Парень получил уайлд-кард в квалификацию, будучи 1264-й ракеткой мира. Не все это поняли, но заранее списывать его со счетов не стоит.

Легендарный Ллейтон Хьюитт блистал на AO уже в 15 лет. А что теперь покажет его сын Круз?

С 6 по 9 января состоится квалификация Australian Open – первого турнира «Большого шлема» в сезоне-2025. По её итогам в основную сетку пробьются по 16 игроков у мужчин и женщин. Ещё 104 попадают туда в соответствии с позициями в рейтинге, а восемь получат уайлд-кард.

Особые приглашения есть и в квалификацию AO. В этом году пропуски получили теннисистки Симона Халеп, Астра Шарма, Тина Смит, Петра Хюл, Мелиса Эрджан, Элена Мичич, Лизетт Кабрера, Джейми Форлис и Рената Ямрихова. Среди мужчин обладателями уайлд-кард стали Марк Полманс, Дэйн Суини, Мэттью Деллаведова, Хайден Джонс, Блэйк Эллис, Эдди Винтер, Павле Маринков, Круз Хьюитт, Рэи Сакамото.

Во всём этом списке бросаются в глаза два имени. В первую очередь речь о бывшей первой ракетке мира и двукратной чемпионке ТБШ Симоне Халеп, которая пытается перезапустить карьеру после дисквалификации за допинг. А ещё привлекает внимание Круз Хьюитт – 16-летний сын легендарного австралийского теннисиста Ллейтона Хьюитта, двукратного чемпиона ТБШ и бывшей первой ракетки мира.

Круз – 1264-я ракетка мира и игрок с самым низким рейтингом в отборочном раунде Australian Open. Даже в юниорском рейтинге парень не блистает, находясь лишь на 107-м месте. Предоставление Крузу уайлд-кард в квалификацию AO вызвало шквал негодования болельщиков в соцсетях. Многие обвиняют организаторов в кумовстве и непотизме.

Год назад Круз Хьюитт получил уайлд-кард на молодёжный Australian Open. Он вылетел в первом же круге, не навязав особого сопротивления американцу Александру Разеги (2:6, 3:6). Круз запомнился скорее не качеством своей игры, а тем, что носил кепку задом наперёд, в точности как его знаменитый отец.

Круз Хьюитт играл на молодёжном Australian Open — 2024, надев кепку в стиле отца Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Вероятность вылета Круза уже в первом круге квалификации AO довольно высока. Всё-таки парень пока откровенно не готов к серьёзным свершениям на корте. Но организаторов «Шлема» в Мельбурне можно понять. Из-за имени отца Круз будет привлекать к себе повышенное внимание болельщиков. Трибуны на его матчах наверняка заполнятся выше среднего по отборочному раунду в целом.

Символично, что Круз Хьюитт в возрасте 16 лет 25 дней станет самым молодым участником квалификации Australian Open с 1997 года после своего отца Ллейтона, который в возрасте 15 лет 323 дней пробился в основную сетку (самый молодой участник в истории турнира), где в первом круге вылетел от испанца Серхи Бругеры. Возможно, при мощной поддержке австралийских болельщиков случится настоящее чудо и Круз преодолеет три отборочных раунда, хотя, опять же, верится в это с трудом.

Крузу Хьюитту исполнилось 16 лет только 11 декабря. Пребывание за пределами топ-1000 в таком возрасте является нормальным явлением. У парня ещё есть время, чтобы заметно прибавить на корте. Конечно, уже сейчас можно со значительной степенью уверенности утверждать, что высот своего отца он не достигнет. Но Ллейтон старается помочь ему подняться хотя бы на средний уровень. Хьюитт-старший сейчас является капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса, а Круз входит в его команду и выступает в роли спарринг-партнёра для теннисистов национальной команды на тренировках, находится рядом с ними на скамейке во время матчей.

Круз Хьюитт с игроками сборной Австралии на Кубке Дэвиса Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ллейтон Хьюитт провёл крутую карьеру с 30 титулами ATP, включая победы на двух турнирах «Большого шлема» (US Open – 2001, Уимблдон-2022). Домашний мэйджор ему так и не удалось взять (в финале AO-2005 уступил россиянину Марату Сафину).

Особенно хорош Ллейтон был в раннем возрасте. В 2001 году Хьюитт в возрасте 20 лет 10 месяцев стал самым молодым игроком в истории тенниса, завершившим сезон в статусе первой ракетки мира. Его рекорд только в 2022-м сумел побить испанец Карлос Алькарас (19 лет 6 месяцев).

Ллейтон Хьюитт во время игровой карьеры Фото: Clive Mason/Getty Images

К середине 2000-х Хьюитту стало сложно выдерживать конкуренцию с Роджером Федерером, чуть позже дали о себе знать другие представители «Большой тройки» Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Но Хьюитт долго оставался видным теннисистом. Он завершил карьеру в одиночном разряде в сезоне-2016, а в паре играл до 2020 года.

43-летний Хьюитт по сей день не отошёл от тенниса. Он выполняет обязанности капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса. У команды неплохое поколение во главе с Алексом де Минором, Алексеем Попыриным и Джорданом Томпсоном, все они входят в топ-30 рейтинга ATP. Но выиграть Кубок Дэвиса в качестве капитана Хьюитту (как игрок брал титул в 1999-м и 2003-м) пока не удалось – в последних сезонах преградой становилась Италия с Янником Синнером.

Хьюитт также воспитывает троих детей в браке с австралийской актрисой, телеведущей и певицей Ребеккой Картрайт. 19-летняя дочь Мия пошла по стопам матери. Она является солисткой фолк-рок группы Father's Favourite и снимается в австралийских сериалах. 14-летняя младшая дочь Ава занимается танцами и тоже постепенно пробивается на телевидение, в частности она уже успела поработать ведущей программы Nick News на детском канале Nickelodeon.

Ллейтон Хьюитт с женой Ребеккой, детьми Мией, Крузом и Авой во время включения в Зал славы тенниса в 2022 году Фото: Brian Fluharty/Getty Images

16-летний сын Круз, наоборот, выбрал дело отца и занимается теннисом. Пока получается не очень, но благодаря усердному труду и советам Ллейтона молодой парень ещё может заблистать на высоком уровне. Поблажку в виде уайлд-кард в квалификацию Australian Open вполне можно простить организаторам турнира – всё-таки имя Хьюитта очень много значит для теннисного сообщества Австралии.