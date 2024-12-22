Рублёв спас свою команду и защитил титул на WTL. А Мирра осталась без кубка, но с победами

В Абу-Даби в воскресенье, 22 декабря, завершился выставочный турнир World Tennis League. За трофей сразились команды «Фэлконс» («Соколы») и «Хоукс» («Ястребы»), и их противостояние получилось очень жарким.

Составы команды получились следующими. «Фэлконс»: Елена Рыбакина, Андрей Рублёв, Каролин Гарсия, Денис Шаповалов. «Хоукс»: Арина Соболенко, Джордан Томпсон, Мирра Андреева, Сумит Нагал.

«Фэлконс» и «Хоукс» уже встречались на этой неделе – они играли друг с другом на групповом этапе. Тогда с отрывом всего в три очка победу забрали «Соколы» (29:26). Они же перед финалом вели в общем зачёте: 68 очков при 67-ми у «Ястребов».

Сегодняшняя решающая битва началась с женской пары, неудачной игры дуэта Соболенко/Андреева и раннего брейка Рыбакиной/Гарсии. Хотя в группе Арина и Мирра одолели Елену и Каролин (7:6). А здесь за три первых гейма представительницы команды «Хоукс» выиграли лишь одно очко.

Рыбакина и Гарсия вышли подавать на победу при счёте 5:0, но несколько раз здорово на приёме сыграла Андреева – она в этой встрече выглядела увереннее и действовала точнее Соболенко. В результате девушки сделали брейк, взяли первый в этой партии гейм и остались в игре. После этого Арина влилась, пристрелялась, а Каролин Гарсия, напротив, начала сдавать позиции. Это помогло россиянке и белоруске взять четыре гейма подряд и перевести счёт в 4:5.

Серьёзные проблемы с подачей начались у Гарсии, из-за них она не смогла подать на матч при счёте 6:5 и позволила игре перейти в тай-брейк. Соболенко и Андреева уступали 2:4, но отыгрались и совершили невероятный камбэк. Первый матч остался за командой «Хоукс».

Арина Соболенко и Мирра Андреева Фото: Кадр из трансляции

Мирра здорово выступила в парной встрече и сохранила высокий уровень игры на одиночный матч. В противостоянии с Рыбакиной она сделала ранний брейк и доставила неудобства сопернице на каждой её подаче. Отличная подача, смелая игра и хорошее настроение позволили Андреевой доминировать. Она переиграла Елену со счётом 6:2. Все свои одиночные и парные встречи на этом турнире россиянка оставила за собой.

После двух матчей «Хоукс» вышли вперёд – 13:8. Отыграть отставание в парном мужском матче попробовали Андрей Рублёв и Денис Шаповалов. И у них это здорово получилось. Канадец был неотразим у сетки, а россиянин агрессивно принимал и по максимум диктовал свою игру, которой Нагалу и Томпсону приходилось лишь следовать.

Уверенная победа Рублёва и Шаповалова (6:2) позволила их команде «Фэлконс» вплотную приблизиться к «Хоукс» по счёту — 14:15. Вся интрига этого финала пришлась на заключительный одиночный матч.

Именно Сумиту Нагалу («Хоукс») с Андреем Рублёвым («Фэлконс») было необходимо определить победителя этого противостояния и чемпиона World Tennis League 2024. Россиянин не оставил шансов представителю Индии.

Андрей уверенно повёл 5:0 и позволил Сумиту взять лишь один гейм. Рублёв рисковал отдать и свою подачу при 5:1, 0:40 – слишком хорош был Нагал в нескольких приёмах с форхенда подряд. Но россиянин вовремя поддавил и привёл свою команду «Флэконс», уступающую на протяжении всех трёх сегодняшних матчей, к победе.

Команда «Флэконс» Фото: Кадр из трансляции

В прошлом году победителями стали Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Софья Кенин и Мирра Андреева в составе команды «Иглз». И только Андрей смог защитить титул.

«Флэконс» на World Tennis League переиграли «Хоукс» с итоговым счётом 20:16.