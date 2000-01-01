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Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ
Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ
Янник Синнер времени зря не теряет. В Дубае первая ракетка мира сумел сделать фото аж с тремя футболистами РПЛ. Кто успел сделать снимки с топовым теннисистом?
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Николай Калинский
Николай Калинский
Брат Анны Калинской подарил Синнеру футболку «Нижнего Новгорода». А Янник сфотографировался с полузащитником и его детьми.
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин
Забавное фото с Янником сделал и форвард «Динамо». Видимо, Тюкавин подловил теннисиста после одной из тренировок.
Станислав Агкацев
Станислав Агкацев
Вратарь «Краснодара» встретил первую ракетку мира на пляже.
Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ
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