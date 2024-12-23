«Это неуважение к Синнеру». Джоковичу досталось за игру в паре со скандальным Кирьосом

Ник жёстко критиковал Янника после допинг-скандала. Не все в Италии в восторге от решения Новака выступить с ним в дуэте в Брисбене.

Одна из главных новостей теннисного межсезонья – возвращение на корт теннисного скандалиста Ника Кирьоса, который долго восстанавливался после травм и за два года провёл всего один матч на травяном турнире в Штутгарте в июне 2023-го.

Кирьос уже успел сыграть на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби, а через неделю в Брисбене (с 29 декабря) австралиец наконец-то проведёт официальные игры после длительного перерыва.

Кирьос собирается играть не только в одиночном разряде, но и в парном. Причём партнёр в Брисбене ему достался очень именитый. В дуэте с Ником согласился сыграть 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Парный разряд в Брисбене. Увидимся с вами там», — написал Кирьос в соцсетях, прикрепив фото с финала Уимблдона-2022, где он встречался с Джоковичем.

Новак Джокович и Ник Кирьос после финала Уимблдона-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Многие фанаты с воодушевлением восприняли объединение Кирьоса и Джоковича на корте. За этой парой однозначно будет очень интересно наблюдать. Ник и Новак в последние годы стали довольно близко общаться. Джокович не раз подначивал Кирьоса как можно скорее вернуться на корт.

Новак заявился на скромный турнир категории ATP-250 в Брисбене, чтобы получить игровую практику перед Australian Open и в придачу к этому получить отличную возможность выиграть 100-й титул за карьеру. Выступление в паре с Кирьосом станет приятным бонусом и поспособствует отличному времяпрепровождению в компании приятеля на старте сезона. При этом не все любители тенниса и эксперты поняли решение Джоковича выступать в дуэте с Кирьосом.

Особенно много критики в адрес Новака раздаётся из Италии. Кирьос очень жёстко критикует местного любимца и первую ракетку мира Янника Синнера, который в марте прошлого года дважды сдал положительный тест на запрещённый стероид клостебол и избежал дисквалификации. Как минимум по состоянию на текущий момент, поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) всё ещё рассматривает апелляцию Всемирного антидопингового агентства ВАДА с требованием отстранить Янника на один-два года.

Янник Синнер Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Бывший итальянский теннисист, ныне телекомментатор Гвидо Монако считает, что Джокович проявляет неуважение к Яннику Синнеру самим фактором согласия играть вместе с Кирьосом.

«Вы должны игнорировать то, что говорит Кирьос. Его заявления были услышаны Джоковичем, который решил установить с ним таким близкие отношения и сыграть вместе в парном разряде. Тем самым Новак невербально подтверждает мнение Ника о Синнере. Фактически он соглашается с тем, что думает Кирьос. Меня беспокоят эти отношения, которые Новак продолжает поддерживать с Кирьосом после его напыщенных высказываний. Это неуважение к Синнеру.

Я выступаю за игнорирование Кирьоса. Если Янник встретится с Ником на корте, он будет относиться к нему как к обычному сопернику. Мы должны поступить так же, не замечая человека, который всегда плевал на теннис. Давайте воспринимать его таким, какой он есть. Это проблемный парень, который принёс теннисному миру больше вреда, чем пользы. Давайте не будем придавать ему того веса, которого у него нет в таких важных вопросах. Нам нужно меньше говорить о Кирьосе, потому что в противном случае мы играем ему на руку», — сказал Монако в интервью OA Sport.

Джокович ранее в нейтральном ключе высказывался о допинг-скандале с Синнером и даже немного поддерживал 23-летнего теннисиста. Новак заявил, что дело Янника показало несовершенство антидопинговой работы в теннисе, но его впечатляет выдержка итальянца, который смог в этой ситуации выиграть US Open. Серб также отметил, что Синнер и его близкие наверняка тяжело переживают нынешний период.

Конечно, это могли быть слова на публику, а на самом деле у Новака несколько иные мысли по поводу Янника. Но его решение играть в паре с Кирьосом вряд ли стоит воспринимать как выпад в адрес Синнера. У Новака сложились дружеские отношения с Ником задолго до допинг-скандала с итальянцем.

К тому же вселенная не вертится вокруг дела Янника. С трудом верится, что Джокович и Кирьос только и делают, что говорят о Синнере. У близких товарищей есть много других тем для разговоров, а в их совместной игре в Брисбене не стоит искать какие-то скрытые мотивы. Ник и Новак просто хотят набрать форму к Australian Open, а также отлично провести время вместе с друг другом на корте.