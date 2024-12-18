«Тандем Джоковича и Маррея скорее похож на пиар-ход». Большой разговор с теннисным агентом

2024 год в мире тенниса получился интересным и насыщенным. В уходящем сезоне 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович впервые выиграл олимпийское золото, легендарные Рафаэль Надаль и Энди Маррей завершили карьеру, а Янник Синнер выиграл свои дебютные мэйджоры, стал первой ракеткой мира, при этом попавшись на допинге. Вслед за итальянцем в подобной ситуации оказалась и пятикратная победительница «Шлемов» Ига Швёнтек. Известный спортивный агент Александр Островский в эксклюзивном интервью «Чемпионату» прокомментировал значимые события прошедшего теннисного сезона, высказался о своих подопечных — Анастасии Потаповой и Романе Сафиуллине, отреагировал на допинговый скандал вокруг экс первой ракетки мира Иги Швёнтек, оценил решение Рафаэля Надаля повесить ракетку на гвоздь, поделился мнением о тандеме Новака Джоковича и Энди Маррея, а также предсказал, кто сможет выстрелить в ATP-туре в 2025 году.

Александр Островский Фото: из личного архива Александра Островского

Общие итоги сезона

— Александр, сезон-2024 подошёл к концу. Назовите свои главные события теннисного года.

— Я думаю, что главное событие прошедшего сезона — это победа Новака Джоковича в финале ОИ. Это титул, к которому серб шёл всю свою карьеру. Новак поставил на кон всё, чтобы выиграть золотую медаль Олимпийских игр. По моему мнению, именно это событие выделяется среди прочих в сезоне-2024.

Новак Джокович — олимпийский чемпион Фото: Maja Hitij/Getty Images

В женском теннисе я бы выделил впечатляющую игру, форму и достижения Арины Соболенко. В прошедшем сезоне она продемонстрировала невероятные результаты. Арина выиграла два ТБШ и показала очень качественный теннис. В какой-то степени белоруска доминировала в WTA-туре в 2024 году.

— Считаете ли вы прошлый сезон успешным для российского тенниса? Год назад в сотне было семь отечественных представителей ATP-тура (повторение рекорда 2008 года), причём все улучшили позиции по ходу сезона, а в 2024-м ситуация противоположная: все наши игроки потеряли позиции…

— У ребят получился неоднозначный сезон. В российском мужском теннисе нельзя говорить о неком застое в результатах, однако ряд наших ведущих игроков, на которых возлагались надежды, не показали тех результатов, что от них ожидали. В частности, Медведев, возможно, мог бы выступить и лучше. Даниил не выиграл ни одного титула в этом году, что для него нехарактерно. Конечно, мы все ждём, что он будет побеждать и показывать хорошие результаты на «Шлемах». Да, Медведев был близок к титулу на мэйджоре, он играл в финале Australian Open, но завоевать титул ему не удалось. Андрей Рублёв также не показал свой лучший теннис в прошедшем сезоне. От него ждали большего. Думаю, что отрыв ведущих игроков ATP-тура от россиян в 2024 году оказался существенным. Впереди всех были Синнер и Алькарас. К сожалению, наши ребята пока не могут конкурировать с Янником и Карлосом на постоянной основе. Да, это может происходить на отдельно взятых турнирах, но в течение сезона уровень игры Синнера и Алькараса выше. Надеемся, что российские теннисисты хорошо подготовятся к грядущему сезону, порадуют нас лучшими результатами и смогут конкурировать с итальянцем и испанцем.

Что касается девушек, то определённый промежуток времени у нас не было игроков, входящих в топ-10 рейтинга WTA. Два года назад в него входили Кудерметова и Касаткина. Недавно Дарья вернулась в десятку сильнейших теннисисток планеты. Многие россиянки в 2024 году показали хорошие результаты и вплотную подобрались к топ-10. Это Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Считаю, что в следующем сезоне у российских спортсменок есть все шансы сделать качественный шаг вперёд, так как они молодые, а их игра в динамике развивается. Будут и сюрпризы. Имею в виду, что, возможно, не только вышеупомянутые россиянки смогут вплотную приблизиться к десятке, а может быть, и войти в неё по результатам сезона. Верю, что и теннисистки из нашего агентства, в частности, Анастасия Потапова, смогут проявить себя и сделать качественный шаг вперёд.

