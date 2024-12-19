Рублёв и Мирра будут защищать титул в Мировой теннисной лиге. Теперь — в разных командах

С 19 по 22 декабря в Абу-Даби, ОАЭ, пройдёт очередной сезон Мировой теннисной лиги. Несмотря на громкое название, официального статуса соревнование не имеет. Но на турнир приезжают действительно звёзды, так что смотреть игры действительно стоит, хотя и ясно, что в межсезонье спортсмены априори не могут быть на пике формы.

Первый розыгрыш Мировой теннисной лиги состоялся два года назад. Тогда победила команда, в которой были собраны Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова. В 2023-м победила «русская» команда, за которую выступали Даниил Медведев, уроженка Москвы Софья Кенин (США), Андрей Рублёв и Мирра Андреева. Изначально планировалось, что Медведев, Рублёв и Андреева-младшая сыграют и в 2024-м, только уже в разных командах. Однако впоследствии Даниил снялся с турнира, так что от России сыграют лишь Андрей и Мирра.

Формат в значительной степени остался тем же, что и в прошлом году, но с вариациями. Команды называются так же: «Иглз», «Фэлконс», «Хоукс» и «Кайтс», что в переводе с английского означает «Орлы», «Соколы», «Ястребы» и «Коршуны» соответственно. Распределение теннисистов по командам весьма условно — в том смысле, что год назад ты мог выступать за одну команду и даже взять титул, а в этот раз играешь за другую. Собственно, именно это и произошло с Рублёвым и Андреевой, которые в 2023-м завоевали титул за «Орлов», а в 2024-м играют в разных командах — за «Соколов» и «Ястребов» соответственно.

Схема турнира изменений не претерпела. 16 игроков (восемь мужчин и восемь женщин) разбиты на четыре команды, каждая из которых состоит из двух мужчин и двух женщин. На условном групповом этапе (группа-то всего одна, в которую и собраны все четыре команды) каждая команда проводит по одной матчевой встрече с конкурентами. А вот формат матчевой встречи изменился. Год назад она состояла из пяти игр, теперь их будет четыре: мужская и женская одиночки плюс две парные игры, но какие — заранее неизвестно. Команда, выигравшая жеребьёвку, сама выберет два вида из этого списка — мужская пара/женская пара/микст.

Каждая из этих четырёх игр состоит из одного сета. В каждом гейме при 40:40 играется решающее очко. Общий счёт определяется путём подсчёта выигранных геймов. Если команда, уступающая в счёте, выигрывает четвёртый сет, матчевая встреча переходит в овертайм, который заканчивается, как только лидеры берут хотя бы один гейм либо в том случае, если отстающая команда сравнивает счёт. В последнем случае назначается Super Shootout, в котором домашняя команда (то есть та, которая находится на первом месте в официальной графике) выбирает, кто от неё будет играть этот решающий гейм, а противники выбирают сторону и подачу/приём на первом мяче. Для победы необходимо взять 10 очков, причём при 9:9 играется решающее очко. Команда — победитель Super Shootout получает одно очко за выигранный гейм плюс два бонусных очка.

В каждый из первых трёх дней (с 19 по 21 декабря) будет сыграно по две матчевые встречи. По итогам группового этапа две лучшие команды проходят в финал, который состоится 22 декабря. По итогам заключительных игр и определяется победитель всего турнира.

Отдельно стоит отметить, что организаторы не стали вмешивать политику в спорт и не постеснялись украсить официальный постер Андреем Рублёвым и Ариной Соболенко, которые на турнирах ATP и WTA вынуждены выступать в нейтральном статусе, то есть без флага.

Официальный постер WTL-2024 Фото: adsc.gov.ae

Помимо Медведева, незадолго до турнира снялись Хуберт Хуркач, Тейлор Фриц и Барбора Крейчикова. Их заменили Денис Шаповалов, Александр Шевченко, Джордан Томпсон и Симона Халеп соответственно. Также любопытно, что Ига Швёнтек и Ник Кирьос должны были оказаться в одной команде, однако впоследствии их «на всякий случай» развели по разным — на фоне комментариев Кирьоса о Яннике Синнере, в организме которого, как и у Швёнтек, обнаружили запрещённое вещество.

Составы команд (в скобках — страна и место в рейтинге ATP/WTA)

«Иглз»

«Фэлконс»

«Хоукс»

«Кайтс»

Расписание WTL-2024 (время московское)

Четверг, 19 декабря

12:00. «Фэлконс» — «Хоукс»

16:00. «Иглз» — «Кайтс».

Пятница, 20 декабря

12:00. «Иглз» — «Хоукс»

16:00. «Фэлконс» — «Кайтс».

Суббота, 21 декабря

12:00. «Фэлконс» — «Иглз»

16:00. «Хоукс» — «Кайтс».

Воскресенье, 22 декабря

16:00. Финал.