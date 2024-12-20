Калинская блеснула на обложке модного журнала. И просила не спрашивать её о Синнере

Вероятно, у Анны непростой период в отношениях с Янником. Зато она решительно настроена стать одной из лучших теннисисток мира.

14-я ракетка мира Анна Калинская снялась для обложки австралийской версии журнала Harper’s Bazaar. Российская теннисистка также дала интервью изданию о том, как для неё прошёл 2024 год.

Калинская в основном сосредоточилась на своей игре. Журналистам также хотелось узнать про её отношения с первой ракеткой мира Янником Синнером, но Анна заранее просила не спрашивать её об этом. Видимо, сейчас у россиянки и итальянца не самый простой период.

Калинская начала сезон-2024 на 77-м месте в рейтинге WTA, а заканчивает его в топ-15. При том что раньше Анна никогда не пребывала в первой двадцатке. Основная причина успеха Калинской – она избежала серьёзных травм.

«В 2023 году я не могла избавиться от проблем с подколенным сухожилием. Для меня это было немного шокирующим. Это была самая длительная травма в моей карьере. Но в то же время я поняла, как сильно скучаю по теннису и сколько эмоций он мне даёт, как много разных вещей привносит в жизнь. Например, знакомство с новыми людьми и построение собственного распорядка дня. Я многое осознала», — сказала Калинская в интервью.

Анна беседовала с журналистом Дэном Уильямсом по видеосвязи из своей квартиры в Майами, сразу после двухчасовой тренировки на корте. Калинская активно готовится к сезону-2025, который через пару недель стартует в Австралии. Она была в серой толстовке с капюшоном и в шортах. Россиянка из вежливости принесла извинения за свой внешний вид, но это не имело особого значения. Главное, что на фотосессии для Harper’s Bazaar она выглядела более чем эффектно.

Калинская призналась, что камбэк после травмы заставил её чувствовать себя помолодевшей и немного более мудрой.

«Я научилась гораздо больше прислушиваться к своему телу, лучше понимала, сколько оно может выдержать нагрузки, сколько я могу выжать из себя. Быть мягче с собой? Да. Это хорошая трактовка. Я помню, как находилась в Австралии в начале года и подумала: «Ладно, вперёд, не будем торопиться, потому что год длинный. Просто заботься о себе и лучше относись к своему телу». Так что я бы согласилась, что слово «быть мягче» — правильная формулировка», — сказала Калинская.

Калинская выступала на Australian Open с 2017 года – трижды вылетала в квалификации и четыре раза уступала в первом раунде основной сетки. Но в 2024-м Анна сразу же совершила прорыв, дойдя до четвертьфинала, по пути выбив бывшую чемпионку US Open Слоан Стивенс и нынешнюю четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини.

«Я не была удивлена, что выступила хорошо, потому что с первого матча в 2024 году почувствовала, что что-то изменилось. Поняла, как сильно скучала по теннису», — объяснила свой успех Калинская.

Анна Калинская обыграла первую ракетку мира Игу Швёнтек на «тысячнике» в Дубае Фото: Christopher Pike/Getty Images

В феврале Анна дошла до финала «тысячника» в Дубае, обыграв входящих в топ-10 Елену Остапенко и Кори Гауфф, а также на тот момент первую ракетку мира Игу Швёнтек. В решающем поединке Анна в трёх сетах уступила Паолини.

«В ту неделю я чувствовала себя не очень хорошо. Изначально я вообще не была уверена, что смогу играть на этом турнире. Поэтому с первого матча мой настрой был другим. Поскольку отсутствовала уверенность по поводу того, как долго смогу оставаться в форме на корте, мне пришлось быть предельно сосредоточенной. Мне действительно нравится играть против лучших теннисистов. Это меня очень воодушевляет. Я знаю, что единственный шанс против Иги Швёнтек — это нанести удар. У меня не было времени слишком много думать. И в некоторые моменты я видела, что что-то не работает для неё», — призналась Калинская.

Калинская является одной из самых ярких теннисисток в женском туре. У неё 413 тыс. подписчиков в соцсети, а её лента представляет собой смесь фото с корта и ярких образов в вечерних нарядах с разных уголков мира.

«Я действительно люблю наряжаться и выходить на хороший ужин или на вечеринку с друзьями. Особенно когда я путешествую по таким городам, как Париж. Чувствую вдохновение, чтобы нарядиться немного ярче и погрузиться в атмосферу города», — заявила Калинская.

Весной этого года Калинская начала встречаться с действующей первой ракеткой мира у мужчин Янником Синнером. Пара никогда не отличалась медийностью, а в данный момент в придачу к этому в отношениях россиянки и итальянца, вероятно, наблюдаются некоторые сложности. Ещё перед стартом интервью Анна дала понять журналисту Harper’s Bazaar, что тему романа с Синнером не стоит поднимать.

Анна Калинская и Янник Синнер, вероятно, переживают непростой период в отношениях Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

Зато Калинская с радостью поговорила о заключении по ходу сезона контракта с крупным брендом Nike после сотрудничества с менее известным Alo.

«Мне это очень нравится. В 12-16 лет я носила Nike и очень хотела подписать с ними контракт. Я была большой поклонницей бренда, как и многие дети. И вот наконец у меня есть соглашение, так что я чувствую, что наконец-то нахожусь «в своей шкуре». Мне нравится их одежда и стиль. Я бы сказала, что форма Nike немного ярче, чем та, которую я носила раньше. Мой личный стиль вне корта тоже меняется. Забавно, я только что была со своей подругой, и ей нравятся все яркие вещи. Она говорит, что я скучная. Она получает комплименты, знаете ли, за то, что носит что-то необычное. И я такая: «Может, мне стоит у неё немного поучиться». Я бы сказала, что предпочитаю классику и элегантность, но теперь начинаю думать: «Мне стоит добавить какие-то детали, какие-то дополнения, красивые украшения, немного другого цвета». Это поднимает мне настроение», — призналась теннисистка.

Калинская начнёт сезон-2025 на «пятисотнике» в Брисбене, а затем поедет на Australian Open. Ее главная цель на год? Оставаться здоровой. Анна считает, что может покорить новые вершины на корте и приблизиться к лидерам мирового рейтинга, если избежит травм.

«Ключ в том, чтобы изменить некоторые вещи в моей жизни. Это не тренировки. Нужно немного скорректировать мой образ жизни, чтобы сделать его более простым, наслаждаться простыми вещами в выходные дни, чтобы был хороший баланс. И лучше планировать график, чтобы понимать, когда есть возможность увидеть своих друзей. Хочется быть счастливее за пределами корта. Таким образом я могу подзарядиться, чтобы лучше и соревноваться на корте и иметь больше энергии, стать сильнее психологически. Тогда я смогу быть такой же успешной, как Арина Соболенко и Ига Швёнтек», — заключила Калинская.