Надежда на Потапову

— В 2024 году та же Потапова впервые в карьере добралась до второй недели на мэйджорах. Случилось это на «Ролан Гаррос», где она совершила классный прорыв. Верите ли в то, что в грядущем сезоне при удачном стечении обстоятельств Анастасия сможет улучшить свой результат как на французском ТБШ, так и на других «Шлемах»?

— Думаю, что если выстроить хороший качественный процесс и систему подготовки, то результат в конечном счёте придёт. Тот результат, показанный Анастасией на Открытом чемпионате Франции, на самом деле был достаточно случайным. Непосредственно до турнира она рассталась со своим тренером Игорем Андреевым, а в Париж поехала уже с новой командой. Потапова проделала колоссальную работу, но не было предпосылок к тому, что у неё случится прорыв на «Ролан Гаррос». Не могу сказать, что четвёртый круг на «Шлеме» для Анастасии — это прорыв. Конечно, это её лучшее достижение на ТБШ, однако по потенциалу она заслуживает большего. Я знаю, сколько Анастасия работает и как этого хочет. Безусловно, Потапова смотрит далеко вперёд по сравнению с четвёртым кругом в Париже. При этом необходимо отметить, что выход во вторую неделю на мэйджоре — это неплохой результат со всех сторон (улыбается). Здесь я придерживаюсь мнения, что у каждого есть свой путь. Кто-то выстреливает раньше, а кто-то — позже. Если ты достигаешь тех результатов, на которые рассчитывают, если ты продолжаешь работать, трудиться и веришь, что сможешь осуществить свою мечту, то в итоге это случится. Надеюсь, что это произойдёт раньше, а не позже.

— Так чего же, на ваш взгляд, не хватает Потаповой, чтобы выйти на новый уровень? Сама Анастасия признавалась, что ей нужно добавить стабильности и профессионализма за кортом, хотя в целом картинка игры неплохая. Как её тренеры собираются решать эти задачи?

— У Анастасии есть удары, которыми она может выигрывать. Не все теннисистки обладают такими качествами. В рамках топ-30, топ-50 играть умеют все. Все показывают очень хороший теннис, но побеждает тот, кто психологически более устойчив и кто может совладать с нервами в решающие моменты. На мой взгляд, если у Потаповой получится выстроить работу на протяжении всего сезона, не отвлекаясь на какие-то внешние факторы, и та самая психологическая устойчивость будет сопровождать её в 2025 году, то думаю, что это и должно стать неким ключевым фактором успеха. А в техническом плане, безусловно, Анастасия знает о своих нюансах, о своих плюсах и минусах. Она знает свои лучшие стороны и в то же время работает над улучшением своих слабых сторон, исправлением определённых технических моментов. Не думаю, что мне сейчас будет корректно называть их. При этом Потапова вместе со своим тренерским штабом работает и над улучшением её сильных сторон, а именно тех комбинаций, которые приносят успех Анастасии. Сейчас она проводит предсезонку на нашей базе в Дубае. Надеюсь, это даст свои плоды уже в самом начале следующего сезона на австралийской серии турниров.

Анастасия Потапова Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

— Какие турниры сыграет Анастасия Потапова в первой половине сезона-2025?

— Она точно сыграет в Брисбене. Дай бог, чтобы там всё сложилось. Анастасия заявлена и в Аделаиду, однако пока она должна сыграть там в квалификации, так как категория соревнований является достаточно высокой. Пока на 100% участие моей подопечной в этом турнире не подтверждено. Может быть, и неплохо, что Потапова в итоге не сыграет в Аделаиде, потому что у неё будет достаточно времени подготовиться к Australian Open, и это даст возможность показать лучший результат в Мельбурне. Я надеюсь на это. Но сейчас нельзя однозначно говорить о том, что она не сыграет на «пятисотнике» в Аделаиде, пока в планах это есть. После Австралии следует ряд соревнований в зале. Анастасия отправится на турнир в Линце, который очень любит по понятным причинам, ведь одержала победу на нём в прошлом году. Если Потапова будет в хорошем физическом состоянии, то думаю, что стоит заявиться и на соревнование в Клуж-Напоке, которое с точки зрения организация считается одним из лучших в WTA-туре. Решение по участию в данном турнире будем принимать в том числе и исходя из результатов на австралийской серии. В Линце Анастасия сыграет 100%, а в Клуж-Напоке — с высокой долей вероятности. Следом идёт серия турниров на Ближнем Востоке (Абу-Даби, Доха, Дубай) и два американских «тысячника» в Индиан-Уэллсе и Майами. Не размениваясь на турниры более низкой категории, скорее всего, Потапова сыграет в США. Думаю, что она должна попасть на эти два престижных «тысячника», так как в первом квартале 2025 года ей почти не нужно защищать рейтинговые очки. В минувшем сезоне Анастасия уступила в четвертьфинале Брисбена, вылетела на старте Открытого чемпионата Австралии и дошла до третьего круга в Дубае. Отмечу, что в 2025-м Потапова будет концентрироваться на турнирах более высокой категории: WTA-500, WTA-1000 и ТБШ.

