Синнер и Алькарас зажигали на молодёжном Итоговом. Настала очередь обидчика Рублёва

С 18 по 22 декабря в Джидде, Саудовская Аравия, пройдёт молодёжный Итоговый чемпионат, официально именуемый Next Gen ATP Finals. Формат турнира тот же, что и на взрослом Итоговом: восемь теннисистов разбиты на две группы по четыре игрока в каждой. Первое и второе места в группах обеспечивают теннисистам путёвки в полуфиналы, победители которых сыграют в финале.

Молодёжный Итоговый появился в календаре в 2017 году. До 2022-го включительно (кроме 2020-го, когда турнир не проводили из-за пандемии) соревнования проходили в Милане. На первом Итоговом выступили сразу трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Рублёв проиграл в финале, Медведев — в полуфинале, а Хачанов не вышел из группы. Андрей сыграл на молодёжном Итоговом и в 2018-м и уступил в полуфинале. Больше россияне на турнире не выступали. Первый Итоговый выиграл Чхун Хён, а после него титул брали Стефанос Циципас, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Брэндон Накашима и Хамад Меджедович.

Как и в 2023-м, матчи будут проходить в пятисетовом формате. Для победы в сете нужно выиграть четыре гейма, а не шесть, как в туре. При счёте 3:3 в партии проводится тай-брейк до семи очков. В остальных геймах при счёте 40:40 играется решающее очко, причём подающий сам решает, в какой квадрат ему подавать.

Политика ATP в отношении молодых игроков несколько изменилась. О нововведениях было объявлено ещё год назад, поэтому сейчас нелишне будет напомнить о них. Главное изменение, непосредственно затрагивающее молодёжный Итоговый, состоит в ужесточении возрастного ценза. Если раньше до турнира допускались игроки не старше 21 года, то теперь планку снизили до 20 лет.

Второй пункт — появление предматчевой разминки. В 2023-м её убрали, а теперь вернули. Разминка будет составлять три минуты. Для сравнения: в ATP разминка длится пять минут. На переход теннисистам даётся 90 секунд, а не 120. Также вернули правило no let. Иными словами, если мяч после подачи зацепил трос и попал в нужный квадрат, игра продолжается. Кроме того, в этот раз молодёжный Итоговый проходит на три недели позже, чем в прошлом году.

Другие изменения напрямую не относятся к Итоговому, но для последовательности упомянем и их. Начиная с 2024 года спортсмен, входящий в топ-350 мирового рейтинга, может принять участие в восьми «челленджерах» (ATP-125 и ATP-100). А если теннисист входит в топ-250, то в дополнение к этому получает право сыграть в основной сетке ATP-250 и ещё дважды заявиться в квалификацию, однако лишь в те недели, когда проводится не менее трёх турниров ATP.

Теперь познакомимся с участниками. По итогам жеребьёвки было сформировано две группы.

Синяя группа

Артюр Фис (Франция, 20 лет)

Якуб Меншик (Чехия, 19 лет)

Лёнер Тин (США, 19 лет)

Жоао Фонсека (Бразилия, 18 лет).

Красная группа

Алекс Михельсен (США, 20 лет)

Цзюнчэн Шан (Китай, 19 лет)

Люка Ван Аш (Франция, 20 лет)

Нишеш Басаваредди (США, 19 лет)

Основным претендентом на победу считается 20-летний Артюр Фис, 20-я ракетка мира. Год назад французский теннисист дошёл до финала турнира, где проиграл Хамаду Меджедовичу. Первый титул на уровне ATP Фис завоевал в 2023 году, а в 2024-м взял ещё два трофея, выиграв «пятисотники» в Гамбурге и в Токио. И оба этих турнира наверняка надолго запомнятся Фису. В Гамбурге француз победил таких сильных игроков, как Хольгер Руне (в четвертьфинале) и Александр Зверев (в финале). В Токио сетка была ещё жёстче: Тейлор Фриц, Маттео Берреттини, Бен Шелтон, опять Руне, Уго Умбер. Причём в финале Артюр в матче с соотечественником ушёл с матчбола! «Гамбург был невероятен, а Токио — с ума сойти. Я играл с такими классными игроками», — цитирует Фиса пресс-служба молодёжного Итогового.

Фис, кстати, поприветствовал появление разминки на турнире. «Три минуты — очень хорошо. Пять порой бывает слишком много», — говорит теннисист. На 2025-й у него амбициозные цели: выиграть как минимум один турнир ATP и побить личный рейтинг, то есть подняться выше нынешнего 20-го места.

