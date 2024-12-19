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Андрей Рублёв, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Мировой теннисной лиги WTL 2024, результаты, сетки, где, когда смотреть

Мирра и Соболенко против Рублёва и Рыбакиной! Теннисная жара в Абу-Даби. LIVE!
Даниил Сальников
Мировая теннисная лига WTL-2024. LIVE!
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Лучшие спортсмены мира сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Россияне оказались в разных командах. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современность, и, в частности, основу команды «Хоукс» («Ястребы») составили такие теннисистки как – Арина Соболенко (1-я ракетка мира) и Мирра Андреева (16), а лидерами «Фэлконс» («Соколы») стали Андрей Рублёв (8) и Елена Рыбакина (6). Именно эти две команды и сразятся на старте игрового дня друг с другом. Матч состоит из женской и мужской одиночек, а также двух парных поединков и микста. Каждый поединок – это один сет, а счёт в матче подсчитывается как сумма геймов за весь матч.

Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2024.

Фэлконс – Хоукс – 0:0
Иглз – Кайтс – 0:0

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Live Даниил Сальников

Сегодня всех ждёт интересный и насыщенный день. Команды уже готовы к сражению.

Плакат 1-го игрового дня

Плакат 1-го игрового дня

Фото: Соцсети Мировой теннисной лиги

11:24 Даниил Сальников

Год назад чемпионами стала команда «Иглз» («Орлы»), основу которой составили россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева и американка Софья Кенин, родившаяся в Москве.

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11:12 Даниил Сальников

Всё готово к старту 3-го по счёту розыгрыша Мировой теннисной лиги. Все подробности о турнире читайте в нашем материале.

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Мирра и Соболенко против Рублёва и Рыбакиной! Теннисная жара в Абу-Даби. LIVE!
Комментарии
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