Чего стоит ожидать от Сафиуллина?

— Роман Сафиуллин, интересы которого вы также представляете, неплохо провёл конец прошлого сезона, дойдя до четвёртого круга на престижном «Мастерсе» в Шанхае и завоевав титул на «челленджере» в Братиславе. Довольны ли вы его выступлениями в 2024 году?

— У Романа получился сезон неоправданных надежд. Перед его стартом надежды на 2024 год были огромные. Сам Сафиуллин хотел сделать качественный шаг вперёд, и всё говорило о том, что он это может сделать. В сезоне-2023 спортсмен очень здорово выступил на Уимблдоне, дойдя в Лондоне до четвертьфинала. Тогда Роман набрал очень хорошую форму и существенно поднялся в рейтинге ATP. Всё свидетельствовало о том, что Сафиуллин может развиваться и приблизиться к топ-20, а может быть, забраться и ещё выше. Но, к сожалению, начало этого года у Романа не задалось. Он провёл ряд непростых матчей, потерпев в них несколько болезненных поражений. Например, поединок первого круга Australian Open — 2024 против Таллона Грикспора, в котором Роман вёл 2:0 по сетам, но уступил три последующие партии. Я присутствовал на том матче. Он был очень близким по счёту и тяжёлым. Тогда мой подопечный потерпел обидное, чувствительное поражение. В дальнейшем в его игре что-то сломалось. От этого была потеряна психологическая уверенность. В итоге всё привело к затяжному спаду в игре теннисиста. Первая половина прошедшего сезона у Сафиуллина получилась очень неудачной из-за большого количества поражений, в том числе и в первых кругах соревнований. Роман нащупал свою игру только в самом конце года.

— Какие цели стоят перед Сафиуллиным в следующем сезоне? Сейчас Роман располагается на 60-й позиции в рейтинге ATP, хотя в минувшем январе был близок к дебюту в топ-30. Реально ли россиянину сделать значительный скачок как в игровом, так и в рейтинговом плане в ближайшем будущем?

— Мне кажется, что будет правильно, если сейчас у Романа не будет каких-то завышенных ожиданий от следующего года. Необходимо просто хорошо подготовиться к новому сезону, чем сейчас Сафиуллин и занимается в Марбелье. Необходимо заложить ту базу, которая позволит ему показать результат в новом году. По моему мнению, по потенциалу Роман является игроком как минимум топ-20 рейтинга ATP. Считаю, что у Сафиуллина всё должно получиться. Сейчас у него новая команда. Думаю, что Роман сам вскоре представит специалиста, с которым уже работает сейчас и будет работать в следующем году.

— Получается, 2025 год должен стать для Сафиуллина некой тропинкой для того, чтобы в 2026-м показать тот самый результат, на который он способен?

— Да, в моём понимании для Романа будет правильнее и проще не ставить себе какие-то высокие цели и не давить себя этими психологическими задачами, как я сказал ранее. Правильнее будет подготовиться хорошо к сезону-2025, показать результат, на который он готов, без завышенных ожиданий. По моему мнению, результаты придут, мы все знаем, что Сафиуллин умеет показывать хороший уровень тенниса.

