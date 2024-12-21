Дарья Касаткина, Карен Хачанов и некоторые другие игроки давали отпор безумцам, но о многих случаях просто умалчивается.

Теннисистов 12 тыс. раз оскорбили в соцсетях за год. Половина хейта идёт от ставочников

Международная федерация тенниса (ITF), Женская теннисная ассоциация (WTA), Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциация тенниса США (USTA) представили результаты исследования, направленного на борьбу с онлайн-оскорблениями в отношении игроков и официальных лиц.

Вышеуказанные организации объединились в прошлом году и с помощью сервиса Threat Matrix («Матрица угроз») провели мониторинг аккаунтов теннисистов и их семей в соцсетях. Результат получился во многом ожидаемым – значительная часть угроз исходит от игроков на ставках, но это не единственная проблема.

Сервис Threat Matrix отслеживает страницы игроков в пяти основных соцсетях мира. Он использует искусственный интеллект и работает на 39 языках. Система обработала 7739 аккаунтов игроков, участвующих в турнирах ITF World Tennis Tour, и 563 аккаунта игроков WTA. Все спортсмены, сыгравшие в основной сетке и квалификационных раундах Уимблдона и US Open, также были охвачены Threat Matrix.

Даниэль Коллинз и Дарья Касаткина сталкивались с агрессией в соцсетях Фото: Elsa/Getty Images

Результаты исследования таковы: в период с января по октябрь 2024 года сервис отследил 2,47 млн ​​сообщений. Около 12 тыс. комментариев нарушали правила социальных сетей. Это привело к удалению публикаций, а в некоторых случаях – даже к бану аккаунтов нарушителей. Оскорбительные комментарии с 15 профилей были переданы в национальные правоохранительные органы для принятия мер. При этом 48% из 12 тыс. оскорбительных сообщений исходили от разгневанных игроков на ставках.

Теннис – вид спорта, в котором ход матча часто переворачивается с ног на голову. Игрок может провалить значительный отрезок встречи, но потом поймать кураж и просто смести соперника. Ставочникам никогда не стоит заранее радоваться выигрышу, даже если кто-то из теннисистов ведёт с крупным счётом.

Очень часто теннисистов, которые растеряли преимущество или не оправдали свой статус фаворита, обвиняют в сливе игры. Первая ракетка России Дарья Касаткина предпочитает открыто говорить о кибербуллинге. В 2021 году Дарью оскорблял футболист «Алании» Владимир Хубулов, который до этого угрожал в личных сообщениях представляющему Казахстан Дмитрию Попко. Хубулов – личность достаточно известная, но есть ещё множество хейта со стороны ноунеймов. Касаткина периодически поднимает эту тему и делится с общественностью содержанием некорректных публикаций. В частности, в конце прошлого сезона Дарья показала, как ей угрожали смертью и крайне грубо оскорбляли.

На последнем US Open большой резонанс вызвал случай с француженкой Каролин Гарсией, которая тоже подверглась буллингу со стороны ставочников. Француженка предложила отказаться от продвижения букмекерских контор в связи с большим количеством негативных комментариев. Её поддержали многие коллеги.

«Да, постоянные пожелания смерти и угрозы семье стали нормой. И после побед, и после поражений», — написала будущая финалистка турнира Джессика Пегула, которая сама не раз сталкивалась с угрозами.

Досталось тогда и россиянину Карену Хачанову, который в первом круге уступил британцу Даниэлю Эвансу, ведя 4:0, 40:15 в решающем пятом сете. Хачанов не стал терпеть агрессию в свой адрес и опубликовал эмоциональный пост, который тоже вызвал эмоциональную реакцию теннисного мира.

Ставочники нападают на представителей мужского и женского туров, но всё-таки девушкам достаётся сильнее. Результаты вышеуказанных исследований показали, что самыми частыми из оскорблений являются сексистские высказывания, сексуально откровенный или неуместный контент.

Иногда безумцы не ограничиваются оскорблениями в соцсетях и переходят к реальному преследованию спортсменок. Только в этом году на неадекватных сталкеров жаловались британка Кэти Бултер и американка Даниэль Коллинз, но до них от подобного неадекватного проявления внимания также страдали многие другие теннисистки.

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко давно входит в Совет игроков WTA. Она довольна работой организации по защите теннисисток. Дело не ограничивается одними лишь исследованиями. В этом году ассоциация WTA назначила директора по безопасности и запустила дополнительную программу подготовки для охраны теннисисток.

«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и поэтому для WTA и партнёрских организаций было важно предпринять значимые шаги по фильтрации, блокировке и уведомлении о ненавистнических и вредоносных комментариях. Никто не должен терпеть ненависть, с которой многие из нас столкнулись через эти платформы. Я рада, что теперь у нас есть инструменты, помогающие фильтровать контент и создавать более здоровую онлайн-среду», — заявила Азаренко.

Агрессивные хейтеры действительно очень часто атакуют именно теннисистов. Приятно отметить, что принимаются какие-то меры для борьбы с этим вредоносным явлением.