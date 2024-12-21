Рублёв и Рыбакина снова против всех! Наши теннисисты зажигают в Абу-Даби. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Фэлконс» («Соколы») составили такие теннисисты, как Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира), Елена Рыбакина (6) и Денис Шаповалов (56). Они сразятся с командой «Иглз» («Орлы»), возглавляемой Игой Швёнтек (2), Паулой Бадосой (12) и Стефаносом Циципасом (11). Во втором матче Арина Соболенко (1) и Мирра Андреева (16) поведут команду «Хоукс» («Ястребы») на битву с «Кайтс» («Воздушные змеи»), которую представляют Каспер Рууд (6), Жасмин Паолини (4) и Ник Кирьос.
Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2024.
«Фэлконс» — «Иглз» — 0-0
«Хоукс» — «Кайтс» — 0-0
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Об особенностях проведения турнира и его участниках читайте в нашем материале.