Возвращение турниров в Россию

— Вернёмся к Потаповой. Она активно пользуется соцсетями, однако недавно WTA выпустила предостережение для игроков. Как вы к этому относитесь: нужно ли сдерживать теннисистов? Не является ли это цензурой, затыканием ртов, ограничением свободы слова?

— На самом деле, это было в туре всегда. Не подумайте, что именно сейчас WTA выпустила некий особый циркуляр правил, которому надо следовать. Ранее также были рекомендации в части ведения соцсетей. Здесь нет ничего нового. Профессиональные игроки должны следить за тем, что они размещают и какой контент используют. В первую очередь это имеет важное значение с точки зрения карьеры теннисиста. Не использовать сейчас социальные сети и не вести свои аккаунты, наоборот, вредит имиджу атлета, так как, по сути, это бизнес. Если ты интересен публике, то и коммерчески ты успешен. Это очень важно с точки зрения развития твоей карьеры и твоего личного бренда. Анастасия это понимает как никто другой. У Потаповой есть профессиональная команда, которая следит за тем, что она публикует в своих социальных сетях. Если есть моменты, которые вызывают вопросы у специалистов, то, разумеется, они обязательно подскажут и дадут ей рекомендацию во избежание ошибок.

— Анастасия принимала участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге и призналась, что очень сильно скучает по турнирам в России. Реально ли возвращение официальных соревнований по теннису в нашу страну в перспективе? Те же футбольные функционеры в последнее время утверждают, что постепенно контакт с европейскими спортивными чиновниками налаживается… Так, может, лёд наконец-то растает и в нашем виде спорта? Есть ли у вас какие-то инсайды?

— Возвращение турниров в Россию реально, однако всё будет зависеть от политики, от хода политических событий. Если, допустим, на политическом небосклоне произойдут перемены, то, наверное, они быстро произойдут и в спорте. Давать прогнозы сейчас — это неправильно, неблагодарное дело. Каких-либо инсайдов на эту тему у меня нет.

Безусловно, все мы хотим, чтобы в страну вернулись международные соревнования. Это важно и для многих игроков, которые любят играть на своей родине, получая удовольствие от общения со своим зрителем и заряд необходимой поддержки от него. Не зря та же Анастасия Потапова с огромным удовольствием приезжает на показательный турнир в Санкт-Петербург. Она общается с болельщиками, выкладывается как может, независимо от того, в каком состоянии пребывает. По сути, Анастасия поехала в Россию во время середины своей предсезонки. Но Потапова летала на родину с огромным удовольствием. И дело даже не в деньгах, которые ей заплатили организаторы Международного теннисного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». В первую очередь сама Анастасия очень хотела приехать в Санкт-Петербург, ей очень нравится проводить время в этом городе. Организаторы турнира, в частности, Наталия Александровна Камельзон, прекрасно знают об этом и, в свою очередь, с удовольствием приглашают таких спортсменов, которые тянутся на родину. Спасибо им огромное за это.

Пользуясь случаем скажу, что организаторы соревнований в Северной столице нашей страны большие молодцы, что делают такой грандиозный праздник в такое непростое для российских зрителей время. Хоть состязания и являются выставочными, собрать такой звёздный состав участников на отечественной земле и провести яркий турнир — это дорогого стоит. Я знаю, насколько это сложно в текущей ситуации, как это дорого. Конечно, хотелось бы, чтобы такие соревнования проводились в дальнейшем. А может быть, затем в тур вернутся и официальные турниры в рамках календаря ATP и WTA.

Допинг-скандал Швёнтек

— Сейчас активно обсуждается тема допинга у Иги Швёнтек. Верите ли вы в невиновность экс первой ракетки мира? Поменялось ли ваше отношение к Иге после новостей о том, что в её допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество триметазидин?

— Нет, не поменялось. На мой взгляд, не зная деталей дела, а мы не знаем их, очень сложно делать какие-то выводы. Считаю, что в данной ситуации выступать с заключениями в публичной форме — это непрофессионально и неграмотно. Если ты хочешь делать определённое заявление, то должен руководствоваться официальной информацией. Та официальная информация, которую мы получили, по моему мнению, говорит о том, что принятое Игой вещество по своей сути не влияет на результат, показанный ей на официальных турнирах.

