Мирра и Соболенко против Швёнтек и Бадосы! Наши теннисисты снова зажигают в Абу-Даби. LIVE

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Лучшие спортсмены мира сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Россияне оказались в разных командах. Подробности – в трансляции.