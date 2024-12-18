Синнер и Алькарас зажигали на молодёжном Итоговом. Настала очередь обидчика Рублёва

С 18 по 22 декабря в Джидде, Саудовская Аравия, пройдёт молодёжный Итоговый чемпионат, официально именуемый Next Gen ATP Finals. Формат турнира тот же, что и на взрослом Итоговом: восемь теннисистов разбиты на две группы по четыре игрока в каждой. Первое и второе места в группах обеспечивают теннисистам путёвки в полуфиналы, победители которых сыграют в финале.
Молодёжный Итоговый появился в календаре в 2017 году. До 2022-го включительно (кроме 2020-го, когда турнир не проводили из-за пандемии) соревнования проходили в Милане. На первом Итоговом выступили сразу трое россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Рублёв проиграл в финале, Медведев — в полуфинале, а Хачанов не вышел из группы. Андрей сыграл на молодёжном Итоговом и в 2018-м и уступил в полуфинале. Больше россияне на турнире не выступали. Первый Итоговый выиграл Чхун Хён, а после него титул брали Стефанос Циципас, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Брэндон Накашима и Хамад Меджедович.
Как и в 2023-м, матчи будут проходить в пятисетовом формате. Для победы в сете нужно выиграть четыре гейма, а не шесть, как в туре. При счёте 3:3 в партии проводится тай-брейк до семи очков. В остальных геймах при счёте 40:40 играется решающее очко, причём подающий сам решает, в какой квадрат ему подавать.
Политика ATP в отношении молодых игроков несколько изменилась. О нововведениях было объявлено ещё год назад, поэтому сейчас нелишне будет напомнить о них. Главное изменение, непосредственно затрагивающее молодёжный Итоговый, состоит в ужесточении возрастного ценза. Если раньше до турнира допускались игроки не старше 21 года, то теперь планку снизили до 20 лет.
Второй пункт — появление предматчевой разминки. В 2023-м её убрали, а теперь вернули. Разминка будет составлять три минуты. Для сравнения: в ATP разминка длится пять минут. На переход теннисистам даётся 90 секунд, а не 120. Также вернули правило no let. Иными словами, если мяч после подачи зацепил трос и попал в нужный квадрат, игра продолжается. Кроме того, в этот раз молодёжный Итоговый проходит на три недели позже, чем в прошлом году.
Другие изменения напрямую не относятся к Итоговому, но для последовательности упомянем и их. Начиная с 2024 года спортсмен, входящий в топ-350 мирового рейтинга, может принять участие в восьми «челленджерах» (ATP-125 и ATP-100). А если теннисист входит в топ-250, то в дополнение к этому получает право сыграть в основной сетке ATP-250 и ещё дважды заявиться в квалификацию, однако лишь в те недели, когда проводится не менее трёх турниров ATP.
Теперь познакомимся с участниками. По итогам жеребьёвки было сформировано две группы.
Синяя группа
- Артюр Фис (Франция, 20 лет)
- Якуб Меншик (Чехия, 19 лет)
- Лёнер Тин (США, 19 лет)
- Жоао Фонсека (Бразилия, 18 лет).
Красная группа
- Алекс Михельсен (США, 20 лет)
- Цзюнчэн Шан (Китай, 19 лет)
- Люка Ван Аш (Франция, 20 лет)
- Нишеш Басаваредди (США, 19 лет)
Основным претендентом на победу считается 20-летний Артюр Фис, 20-я ракетка мира. Год назад французский теннисист дошёл до финала турнира, где проиграл Хамаду Меджедовичу. Первый титул на уровне ATP Фис завоевал в 2023 году, а в 2024-м взял ещё два трофея, выиграв «пятисотники» в Гамбурге и в Токио. И оба этих турнира наверняка надолго запомнятся Фису. В Гамбурге француз победил таких сильных игроков, как Хольгер Руне (в четвертьфинале) и Александр Зверев (в финале). В Токио сетка была ещё жёстче: Тейлор Фриц, Маттео Берреттини, Бен Шелтон, опять Руне, Уго Умбер. Причём в финале Артюр в матче с соотечественником ушёл с матчбола! «Гамбург был невероятен, а Токио — с ума сойти. Я играл с такими классными игроками», — цитирует Фиса пресс-служба молодёжного Итогового.
Фис, кстати, поприветствовал появление разминки на турнире. «Три минуты — очень хорошо. Пять порой бывает слишком много», — говорит теннисист. На 2025-й у него амбициозные цели: выиграть как минимум один турнир ATP и побить личный рейтинг, то есть подняться выше нынешнего 20-го места.