Почему подобные случаи сейчас на слуху, почему это всё сейчас обсуждается? С моей точки зрения, нынешняя система допинг-контроля требует реформирования, так как способы определения допустимых доз в настоящий момент очень усовершенствованны. В результате, если технологии, которые применялись ранее, не позволяли определять эти минимальные вкрапления и загрязнения, сейчас всё определяется. Не думаю, что Швёнтек и её команда рисковали бы карьерой теннисистки.

— Как вообще вести себя теннисистам в условиях, что сейчас в мире уже, наверное, тяжело найти чистые продукты? БАДы, препараты — загрязнения можно найти везде… Надеяться, что тебя пощадят, не приходится, поэтому нужно себя ограничивать. Каким образом?

— В такую ситуацию может попасть любой игрок. Безусловно, необходимо в 10 раз внимательнее относиться ко всему, что ты принимаешь, какими кремами ты пользуешься и так далее… Если быть объективным, если знать всю эту кухню, то это почти невозможно — исключить на 100% вероятность загрязнения. Конечно, мы, как и все другие, сугубо отрицательно относимся к допингу и считаем, что спорт должен быть чистым, честным и справедливым. Но, на мой взгляд, систему проведения допинг-контроля необходимо пересмотреть. Это должно делаться открыто, публично и в обсуждении с советом игроков WTA и ATP, потому что в последнее время вся процедура вызывает очень много нареканий. Недавно Хачанов выступил с заявлением, что за один сезон его проверяли на допинг около 40 раз!

— Да, Карен заявил, что это его сильно раздражало. Проверки проходили чуть ли не каждую неделю…

— По меньшей мере это странно. Почему кого-то проверяют 40 раз, а кого-то не проверяют вообще? (Улыбается.) При этом теннисисты выступают на одних и тех же турнирах. Должны быть установлены единые правила игры, которые будут понятны всем спортсменам. Как специалист, я не понимаю, почему, например, допинг-дела Швёнтек и Синнера были засекречены. И общественности предоставили только уже итоговый результат-заключение. А вот дело той же Симоны Халеп было открытое и публичное. Участие румынки в соревнованиях приостановили. Симона потеряла очень серьёзные деньги, рейтинг. Возникают вопросы, на которые у меня нет ответов.

— Система двойных стандартов…

— Именно. Не знаю, чем это вызвано. Понятно, что дела всех атлетов разные, понятно, что в каждой ситуации есть свои нюансы и так далее. Вышеупомянутые мной моменты действительно вызывают много вопросов. Для того чтобы этого не было, чтобы все были в равных условиях, наверное, необходимо всё еще раз обсудить с игроками и утвердить новые положения заново. Сейчас назрело время, чтобы сделать это.

— Вы упомянули Симону Халеп. Экс-теннисист Евгений Кафельников считает, что необходимо пожизненно дисквалифицировать атлетов за допинг. При этом ВАДА сейчас хочет сделать минимальную разрешённую дозу допинга, то есть не наказывать спортсменов за определённые микродозы. Как вы к этому относитесь?

— Здесь вопрос к специалистам. Нам с вами лучше не отвечать на такие вопросы, так как мы не разбираемся, что является микродозой, что влияет на улучшение результатов, а что нет, что является загрязнением, а что не является. Каждый случай индивидуален и должен рассматриваться специальным трибуналом или комиссией, которая принимает решения, подлежащие обжалованию. Повторяюсь: разумеется, с учётом того, что в последнее время появляется огромное количество спорных случаев, а случаи применения допинга выявляют у ведущих представителей нашего вида спорта, сама система допинг-контроля требует реформирования. Время назрело. Делать определённые выводы в данный момент, с моей точки зрения, некорректно. Я не специалист в этой области. Такие решения должны принимать компетентные люди.

Завершение карьеры Надалем

— Перейдём к другим темам. В этом году в возрасте 38 лет завершил карьеру 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль. Стала ли для вас эта новость неожиданной?

