тренером Джоковича

Елена в отличном настроении начала подготовку к новому сезону с Гораном Иванишевичем. Её перспективы многим кажутся яркими.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина практически не играла в заключительной части сезона. Представительница Казахстана снялась с US Open перед стартом второго круга, пропустила всю азиатскую серию и вышла на корт только на три матча Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде.

В 2024-м Елена восемь раз снималась с турниров из-за проблем со здоровьём. А ещё был скандал с её уже бывшим тренером Стефано Вуковым. Год для Рыбакиной получился непростым, но, похоже, она готова оставить все проблемы в прошлом.

Рыбакина начала подготовку к следующему сезону в Дубае под руководством нового тренера Горана Иванишевича, который ранее работал с Новаком Джоковичем. Рядом находятся хорошо ей знакомые физиотерапевт Штефан Дуэл и фитнес-тренер Азуз Шимчич.

«Готовимся к 2025-му», — написал в соцсетях Шимчич.

Елена Рыбакина, Азуз Шимчич, Горан Иванишевич и Штефан Дуэл Фото: Из личного архива Азуза Шимчича

Елена и её тренерский штаб пребывают в отличном настроении. В целом можно с уверенностью говорить, что Рыбакина преодолела психологические трудности после скандала с Вуковым.

Рыбакина уже несколько недель находится на Ближнем Востоке. В Дубае она получает водительские права, проходя обучение в местной автошколе. Елена также сходила на заключительный Гран-при сезона Формулы-1 в Абу-Даби.

Не забывает Рыбакина и о тренировках. Все занятия проходят в весёлой обстановке. Елена часто улыбается в процессе подготовки к новому сезону.

Азуз Шимчич и Елена Рыбакина на тренировке в зале Фото: Кадр из видео

Рыбакина закончила год на шестом месте в рейтинге WTA, что является отличным результатом с учётом пропущенного количества времени и частых снятий с турниров. Но у Елены есть потенциал быть значительно выше.

Рыбакина обладает едва ли не лучшей подачей в женском туре. Она завершила сезон-2024 на втором месте по количеству эйсов – 358 в 53 матчах. Её опередила только китаянка Чжэн Циньвэнь – 445 эйсов в 68 играх. При этом по среднему количеству эйсов за матч Елена опережает Чжэн – 6,76 против 6,54.

Иванишевич во время игровой карьеры славился своей мощнейшей подачей, так что в этом аспекте игры он должен сделать теннисистку ещё сильнее. Приём у Рыбакиной тоже на вполне приличном уровне. Чемпионка Уимблдона-2022 определённо способна побороться за второй для себя титул на турнирах «Большого шлема», а может и замахнуться как минимум на пару мэйджоров за год.

Елена Рыбакина Фото: Chris Hyde/Getty Images

Некоторые считают, что Елене по силам бросить вызов лучшим теннисисткам тура Арине Соболенко и Иге Швёнтек. Вим Фиссетт, тренер второй ракетки мира Швёнтек, считает именно Рыбакину самой опасной соперницей для своей подопечной.

«Елена Рыбакина будет главной соперницей Иги», — коротко ответил Фиссетт на вопрос польского издания Przegląd Sportowy.

Бывшая девятая ракетка мира Юлия Гёргес считает Рыбакину лучшей и своей самой любимой теннисисткой в мире.

«Для меня Рыбакина является лучшей и любимой тенниской в мире. Я очень симпатизирую Елене, потому что наши стили игры схожи. Она играет бескомпромиссно. Рыбакина не только классно бьёт с задней линии и подаёт, но ещё и качественно играет у сетки. Я думаю, что именно благодаря данным качествам можно выиграть турниры «Большого шлема». Ига Швёнтек мне очень нравится своей манерой передвижения. Я давно не видела игру Арины Соболенко. Она невероятно усердно тренируется и с годами только прогрессирует. Арина полностью заслуживает своего места на вершине мирового рейтинга. Но если бы мне пришлось выбрать только одну из эти трёх спортсменок, то это была бы Рыбакина», — сказала Гёргес в интервью Tennis Magazine.

Горан Иванишевич за период работы с Новаком Джоковичем (2019-2024) выиграл девять турниров «Большого шлема». Хорват также приводил к победе на US Open — 2014 своего соотечественника Марина Чилича, что вообще является настоящим подвигом в эпоху «Большой тройки» Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера (не стоит забывать и об Энди Маррее, который ещё не получил травму и был на ходу в то время).

Иванишевич способен привести к крупным победам и Елену Рыбакину, которая является одной из самых талантливых теннисисток современности. Главное, чтобы Елена обошлась без травм и прочих проблем со здоровьем, а также избегала каких-либо отвлекающих факторов вне корта.