Артюр Фис
Фото: Julian Finney/Getty Images
Главными конкурентами молодого француза считаются Якуб Меншик и Алекс Михельсен — именно в таком порядке, несмотря на то что чешский теннисист занимает 48-е место в мировой классификации, а американец располагается семью строчками выше. 19-летний Меншик в этом году признан новичком года в ATP. И есть за что. Первый свой финал на профессиональном уровне чех проиграл (Карену Хачанову в Дохе), однако по ходу сезона-2024 по два раза побеждал таких топов, как Андрей Рублёв и Григор Димитров. Рублёв уступил молодому сопернику в той же Дохе — 4:6, 6:7 (6:8) и на «Мастерсе» в Шанхае — 7:6 (9:7), 4:6, 3:6. «Та неделя в Дохе стала для меня незабываемой. Тот турнир показал мне, что я могу играть с такими игроками и что скоро смогу быть на вершине», — говорил Якуб.
Отвечая на вопрос, с кем из теннисистов, ранее выигрывавших молодёжный Итоговый, он себя ассоциирует, Меншик назвал первую ракетку мира Янника Синнера. «Мне нравится Синнер. Высокий игрок, как я, и тем не менее хорошо двигается. По-моему, я похож на него. Я высокий и могу хорошо двигаться на корте. В плане форхенда у меня похожие техника и стиль, как у Янника. Я не могу быть как Алькарас, потому что он меньше и крепче. Я тощий», — сказал чех.
Якуб Меншик
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Что касается Михельсена, то у него пока нет титулов на уровне ATP. Первые три финала, в том числе два в 2024-м, он проиграл. В то же время в активе американца уже есть победы над Алексом де Минором, Стефаносом Циципасом, Тейлором Фрицем, Хубертом Хуркачем. Год назад Алекс уже выступал на молодёжном Итоговом и проиграл тогда все три матча в группе. «В этом году, думаю, всё немного по-другому. На этой неделе я могу воспользоваться опытом, полученным в текущем году. Очень рад вернуться — и надеюсь, что смогу выступить немного лучше, чем в прошлом году», — сказал теннисист.
Алекс Михельсен
Фото: Zhe Ji/Getty Images
Ещё один представитель топ-50 — китаец Цзюнчэн Шан, который как раз и замыкает верхнюю половину первой сотни. В этом сезоне 19-летний теннисист стал регулярно выступать в туре и уже завоевал первый титул. На домашнем для себя турнире в Чэнду Шан обыграл Романа Сафиуллина, Александра Бублика и Лоренцо Музетти. При это побед над представителями топ-10 у него пока нет.
Цзюнчэн Шан
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
Шансы оставшейся четвёрки оцениваются не столь высоко — все игроки находятся за пределами первой сотни. Американец Лёнер Тин лишь в этом году одержал первую победу на уровне основных сеток турниров ATP. В Уинстон-Сейлеме он дошёл до 1/4 финала, выиграв три встречи. А на «челленджерах» у него три титула, все — в текущем сезоне.
Лёнер Тин
Фото: Mike Stobe/Getty Images
Француз Люка Ван Аш — интересный персонаж. Помимо игры в теннис, он учится на математическом факультете в одном из парижских университетов. «Даже если выиграю 50 ТБШ, я всё равно не буду играть, когда мне будет 60. Вот почему я продолжил учёбу. И да — мне это нравится. Тяжело заниматься и тем и тем, но пока я неплохо справляюсь.
Хочу сделать всё, чтобы выиграть турнир. Надеюсь, у меня получится. Если посмотреть, кто раньше выигрывал молодёжный Итоговый — они все сейчас известны и очень хорошие игроки. Это мотивирует меня — я на верном пути», — сказал Ван Аш.
Люка Ван Аш
Фото: Daniel Pockett/Getty Images
Американец Нишеш Басаваредди пока ещё не выступал в туре, зато дважды выигрывал «челленджеры» в этом году. А бразилец Жоао Фонсека, фактически дебютировавший на профессиональном уровне лишь в этом году (в 2023-м было одно поражение), уже дважды добирался до четвертьфинальной стадии. В преддверии турнира Фонсека признался, что желал бы переиграть знаменитый финал Уимблдона-2019, когда Роджер Федерер в матче с Новаком Джоковичем упустил двойной матчбол: «Хотел бы быть Роджером, чтобы он сделал эйс на 40:15. Хочу изменить историю!»
Жоао Фонсека
Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images
Групповой турнир пройдёт с 18 по 20 декабря, полуфиналы — 21 декабря, финал — 22 декабря. Призовой фонд в этом году составляет $ 2,05 млн. За участие каждый игрок получит по $ 150 тыс. Победа в группе оценивается в $ 36 660, в полуфинале — в $ 113,5 тыс., в финале — в $ 153 тыс. Таким образом, непобеждённый чемпион заработает $ 526 480.