— Эта новость не стала для меня неожиданной. Стал ли уход Надаля из спорта грустным событием? Безусловно. Ушла эпоха, легенда тенниса, идол поколений. Многие спортсмены, смотря на игру Рафаэля Надаля, воспитывались и стремились к вершинам, которых он достиг. Конечно, всё когда-либо заканчивается. Это жизнь. Возраст и накопительный эффект травм, который был у Надаля, уже не позволяли ему показывать результаты на самом высоком уровне. Соревноваться на мелких турнирах и заканчивать карьеру такому великому чемпиону, играя, например, на «челленджерах», не подобает. Нужно уходить из спорта своевременно. У Рафаэля выдалась великолепная карьера, о которой можно только мечтать. У единиц была такая карьера! Надаль оставил сумасшедшую память о себе, но всему когда-то приходит конец.

— Какой самый запоминающийся матч с участием Рафаэля вы увидели вживую?

— Я присутствовал на финале Уимблдона-2008, когда Надаль сражался с Роджером Федерером. Наверное, это и есть тот самый запоминающийся матч с участием Рафаэля для меня. Он остался в моей памяти навсегда, та встреча продолжалась почти пять часов! Я получил незабываемые эмоции во время просмотра того противостояния! Болел за Федерера, однако в какой-то момент Надаль перехватил инициативу своей игрой и своей жаждой победы. Нельзя не отметить и рекордные 14 побед Рафы на «Ролан Гаррос». Это невероятно! Подобное достижение испанца вряд ли повторят в будущем. Во всяком случае в ближайшей перспективе такого точно ожидать не стоит.

Тандем Джоковича и Маррея

— В 2024 году зачехлил ракетку другой знаменитый ветеран — Энди Маррей. Недавно стало известно, что британец будет работать с Джоковичем в межсезонье и до конца Australian Open. Что, на ваш взгляд, даст взаимодействие с Энди Новаку прежде всего?

— Думаю, что пока это скорее похоже на пиар-ход, нежели на реальный тандем. Естественно, с точки зрения пиар-истории это очень интересно для всей теннисной общественности — например, посмотреть, как будет вести себя в боксе Джоковича Маррей.

Насколько это будет действительно эффективно? Не могу сказать. Многое будет зависеть от того, в каком физическом состоянии Новак подойдёт к австралийскому ТБШ. Мы все прекрасно знаем, что если у серба есть мотивация, то даже в 37 лет он может побеждать молодых оппонентов. И даже юным противникам порой трудно конкурировать с Джоковичем! Финал ОИ-2024 показал, что если Новак чего-то хочет, то он этого добивается. С другой стороны, моложе Джокович точно не стал. Время обмануть очень сложно. Считаю, что в 2025 году Новак доминировать в туре точно не сможет.

— Доминировать не сможет, но один «Шлем» зацепит?

— Мне кажется, что один мэйджор Джокович всё-таки возьмёт. Исторически Australian Open является любимым ТБШ Новака. Скорее всего, свой лучший результат на «Шлемах» в следующем сезоне серб покажет именно в Мельбурне.

— У того же Александра Зверева на данный момент нет ни одного титула на мэйджорах. В 2025-м всё может измениться?

— Сложно сказать. Честно говоря, мне кажется, что последние пять-шесть лет говорят о том, что Зверев должен взять ТБШ, и ведь всё для этого у немца есть. Он подбирается к «Шлему» очень близко. Но в психологическом плане Александр, с моей точки зрения, уступает тем же Синнеру, Алькарасу, Джоковичу. Не уверен, что Зверев выиграет мэйджор в грядущем сезоне. Скорее всего, Александр сможет приблизиться к Яннику и Карлосу. А вот Новака я уже не стал бы ставить в один ряд с итальянцем и испанцем в преддверии сезона-2025.

Александр Зверев Фото: Tim Goode/Getty Images

Предсказания в преддверии сезона-2025

— А кто сможет выстрелить в новом сезоне в ATP-туре?

— Думаю, в течение 2025 года мы услышим уже не новые имена, а тех спортсменов, которых ранее не относили к фаворитам на ТБШ. Там возможны сюрпризы. Синнер и Алькарас, наверное, будут стабильно показывать результаты, но к ним должен присоединиться ещё ряд молодых талантов, которые уже вот-вот на подходе. Шелтон, Музетти и Дрейпер, на мой взгляд, могут выстрелить. А ещё есть ряд игроков, которые потенциально могут демонстрировать очень качественный теннис. Верю, что и наши ребята, Хачанов, Сафиуллин, Медведев, Рублёв, покажут яркие результаты и порадуют своих болельщиков, приблизившись по уровню игры к Яннику и Карлосу.

