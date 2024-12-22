Рублёв и Мирра ведут свои команды к титулу! Кто из россиян завоюет трофей в Абу-Даби? LIVE

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Лучшие спортсмены мира сражаются в финале показательного турнира в ОАЭ. Кто же из наших теннисистов победит? Подробности — в трансляции.