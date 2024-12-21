Рублёв и Рыбакина снова против всех! Наши теннисисты зажигают в Абу-Даби. LIVE!

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Лучшие спортсмены мира сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Россияне оказались в разных командах. Подробности — в трансляции.