— Синнер и Алькарас по потенциалу и результатам сейчас являются самыми сильными представителями ATP-тура. Можно ли сейчас утверждать, что эти спортсмены и дальше продолжат свою гегемонию в туре, а по титулам на мэйджорах смогут приблизиться к «Большой тройке» или даже обогнать кого-то?

— Для этого должно пройти время. По моему мнению, всё для этого у Янника и Карлоса есть. В целом возможно всё, но нужно, чтобы прошли даже не годы, а десятилетия. В течение двух десятков лет Федерер, Надаль и Джокович показывали лучшие результаты, выигрывали все «Шлемы», которые только могли. Да, время от времени к ним присоединялись Маррей, дель Потро, Чилич, Вавринка, Тим, но в основном титулы на ТБШ разыгрывала «Большая тройка». Сейчас говорить о том, смогут Синнер и Алькарас превзойти её достижения или нет, является больше гаданием на кофейной гуще. Всё для этого есть. Если у Янника и Карлоса не будет существенных травм, что тоже непросто с текущим календарём, то, наверное, смогут.

Локации для Итоговых турниров

— К слову об Италии. В начале декабря стало известно, что финальный раунд Кубка Дэвиса переедет в эту страну на ближайшие три года, а ранее было объявлено, что и Итоговый чемпионат ATP будет проходить в Италии до 2030 года. Считаете ли вы это решение правильным и единственно верным?

— Здесь очень важная коммерческая составляющая. Необходимо учитывать. что для успеха в организации проведения такого крупного турнира как ATP Finals, важно, чтобы зритель ходил на матчи. Если говорить об интересе публики к теннису в Европе, то самый высокий показатель именно в Италии. Результаты последних Итоговых чемпионатов в Турине свидетельствуют о том, что проведение крупных теннисных соревнований в последующие годы экономически целесообразно. В этом городе собирается полный стадион, выросла продажа телеправ. Народ с сумасшедшим ажиотажем ходит на матчи. Конечно, огромную роль в этом сыграл феноменальный успех Янника Синнера, поэтому интерес итальянской публики к теннису вырос колоссально. Решение и далее проводить Итоговый турнир в Италии является обоснованным и логичным.

— Совсем обратная ситуация с WTA Finals, где матчи девушек в Эр-Рияде не вызвали существенного интереса у фанатов…

— Там другая история. Организаторы женского Итогового турнира огромными деньгами заманили спортсменок в Эр-Рияд. Таким способом они пытаются поднять интерес к теннису в регионе. У Саудовской Аравии есть задача в проведении как можно большего количества крупных соревнований на территории страны. Шейхи планомерно проводят свою политику. Факт состоявшегося WTA Finals в Эр-Рияде является продолжением решений политиков этого государства. На турнире был огромный призовой фонд. Произошли огромные денежные вливания. Предложениями, которые поступали от конкурентов саудовцев по проведению Итогового чемпионата WTA, были значительно ниже. Поэтому руководство женского тура приняло решение провести соревнования на Ближнем Востоке.

Безусловно, не может не расстраивать тот факт, что трибуны в Эр-Рияде заполнялись не полностью. Но думаю, что в целом при правильной организации и при хорошем планировании с маркетинговой точки зрения, постепенно ситуацию можно изменить. Может быть, не в первый год, не во второй, но, на мой взгляд, это возможно. Интерес к теннису в регионе, на Ближнем Востоке, растёт. На том же турнире в Дубае, проводящемся в феврале, всегда собираются полные трибуны. А если в WTA-туре появится конкурентоспособный спортсмен из этого региона, который сможет играть на уровне топ-10, это вообще вызовет теннисный бум на Ближнем Востоке! Однако здесь сложно загадывать.

— Что хотите пожелать российским фанатам тенниса в преддверии нового сезона?

— Хотел бы пожелать, чтобы как можно скорее на нашу землю вернулись международные соревнования. Если это произойдёт в 2025 году, я думаю, что российские фанаты тенниса будут очень рады этому событию. Надеюсь, что так и будет. Конечно, мне бы хотелось, чтобы в следующем году кто-то из россиян выиграл ТБШ. Неважно, будет это в мужском или в женском туре. Мы все будем этому рады.