Артюр Фис Фото: Julian Finney/Getty Images

Главными конкурентами молодого француза считаются Якуб Меншик и Алекс Михельсен — именно в таком порядке, несмотря на то что чешский теннисист занимает 48-е место в мировой классификации, а американец располагается семью строчками выше. 19-летний Меншик в этом году признан новичком года в ATP. И есть за что. Первый свой финал на профессиональном уровне чех проиграл (Карену Хачанову в Дохе), однако по ходу сезона-2024 по два раза побеждал таких топов, как Андрей Рублёв и Григор Димитров. Рублёв уступил молодому сопернику в той же Дохе — 4:6, 6:7 (6:8) и на «Мастерсе» в Шанхае — 7:6 (9:7), 4:6, 3:6. «Та неделя в Дохе стала для меня незабываемой. Тот турнир показал мне, что я могу играть с такими игроками и что скоро смогу быть на вершине», — говорил Якуб.

Отвечая на вопрос, с кем из теннисистов, ранее выигрывавших молодёжный Итоговый, он себя ассоциирует, Меншик назвал первую ракетку мира Янника Синнера. «Мне нравится Синнер. Высокий игрок, как я, и тем не менее хорошо двигается. По-моему, я похож на него. Я высокий и могу хорошо двигаться на корте. В плане форхенда у меня похожие техника и стиль, как у Янника. Я не могу быть как Алькарас, потому что он меньше и крепче. Я тощий», — сказал чех.

Якуб Меншик Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Что касается Михельсена, то у него пока нет титулов на уровне ATP. Первые три финала, в том числе два в 2024-м, он проиграл. В то же время в активе американца уже есть победы над Алексом де Минором, Стефаносом Циципасом, Тейлором Фрицем, Хубертом Хуркачем. Год назад Алекс уже выступал на молодёжном Итоговом и проиграл тогда все три матча в группе. «В этом году, думаю, всё немного по-другому. На этой неделе я могу воспользоваться опытом, полученным в текущем году. Очень рад вернуться — и надеюсь, что смогу выступить немного лучше, чем в прошлом году», — сказал теннисист.

Алекс Михельсен Фото: Zhe Ji/Getty Images

Ещё один представитель топ-50 — китаец Цзюнчэн Шан, который как раз и замыкает верхнюю половину первой сотни. В этом сезоне 19-летний теннисист стал регулярно выступать в туре и уже завоевал первый титул. На домашнем для себя турнире в Чэнду Шан обыграл Романа Сафиуллина, Александра Бублика и Лоренцо Музетти. При это побед над представителями топ-10 у него пока нет.

Цзюнчэн Шан Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Шансы оставшейся четвёрки оцениваются не столь высоко — все игроки находятся за пределами первой сотни. Американец Лёнер Тин лишь в этом году одержал первую победу на уровне основных сеток турниров ATP. В Уинстон-Сейлеме он дошёл до 1/4 финала, выиграв три встречи. А на «челленджерах» у него три титула, все — в текущем сезоне.

Лёнер Тин Фото: Mike Stobe/Getty Images

Француз Люка Ван Аш — интересный персонаж. Помимо игры в теннис, он учится на математическом факультете в одном из парижских университетов. «Даже если выиграю 50 ТБШ, я всё равно не буду играть, когда мне будет 60. Вот почему я продолжил учёбу. И да — мне это нравится. Тяжело заниматься и тем и тем, но пока я неплохо справляюсь.

Хочу сделать всё, чтобы выиграть турнир. Надеюсь, у меня получится. Если посмотреть, кто раньше выигрывал молодёжный Итоговый — они все сейчас известны и очень хорошие игроки. Это мотивирует меня — я на верном пути», — сказал Ван Аш.

Люка Ван Аш Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Американец Нишеш Басаваредди пока ещё не выступал в туре, зато дважды выигрывал «челленджеры» в этом году. А бразилец Жоао Фонсека, фактически дебютировавший на профессиональном уровне лишь в этом году (в 2023-м было одно поражение), уже дважды добирался до четвертьфинальной стадии. В преддверии турнира Фонсека признался, что желал бы переиграть знаменитый финал Уимблдона-2019, когда Роджер Федерер в матче с Новаком Джоковичем упустил двойной матчбол: «Хотел бы быть Роджером, чтобы он сделал эйс на 40:15. Хочу изменить историю!»

Жоао Фонсека Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Групповой турнир пройдёт с 18 по 20 декабря, полуфиналы — 21 декабря, финал — 22 декабря. Призовой фонд в этом году составляет $ 2,05 млн. За участие каждый игрок получит по $ 150 тыс. Победа в группе оценивается в $ 36 660, в полуфинале — в $ 113,5 тыс., в финале — в $ 153 тыс. Таким образом, непобеждённый чемпион заработает $ 526 480.