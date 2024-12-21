Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один

В субботу, 21 декабря, завершился групповой этап Мировой теннисной лиги (WTL) — выставочного турнира, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ). По итогам двух туров явными лидерами были «Фэлконс» (англ. «Соколы»), за которых выступают Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия. На втором месте оказались «Хоукс» («Ястребы»), цвета которых защищают Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева. Их вплотную преследовали «Кайтс» («Коршуны»), которых представляют Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп. Наконец, явными аутсайдерами были «Иглз» («Орлы»), то есть Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса.

Положение команд перед 3-м туром

«Фэлконс» — 53 очка «Хоукс» — 47 «Кайтс» — 46 «Иглз» — 34

Программу заключительного дня открывали «Иглз» и «Фэлконс». Всё началось с женской одиночки: на корт вышли Ига Швёнтек и Елена Рыбакина. И победа досталась Швёнтек, — ей было нужнее ввиду отставания «Орлов» в общем зачёте. Первый брейк-пойнт, правда, заработала Рыбакина, но проиграла решающее очко в третьем гейме. В дальнейшем лучше действовала полька. В шестом гейме она взяла решающее очко на приёме — 4:2. В восьмом гейме Ига не использовала сетбол на приёме (тоже на решающем очке), а в девятом подала на сет — 6:3 за 37 минут.

Елена Рыбакина и Ига Швёнтек Фото: Кадр из трансляции

Затем к Швёнтек присоединилась Бадоса, а к Рыбакиной — Гарсия, и состоялась парная встреча. Тут явное преимущество было у польки и испанки, которые в первом же гейме взяли чужую подачу, потом уверенно контролировали отрыв (хотя в четвёртом гейме пришлось спасать двойной брейк-пойнт), а в седьмом гейме сделали второй брейк, после чего подали на партию — 6:2 за 25 минут. Общий счёт стал 12:5 в пользу «Иглз».

В мужском парном матче приняли участие Циципас/Шевченко и Рублёв/Шаповалов. Судьбу партии во многом определил четвёртый гейм, в котором Шаповалов допустил три двойные ошибки, вследствие чего Циципас и Шевченко повели 3:1. В восьмом гейме Андрей и Денис отыграли брейк, но сразу после этого ещё раз потеряли подачу, и Стефанос с Александром победили — 6:4 за 27 минут. «Иглз» увеличили отрыв от «Фэлконс»: 18:9.

Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

В мужском одиночном разряде сыграли Циципас и Рублёв. В начале матче Андрей просто смял соперника, взяв первые 13 очков! Стефанос прервал эту серию эйсом, после которого счёт стал 3:0, 15:15 в пользу россиянина. Но и этот гейм грек отдал, проиграв решающее очко. Циципас взял один гейм, шестой, ну а в седьмом гейме Рублёв подал на матч — 6:1.

Отстающая в счёте команда выиграла четвёртый сет, поэтому был назначен овертайм. Хватило одного гейма: Циципас удачно отподавал, и матч, занявший 23 минуты, завершился со счётом 6:1, 0:1 в пользу Рублёва. А вся встреча — 20:15 в пользу «Иглз».

«Иглз» — «Фэлконс» — 20:15

Швёнтек — Рыбакина — 6:3

Бадоса/Швёнтек — Гарсия/Рыбакина — 6:2

Циципас/Шевченко — Рублёв/Шаповалов — 6:4

Циципас — Рублёв — 1:6, 1:0

Завершился групповой этап матчевой встречей «Кайтс» и «Хоукс». В первой игре Паолини и Халеп сражались с Андреевой и Соболенко. На протяжении всего сета ощутимым преимуществом владели Мирра и Арина — за исключением пятого гейма, когда они отдали свою подачу. Все остальные геймы россиянка и белоруска забрали. В шестом гейме они на приёме взяли решающее очко, а в седьмом подали на сет — 6:1 за 21 минуту.

Халеп и Соболенко ушли с корта — остались Паолини и Андреева. В начале партии теннисистки здорово упирались на приёме, так что в первых трёх геймах всё решалось при 40:40. В пятом гейме 17-летняя россиянка добилась брейка и додержала преимущество. Правда, не без проблем: в оставшейся части сета брейк-пойнты были только у итальянки. Но Жасмин своими шансами не воспользовалась, а в 10-м гейме Мирра закрыла сет — 6:4 за 34 минуты. Счёт в матче «Кайтс» — «Хоукс» стал 12:5 в пользу «Ястребов».

Жасмин Паолини и Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

Затем настал черёд мужчин: Кирьос и Рууд играли против Томпсона и Нагала. Австралиец и норвежец действовали не только эффектно (особенно, конечно, Ник), но и эффективно. В первой половине партии стороны трижды подряд делали брейки, причём два из них записали себе Кирьос и Рууд. Во второй половине сета даже брейк-пойнтов не было, не то что брейков, и в 10-м гейме Ник и Каспер оформили победу — 6:4 за 36 минут. «Кайтс» сократили отставание от «Хоукс»: 11:16.

Закрывали программу всего группового этапа Рууд и Нагал. Поначалу норвежец играл лучше уступающего ему в классе индийца. В первых геймах намёков на брейк не было, а в четвёртом гейме Каспер, пребывая на приёме, выиграл решающее очко, после чего подтвердил брейк (опять-таки на решающем очке) — 4:1. Сумит отыграл этот брейк, сразу после чего под ноль отдал свою подачу — 5:3 в пользу Рууда. Каспер подал на сет — 6:3.

«Кайтс», выигравшие последнюю партию, уступали в счёте, поэтому был назначен овертайм. Его на решающем очке взял Нагал, и поединок закончился — 6:3, 0:1 в пользу Рууда за 40 минут. «Хоукс» выиграли эту матчевую встречу со счётом 20:17.

«Кайтс» — «Хоукс» — 17:20

Паолини/Халеп — Андреева/Соболенко — 1:6

Паолини — Андреева — 4:6

Кирьос/Рууд — Томпсон/Нагал — 6:4

Рууд — Нагал — 6:3, 0:1

Таким образом, в финал вышли «Фэлконс» и «Хоукс», набравшие наибольшее количество очков по итогам группового этапа. Андрей Рублёв и Мирра Андреева сразятся за титул в составе своих команд.

WTL-2024. Положение команд после 3-го тура

«Фэлконс» — 68 «Хоукс» — 67 «Кайтс» — 63 «Иглз» — 54

Финал «Фэлконс» — «Хоукс» состоится в воскресенье, 22 декабря, и начнётся не ранее 16:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».