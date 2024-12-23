Одна из самых успешных пар женится! Де Минор обещал сделать предложение при победе на ТБШ

Но Алекс оказался не единственным в ATP, кто позвал свою возлюбленную замуж.

Любовная волна окончательно накрыла теннисный мир. Это межсезонье оказалось богато на предложения руки и сердца. Под конец года о помолвке объявила одна из самых успешных пар – Алекс де Минор и Кэти Бултер.

Кэти Бултер и Алекс де Минор Фото: Из личного архива теннисистов

Австралиец и британка встречаются с 2020 года, хоть первые пару лет возлюбленные и не афишировали свой роман. Они вместе росли как теннисисты и как личности, ведь Кэти в начале отношений было 24 года, а Алексу – только 21.

«Любой, кто следил за нашей карьерой, видел, как мы росли вместе на корте и за его пределами. Очень приятно осознавать, что всё идёт хорошо и что мы также можем вместе наслаждаться отпуском.

Мы помогали друг другу разными способами. Он всегда готов дать мне совет, и у него есть авторитет, поэтому я время от времени прислушиваюсь к нему. Он давно занимается теннисом, хотя и так молод. Алекс уже прошёл тот путь, по которому я иду сейчас. Возможно, сейчас я провожу на корте немного больше времени, чем он, поэтому у меня немного другая точка зрения, с которой могу ему помочь. И Алекс может помочь мне подняться в рейтинге. Он помог мне ещё больше расширить мои возможности и вселил в меня уверенность, что я могу быть там, где он сейчас», — рассказала Бултер в интервью Sky Sports.

Алекс и Кэти – ещё и одна из самых милых пар. Они стараются поддерживать друг друга не только тогда, когда есть свободное время, но и в те моменты, когда возможности быть рядом почти нет.

Этой весной Бултер и де Минор одновременно вышли в финалы: британка – на «пятисотнике» в Сан-Диего (США), а австралиец – на турнире той же серии в Акапулько (Мексика). Первым решающий матч сыграл Алекс. Он одолел Каспера Рууда, забрал титул и получил всего 19 часов для того, чтобы добраться до Штатов и поддержать любимую.

Де Минор не стал упускать эту возможность, хоть и пришлось ему сменить несколько видов транспорта и пробыть в пути всю ночь. В итоге Алекс добрался до Сан-Диего и из бокса понаблюдал за тем, как Кэти одержала победу над Мартой Костюк.

Однажды журналисты уже спрашивали де Минора о предложении руки и сердца Бултер. Случилось это перед Australian Open – 2024, и тогда теннисист не дал точного ответа.

«О боже (смеётся). Вы ставите меня в неловкое положение. Пока речи об этом не было, но не исключено. На данном этапе я хочу сосредоточиться на теннисе, а потом можно подумать и о том, что делать за пределами корта. А в случае победы на Australian Open? Да что ж такое (улыбается). Скажем так, это был бы неплохой способ отпраздновать».

В том году в Мельбурне Алекс завершил борьбу в четвёртом круге после обидного поражения от Андрея Рублёва. И предложение, увы, Кэти так и не сделал.

Наконец, в это межсезонье время пришло. Де Минор и Бултер обручились, подписав фото в социальных сетях: «Хранили маленький секрет».

Алекс де Минор и Кэти Бултер Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Алекс и Кэти оказались не единственными теннисистами, решившимися на серьёзный шаг в отношениях. До де Минора предложение своим девушкам сделали Алексей Попырин, Каспер Рууд и Мартон Фучович. А кое-кто даже сыграл свадьбу.

Экс девятая ракетка мира Юлия Гёргес и бывший лидер парного рейтинга ATP Весли Колхоф поженились в Нидерландах. Пара регулярно делилась совместными фотографиями, но развитием своих отношений не делилась.

Мужем в это межсезонье стал и Йосихито Нисиока. 69-я ракетка мира женился на телеведущей Сае Хияме.

Юлия Гёргес и Весли Колхоф Фото: Из личного архива

Таким прекрасным, красивым и полным любви оказывается это межсезонье. Пускай подобных новостей будет только больше!