Мирра и Соболенко против Швёнтек и Бадосы! Наши теннисисты снова зажигают в Абу-Даби. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня показательного турнира Мировой теннисной лиги. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Хоукс» («Ястребы») составили такие теннисистки, как Арина Соболенко (первая ракетка мира) и Мирра Андреева (16). Они сразятся с командой «Иглз» («Орлы»), возглавляемой Игой Швёнтек (2) и Паулой Бадосой (12). Во втором матче лидеры «Фэлконс» («Соколы») — Андрей Рублёв (8) и Елена Рыбакина (6) поведут свою команду в битву с «Кайтс» («Воздушные змеи»), которую представляют Каспер Рууд (6) и Жасмин Паолини (4).
Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2024.
«Иглз» – «Хоукс» – 0:0
«Фэлконс» – «Кайтс» – 0:0
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Мирра и Арина откроют матч
Начинается игровой день. Снова пара Мирра Андреева / Арина Соболенко будут открывать матч, как это и было накануне. Вот полное расписание матча.
Напомним, что в прошлом году чемпионами стали «Орлы» («Иглз»).
Читайте обзор вчерашнего игрового дня, героем которого стал Андрей Рублёв.
Всё готово к старту второго игрового дня на 3-м по счёту розыгрыше Мировой теннисной лиги. Все подробности о турнире читайте в нашем материале.