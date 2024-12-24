В сезоне-2025 Андреевой нужно выходить на новый уровень и подтягивать один важный компонент.

Прорыва больше не будет. От Мирры так ждут титул на ТБШ, что он уже не станет сюрпризом

Новый теннисный сезон приближается с космической скоростью и навевает на размышления: как для российских игроков пройдёт следующий год? Мы успели подвести итоги прошлого сезона, но теперь пришло время поговорить о перспективах наших игроков на грядущие 12 месяцев.

Определённый интерес вызывает Мирра Андреева, так здорово взлетевшая в 2023-м и успешно продолжившая продвижение вверх по рейтинговой лестнице в 2024-м. В новом сезоне юная россиянка отметит своё совершеннолетие. И цели на этот год у неё уже нешуточные.

Разбираемся, как Мирре достичь всего задуманного. И насколько это вообще реально.

Мы пообщались с сёстрами Андреевыми по окончании минувшего сезона и попросили наметить задачи на сезон грядущий.

«У меня всё банально. Я не ставлю перед собой супербольшие цели, а смотрю на задачи поменьше, но знаю, что точно их достигну и не разочаруюсь в себе. Так что сейчас я хотела бы зайти в топ-10. Кажется, что всего шесть позиций, но там разница в очках большая. Чем выше стоишь, тем медленнее идёшь по рейтингу вверх.

А если всё суперхорошо пойдёт, то хотела бы сыграть в Итоговой восьмёрке в конце года. Кончита (Мартинес — тренер юной россиянки. — Прим. «Чемпионата») говорила, что она бы тоже этого хотела. Это наша общая цель», — уверенно заявила Мирра.

По признаниям Андреевой-младшей, попадание на Итоговый было её целью и на 2024 год, но в гонке она смогла остановиться только на 16-й строчке. Попадание в топ-8 в минувшем сезоне скорее было бы для юной россиянки чудом, с учетом её ещё небольшого опыта в про-туре.

А вот задача квалифицироваться на Итоговый в следующем году звучит очень даже реалистично. Только при одном условии.

Мирра Андреева Фото: Shi Tang/Getty Images

Защищать Мирре предстоит 2578 очков. Вот самые крупные и значимые из них:

«Ролан Гаррос» Полуфинал 780 очков Нинбо, WTA-500 финал 325 очков Яссы, WTA-250 титул 250 очков Australian Open четвёртый круг 240 очков Цинциннати, WTA-1000 четвертьфинал 215 очков Пекин, WTA-1000 четвертьфинал 215 очков Мадрид, WTA-1000 четвертьфинал 215 очков

В том, чтобы защитить очки, приумножить позиции в рейтинге и ещё улучшить своё положение в туре, Андреевой поможет несколько важных факторов.

Во-первых, у Мирры увеличится количество доступных за сезон турниров. Возрастные ограничения в большей мере спадут, и появится возможность не только концентрироваться на мэйджорах и «тысячниках», но и чаще играть турниры серий-250 и 500, поддерживать высокий темп игры и хорошую форму.

Во-вторых, Мирра набрала много нового опыта в сезоне-2024. Непростой матч с Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» и знаковый четвертьфинал с Ариной Соболенко, драматичный финал в Нинбо, первая победа на турнире WTA, Олимпиада, неудача на US Open, матч в Ухане с сестрой Эрикой! Опыт этот выдался сложным, но таким же важным и полезным.

В 2024-м, в отличие от 2023-го, Мирра уже не прорывалась через конец первой сотни рейтинга и квалификации. Она только доказывала, что не просто так занимает своё место. И ей это удалось. Именно поэтому в следующем году у Андреевой не будет необходимости лезть из кожи вон лишь для того, чтобы совершить очередной прорыв. Это она уже сделала. Дальше – только постоянная усердная работа и покорение новых, теперь кажется, что вполне досягаемых вершин.

И в-третьих, большую роль в успехах Мирры в 2025-м может сыграть тренер Кончита Мартинес. Дуэт россиянки и испанской наставницы стал одним из самых успешных в минувшем сезоне. И ведь у тандема ещё сохраняется большой потенциал.

Мирра рассказывала, что Мартинес здорово помогает ей и на корте, и за его пределами. Психологическая подготовка – один из тех аспектов, которые не видны болельщикам, но так важны для теннисистов. А испанка хороша в том, чтобы придавать своему спортсмену уверенность, помогать с разных углов смотреть на игру и пополнять тактический арсенал.

Мартинес, как и Андреева, сама рано начала играть в про-туре, поэтому сейчас она понимает все нюансы развития юной россиянки в WTA. А ещё Кончита работает на результат. Его у Мирры мы уже увидели в 2024 году.

Кончита Мартинес и Мирра Андреева Фото: Tim Clayton/Getty Images

Остаётся лишь волнение и вопрос: не пошатнётся ли эта идеальная картина с перспективами Андреевой на следующий сезон? Будет ли она готова к удержанию психологической стабильности и уверенности на ключевых турнирах? Ведь именно их пока недостаёт Мирре. Это в 2024 году продемонстрировали матчи с Эрикой, финал в Нинбо и полуфинал «Ролан Гаррос».

Динара Сафина в интервью «Чемпионату» высказалась об успехах Мирры. По мнению экс первой ракетки мира, Андреева ещё может прогрессировать и работать над своей игрой вместе с тренером.

«Уверена, Кончита знает, в чём надо добавить. Потихоньку Мирра эту мощь нащупает. Ей главное поменьше слушать всю похвалу и авансы», — сказала Сафина.

В новые успехи Мирры верит и чемпионка «Ролан Гаррос» – 2004 Анастасия Мыскина.

«У нас много молодых девушек, которые тоже неплохо отыграли год, но Диану и Мирру обсуждают весь сезон. Они завоевали несколько титулов, а также серебро Олимпиады в Париже. Следующий год для них будет сложным — нужно защищать много очков. Важно, чтобы девчонки были готовы психологически, ведь надо отстаивать завоёванные позиции», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».

При этом Анастасия отметила, что верит в успехи Мирры. Ведь Андреева уже знает тур и понимает, что новый прорыв ей по силам.

Пока возможности Андреевой на взлёт в 2025-м выглядят почти безупречными. Но новых резких скачков в её карьере уже не будет.

Во-первых, топовые игроки сейчас опасны. Есть много игроков из первой двадцатки, имеющих возможность создать Мирре трудности, поэтому одним из главных фаворитов на крупных турнирах она пока не будет. Во-вторых, теннисный мир выдал Мирре так много авансов, что большие победы или заметные прорывы в рейтинге уже не станут для всех сюрпризом.

Но главный риск – это возможные психологические срывы в ключевые моменты матчей. Именно с этим команде россиянки нужно быть особенно внимательными. Ведь новых резких карьерных взлётов уже не будет, и постепенное развитие и продвижение по рейтингу нужно будет поддерживать психологической стабильностью.

Новый сезон Мирра начала на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби, а уже в конце этой неделе она выступит на соревнованиях серии WTA-500 в Брисбене (29 декабря – 5 января).

Прогноз для Мирры Андреевой на 2025 год: дебют в топ-10 рейтинга, попадание в качестве первой запасной на Итоговый и победа на турнире «Большого шлема».

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