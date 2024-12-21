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Мирра Андреева, Андрей Рублёв: онлайн-трансляция Мировой теннисной лиги WTL-2024, результаты, сетки, где, когда смотреть

Рублёв и Рыбакина снова против всех! Наши теннисисты зажигают в Абу-Даби. LIVE!
Даниил Сальников
Мировая теннисная лига WTL-2024. LIVE!
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Лучшие спортсмены мира сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Россияне оказались в разных командах. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Фэлконс» («Соколы») составили такие теннисисты, как Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира), Елена Рыбакина (6) и Денис Шаповалов (56). Они сразятся с командой «Иглз» («Орлы»), возглавляемой Игой Швёнтек (2), Паулой Бадосой (12) и Стефаносом Циципасом (11). Во втором матче Арина Соболенко (1) и Мирра Андреева (16) поведут команду «Хоукс» («Ястребы») на битву с «Кайтс» («Воздушные змеи»), которую представляют Каспер Рууд (6), Жасмин Паолини (4) и Ник Кирьос.

Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2024.

«Фэлконс» — «Иглз» — 0-0
«Хоукс» — «Кайтс» — 0-0

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Live Даниил Сальников

Об особенностях проведения турнира и его участниках читайте в нашем материале.

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Рублёв и Мирра будут защищать титул в Мировой теннисной лиге. Теперь — в разных командах
11:08 Даниил Сальников

Скоро начнётся третий игровой день в рамках Мировой теннисной лиги — 2024. О том, как прошли сражения накануне, читайте подробности в нашем вчерашнем лайве.

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