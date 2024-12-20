Рублёв победил Кирьоса в WTL. Мирра и Соболенко разгромили соперниц в паре

У команд с россиянами очень хорошие шансы выйти в финал Мировой теннисной лиги — они лидируют после двух туров.

В пятницу, 20 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл второй соревновательный день выставочного турнира под названием Мировая теннисная лига. В 1-м туре «Фэлконс», за которых выступают Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия, победили «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) со счётом 29:26. Подробнее о первой матчевой встрече турнира читайте в отдельном материале.

В тот же день «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп) со счётом 25:20 обыграли «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса). По итогам 1-го тура «Кайтс» оказались в таблице ниже «Хоукс», несмотря на то что первые выиграли свою матчевую встречу, а вторые уступили. А всё потому, что таков регламент. В первую очередь имеет значение количество выигранных геймов, а не количество побед в матчевых встречах.

Положение после 1-го тура

«Фэлконс» — 29 «Хоукс» — 26 «Кайтс» — 25 «Иглз» — 20

2-й тур начался с матчевой встречи «Хоукс» и «Иглз». Программу игрового дня открыл матч в женском парном разряде, в котором Андреева и Соболенко противостояли Бадосе и Швёнтек. Российско-белорусская пара одержала уверенную победу — 6:1 за 25 минут. При этом нельзя сказать, что они доминировали на корте. Однако все ключевые очки брали Мирра и Арина. Оба брейка, во втором и в четвёртом геймах, они делали на решающем очке, то есть при 40:40. А в своих геймах Андреева и Соболенко отдавали не более двух очков и так повели 5:0.

Один гейм они всё же отдали, однако в седьмом гейме закрыли сет, взяв решающее очко.

Арина Соболенко и Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

В женской одиночной встрече играли Соболенко и Бадоса. Арина и Паула — подруги по жизни, так что в ходе игры они то и дело обменивались шутками-прибаутками. Выставочный характер матча не помешал белорусской теннисистке разгромить испанку. Соболенко начала с брейка, затем удерживала добытый перевес, не подпуская соперницу к брейк-пойнтам, а в седьмом гейме сделала второй брейк, после чего подала на сет — 6:2 за 26 минут. Общий счёт стал 12:3 в пользу «Хоукс».

Паула Бадоса и Арина Соболенко Фото: Кадр из трансляции

В мужском парном разряде Томпсон и Нагал вышли на корт с Циципасом и Шевченко. Здесь наконец-то была борьба. Первыми брейка добились Стефанос и Александр, однако Джордан и Сумит провели обратный брейк — 2:2. Затем, наоборот, Томпсон и Нагал вырвались вперёд, но соперники ответили обратным брейком, после чего сравняли счёт — 4:4. В концовке Томпсон и Нагал дожали оппонентов: девятый гейм они взяли под ноль, а в 10-м Циципас и Шевченко на решающем очке неосмотрительно открыли корт и проиграли — 6:4 в пользу австралийца и индийца за 37 минут. «Хоукс» ещё дальше ушли в счёте — 18:7.

Наконец, в мужской одиночной встрече выступили Нагал и Шевченко, хотя изначально предполагалось, что соперником индийского теннисиста будет Циципас. Представитель Казахстана хорошо провёл середину партии, выиграв три гейма подряд. В этом отрезке Александр забрал чужую подачу и отдал лишь четыре розыгрыша — 4:1. Шевченко уверенно довёл дело до победы, взяв в долгом обмене решающее очко в восьмом гейме, — 6:2.

«Иглз» сократили отставание от «Хоукс» — 13:20. В соответствии с регламентом был назначен овертайм — отстающая команда взяла четвёртый сет. Шевченко и Нагал выиграли по гейму — и овертайм закончился, так как случилось одно из двух событий, означающих конец игры, а именно взятие гейма лидерами. В итоге Шевченко одержал победу 6:2, 1:1 за 35 минут, а вот общий счёт матчевой встречи — 21:14 в пользу «Хоукс».

«Хоукс» — «Иглз» — 21:14

Андреева/Соболенко — Бадоса/Швёнтек — 6:1

Соболенко — Бадоса — 6:2

Томпсон/Нагал — Циципас/Шевченко — 6:4

Нагал — Шевченко — 2:6, 1:1

Затем на корт вышли представители «Кайтс» и «Фэлконс». Матчевая встреча также началась с женской пары: Паолини и Халеп сражались с Гарсией и Рыбакиной. Итальянка и румынка повели 2:0, но потом трижды подряд не могли защитить подачу, так что Гарсия и Рыбакина восстановили равновесие, а затем и вырвались вперёд. Каролин и Елена в девятом гейме подавали на партию, имея 5:3, но упустили двойной сетбол. Всё закончилось тай-брейком, в котором Гарсия и Рыбакина были чуть точнее — 7:6 (7:5) за 42 минуты.

В женском одиночном разряде играли Халеп и Рыбакина. Начали теннисистки с трёх брейков подряд, после чего Елена выиграла свой гейм — 3:1. В дальнейшем у Симоны не было возможностей зацепиться на приёме. Более того, Рыбакина могла сделать ещё один брейк, но проиграла решающее очко в девятом гейме. Однако в 10-м под ноль подала на сет — 6:4 за 35 минут. Общий счёт стал 13:10 в пользу «Фэлконс».

Каролин Гарсия, Елена Рыбакина и Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

Затем состоялся первый на этом турнире микст, в котором Паолини/Кирьос играли с Гарсией/Шаповаловым. В отношении Кирьоса стоит отметить, что его последний официальный поединок был ещё в июне 2023 года. Полноценное возвращение Ника ожидается в Брисбене.

До 5:5 включительно стороны шли без брейков, упустив по три брейк-пойнта. В 11-м гейме у «Фэлконс» случился провал на подаче Гарсии — «Кайтс» сделали брейк под ноль. В 12-м гейме Паолини и Кирьос без проблем закончили сет — 7:5 за 38 минут. «Кайтс» сократили отставание от «Фэлконс» — 17:18.

В мужском одиночном матче сошлись Кирьос и Рублёв — наверное, самый ожидаемый поединок. Австралиец уже в первом гейме исполнил подачу с руки — россиянин был начеку и взял тот розыгрыш. Однако гейм забрал Ник. А в третьем гейме Андрей отработал на приёме и вырвался вперёд — 2:1 с брейком. Был Рублёв хорош и на подаче — Кирьос только в 10-м гейме добрался до брейк-пойнтов. Перед решающим очком «Иглз» взяли тайм-аут, но это не помогло. Ник на приёме пробил в аут, и Андрей закрыл матч — 6:4 за 34 минуты. И принёс своей команде победу — 24:21 в пользу «Фэлконс».

Ник Кирьос и Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

«Кайтс» — «Фэлконс» — 24:21

Паолини/Халеп — Гарсия/Рыбакина — 6:7 (5:7)

Халеп — Рыбакина — 4:6

Паолини/Кирьос — Гарсия/Шаповалов — 7:5

Кирьос — Рублёв — 4:6

Положение после 2-го тура

«Фэлконс» — 53 «Хоукс» — 47 «Кайтс» — 46 «Иглз» — 34

В субботу, 21 декабря, состоится 3-й тур, в котором «Фэлконс» сыграют с «Иглз», а «Хоукс» — с «Кайтс». А в воскресенье, 22 декабря, пройдёт финал, в котором сыграют команды, занявшие первое и второе места по итогам группового этапа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».