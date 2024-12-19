Команда Рублёва захватила лидерство в WTL. А Мирра и Соболенко победили в паре

В четверг, 19 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) начался третий сезон Мировой теннисной лиги (WTL). Это командный турнир, имеющий статус выставочного. Подробнее о формате и о составе участников читайте в отдельном материале.

В первой матчевой встрече дня сошлись «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) и «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева). И право открывать соревнования выпало женщинам. Гарсия/Рыбакина провели парную встречу с Андреевой/Соболенко.

Команда «Хоукс» Фото: Кадр из трансляции

Небольшое преимущество было у Гарсии и Рыбакиной, подававших в нечётных геймах. В пятом гейме, правда, Андреева и Соболенко могли забрать чужую подачу, но Арина чуть неточно сыграла на решающем очке (то есть при 40:40). А затем посыпались брейки — четыре подряд! Каролин и Елена дважды вырывались вперёд, однако Мирра и Арина всякий раз догоняли их.

В девятом гейме Рыбакина, имея 5:3, провалила подачу, а в 10-м они с Гарсией упустили четверной сетбол на приёме — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк, в котором Андреева и Соболенко вели 6:2, упустили три сетбола, а на четвёртом устроили красивейший розыгрыш — и закрыли партию, 7:6 (7:5) за 38 минут.

Арина Соболенко и Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

В женской одиночке играли Рыбакина и Соболенко. В первых геймах белоруска просто смяла соперницу, выигравшую на этом отрезке всего-навсего четыре очка. Имея 0:5, Елена перестроилась, а Арина, напротив, стала ошибаться. Удивительно, но представительница Казахстана смогла догнать белоруску! Она взяла следующие пять геймов, отыграв по ходу дела аж восемь сетболов, в том числе четыре – на решающем очке.

У Соболенко был хороший шанс не доводить дело до тай-брейка, но в 12-м гейме она, ведя 6:5, проиграла решающее очко. На тай-брейке Арина уступала 1:3, но потом выиграла шесть очков подряд — 7:6 (7:3) за 44 минуты. И счёт в матче «Фэлконс» и «Хоукс» стал 14:12 в пользу последних.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко Фото: Кадр из трансляции

Затем состоялся мужской парный матч: Рублёв и Шаповалов против Томпсона и Нагала. В начале партии всё шло не по сценарию российско-канадской пары. Андрей и Денис, правда, взяли первый гейм, а вот следующие четыре проиграли. В третьем гейме, когда подавал Шаповалов, всё закончилось двойной ошибкой при 0:40, а в пятом Рублёв допустил три двойные, и соперники повели 4:1.

Но и в этом матче не обошлось без качелей. Рублёв и Шаповалов сразу же отыграли один брейк, а вслед за ним и второй — 4:4. И всё же победы добились Томпсон и Нагал. В 11-м гейме они сделали ключевой брейк, после чего подали на партию — 7:5 за 37 минут. Общий счёт стал 21:17 в пользу «Хоукс».

Томпсон, Нагал, Шаповалов и Рублёв Фото: Кадр из трансляции

В мужской одиночке выступили Рублёв и Томпсон. Россиянин сразу же взял подачу соперника (хотя было 40:0 на подаче соперника), однако в четвёртом гейме австралиец сравнял счёт — 2:2. В восьмом гейме Андрей оказался в тяжёлой ситуации, имея на своей подаче 3:4, 15:40, но отыграл все три брейк-пойнта и не позволил Джордану выйти подавать на матч — 4:4.

В 10-м гейме Рублёв и его команда были в двух шагах от поражения, однако россиянин спасся, имея 4:5, 0:30 на подаче. В 11-м гейме Андрей оформил брейк, после чего подал под ноль — 7:5.

Андрей Рублёв и Джордан Томпсон Фото: Кадр из трансляции

В соответствии с регламентом был назначен овертайм, поскольку победа в четвёртом сете досталась команде, уступающей в счёте. Овертайм заканчивается, как только лидеры берут хотя бы один гейм — или же в том случае, если отстающая команда сравнивает счёт (и тогда игроков ждёт Super Shootout, то есть чемпионский тай-брейк).

В данном случае сработал второй вариант — Рублёв забрал два гейма и сравнял общий счёт, 26:26. Томпсон выбрал приём — это означало, что если игра дойдёт до 9:9, то Джордан будет подавать на решающем очке. На тай-брейке россиянин оказался сильнее, выиграл встречу 7:5, 2:0, [10:6] за 1 час 12 минут, и общий счёт стал 29:26 в пользу «Фэлконс» (команда получила одно очко за выигранный тай-брейк, а также ещё два бонусных).

«Фэлконс» — «Хоукс» — 29:26



Гарсия/Рыбакина — Андреева/Соболенко — 6:7 (5:7).

Рыбакина — Соболенко — 6:7 (3:7).

Рублёв/Шаповалов — Томпсон/Нагал — 5:7.

Рублёв — Томпсон — 7:5, 2:0, [10:6].

Во второй встрече первого игрового дня примут участие «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) и «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп).