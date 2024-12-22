По стопам Синнера и Алькараса: молодёжный Итоговый турнир ATP выиграл 18-летний бразилец

Молодёжный Итоговый турнир ATP в этом году изобиловал сюрпризами. Главными фаворитами изначально считались 20-я ракетка мира Артюр Фис и 48-й номер рейтинга ATP Якуб Меншик. Француз и чех были первым и третьим сеяными соответственно. Но на групповом этапе одержали лишь одну победу на двоих! Фис одолел Меншика в очной встрече, а вот все остальные матчи в Синей группе они проиграли, и в полуфинал вышли Лёнер Тин (5) и Жоао Фонсека (8), которые даже в топ-100 не входят.

Соревнования в Красной группе закончились более предсказуемо. Первым стал Алекс Михельсен (2), занимающий 41-е место в мировой классификации. Он вышел в полуфинал с тремя победами. Второе место занял Люка Ван Аш (6), ещё один представитель второй сотни. В полуфиналах также не обошлось без неожиданностей: Тин одержал волевую победу над Михельсеном (2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1). Ну а Фонсека уже ожидаемо без потери сетов расправился с Ван Ашем (4:2, 4:2, 4:1).

Таким образом, в финале встретились 18-летний Фонсека и 19-летний Тин, вышедшие в плей-офф из одного квартета. На групповой стадии бразилец обыграл американца со счётом 4:0, 4:0, 1:4, 4:2. В титульном противостоянии Жоао считался фаворитом. И подтвердил свой статус.

В первом сете Тину хватило единственного брейка, сделанного на решающем очке в первом гейме. В шестом гейме он подал на сет — 4:2. Вторая партия проходила куда более драматично. Игроки без брейков дошли до 3:3, упустив по брейк-пойнту на решающем очке. На тай-брейке Фонсека вёл 6:3, но упустил этот тройной сетбол, а потом — ещё один. У Лёнера тоже был сетбол (на приёме), но после 8:7 он не взял ни одного очка и, как следствие, отдал партию — 4:3 (10:8) в пользу Жоао.

В игре случился перелом? Во всяком случае, в начале третьего сета впечатление было именно такое. Фонсека под ноль взял два гейма, взял три очка на приёме в третьем — с учётом второй партии серия составила 14 выигранных очков. Бразилец забрал эту партию на решающем очке и повёл 3:0 с двумя брейками. В четвёртом гейме Жоао подал под ноль — таким образом, лишь небольшой сбой в предыдущем гейме помешал ему оформить «золотой» сет. Эту партию он выиграл всего за 12 минут!

В четвёртом сете Фонсека доказал своё превосходство. Сперва он под ноль взял два своих гейма, в пятом гейме оформил брейк на решающем очке, после чего подал на титул, собрав восемь эйсов за встречу, — 2:4, 4:3 (10:8), 4:0, 4:2 за 1 час 29 минут. И рухнул на корт от радости.

Интересно, что Фонсека последним квалифицировался на молодёжный Итоговый. Он начал год на 727-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на рекордной для себя 145-й строчке, отыграв за сезон почти 600 позиций! Бразилец выстрелил на домашнем для себя «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро в феврале. Там он победил Кристьяна Гарина и того же Фиса и добрался до 1/4 финала. В Бухаресте Жоао также дошёл до четвертьфинала, а в Лексингтоне выиграл свой первый «челленджер».

«В нём есть что-то такое детское. Он может совершать удары, о которых думаешь: хм, возможно, это не тот удар, который я бы выбрал, возможно, не самый безопасный. Но именно поэтому за ним так интересно наблюдать», — сказал теннисный аналитик Блэр Хенли, чьи слова приводит пресс-служба молодёжного Итогового турнира.

Жоао Фонсека Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В детстве Фонсека занимался не только теннисом, но и футболом, а также уделял время джиу-джитсу и дзюдо. Кристиано Фонсека, отец теннисиста, довольно быстро понял, что у сына огромный потенциал. «Когда ему было два года, мы думали: этот мальчик не такой, как все. Помню, как приехал мой учитель йоги, стал играть с Жоао в мяч и сказал мне: «Этот мальчик другой. Рефлексы у него другие, а координация лучше, чем у обычного человека». Уже в его раннем возрасте мы поняли, что он не такой, как все», — сказал Фонсека-старший.

Болельщики в соцсетях часто называют Фонсеку «маленьким Синнером» или «новым Гугой», имея в виду прославленного Густаво Куэртена, единственного бразильца, добиравшегося до первого места в рейтинге ATP. Сам он, однако, предпочитает «просто быть Жоао».

Жоао Фонсека (справа) и Густаво Куэртен Фото: Из личного архива Жоао Фонсеки

Любимые игроки Фонсеки — Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. «Рафа — легенда. Я болельщик Роджера, но мне также нравится Рафа. Мой тренер — фанат Рафы. На экране разблокировки моего телефона — Рафа с его словами. Было очень приятно с ним познакомиться. 11 титулов за сезон (в 2005 году. — Прим. «Чемпионата») — это просто безумие. Постараюсь сделать то же самое», — говорит он.

Маленький Жоао Фонсека с мамой и Рафаэль Надаль Фото: Из личного архива Жоао Фонсеки

В прошлом году Жоао Фонсека выиграл юниорский US Open и стал первой ракеткой мира среди юниоров. А на взрослом Итоговом выступал в качестве спарринг-партнёра на тренировках таких игроков, как Янник Синнер, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. «То были особенные две недели. Это потрясающий опыт, который мы получили, находясь рядом с этими парнями, топ-8 в мире, и узнав их как следует. Увидеть их предматчевую подготовку, разминку… Все они очень классные. А тренировки – просто невероятные. Можно увидеть уровень, на котором мечтаешь играть», — говорит юный бразилец.

Фонсека присоединился к Яннику Синнеру, Карлосу Алькарасу и другим теннисистам, выигрывавшим в прошлом молодёжный Итоговый чемпионат. Насколько быстро Жоао будет прогрессировать? Понаблюдаем за ним в 2025-м.

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