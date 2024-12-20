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Мирра Андреева, Андрей Рублёв: онлайн-трансляция Мировой теннисной лиги WTL-2024, результаты, сетки, где, когда смотреть

Мирра и Соболенко против Швёнтек и Бадосы! Наши теннисисты снова зажигают в Абу-Даби. LIVE
Даниил Сальников
Мировая теннисная лига WTL-2024. LIVE!
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Лучшие спортсмены мира сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Россияне оказались в разных командах. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня показательного турнира Мировой теннисной лиги. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Хоукс» («Ястребы») составили такие теннисистки, как Арина Соболенко (первая ракетка мира) и Мирра Андреева (16). Они сразятся с командой «Иглз» («Орлы»), возглавляемой Игой Швёнтек (2) и Паулой Бадосой (12). Во втором матче лидеры «Фэлконс» («Соколы») — Андрей Рублёв (8) и Елена Рыбакина (6) поведут свою команду в битву с «Кайтс» («Воздушные змеи»), которую представляют Каспер Рууд (6) и Жасмин Паолини (4).

Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2024.

«Иглз» – «Хоукс» – 0:0
«Фэлконс» – «Кайтс» – 0:0

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Мирра и Арина откроют матч
Live Даниил Сальников

Мирра и Арина откроют матч

Начинается игровой день. Снова пара Мирра Андреева / Арина Соболенко будут открывать матч, как это и было накануне. Вот полное расписание матча.

11:59 Даниил Сальников

Напомним, что в прошлом году чемпионами стали «Орлы» («Иглз»).

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