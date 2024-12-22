Рублёв и Мирра ведут свои команды к титулу! Кто из россиян завоюет трофей в Абу-Даби? LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига (WTL). В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и в воскресенье в финале сразятся команды «Фэлконс» («Соколы») и «Хоукс» («Ястребы»). Главной движущей силой «Соколов» за весь предварительный этап стал россиянин Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира). Компанию ему составили Елена Рыбакина (6), Денис Шаповалов (56) и Каролин Гарсия (48). У «Ястребов» без сбоев отыграли Арина Соболенко (1) и Мирра Андреева (16). В квартете с ними также выступают Джордан Томпсон (26) и Сумит Нагал (98).
Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2024. Финал.
«Фэлконс» — «Хоукс» — 0-0
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Несмотря на поражение в третий игровой день, команда Андрея Рублёва пробилась в финал. Второе место в решающем матче досталось команде Мирры Андреевой и Арины Соболенко. Причём в субботу 17-летняя россиянка не только традиционно уже победила в парном разряде, но и успешно сыграла в одиночке с представительницей топ-5 рейтинга Жасмин Паолини. Читайте в нашем обзоре.