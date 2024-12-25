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Почему первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рискует провалиться на ТБШ в 2025 году, её проблемы

Соболенко возьмёт лишь один ТБШ в 2025-м. Она может провалиться из-за отсутствия мотивации
Кирилл Плышевский
Арина Соболенко
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В борьбе за титулы на мэйджорах в следующем сезоне Арине, вероятно, помешают и другие психологические проблемы.

Сезон-2024 в исполнении первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко получился невероятным. Ещё не случалось в карьере этой теннисистки, чтобы она в календарном году становилась обладательницей сразу четырёх титулов. В 2024-м Арине удалось поднять над головой трофеи на «тысячниках» в Ухане и Цинциннати, а также на двух хардовых «Шлемах» — Аustrаliаn Open и US Open. Доселе с точки зрения количества титулов лучшими у Соболенко были 2019-й, 2020-й и 2023-й, когда она по три раза становилась чемпионкой соревнований.

В прошедшем сезоне Арина семь раз принимала участие в финалах. Ранее ни разу в течение одного года 26-летняя белоруска не была столь регулярной участницей решающих противостояний. А ещё минувшей осенью Арина выдала победную серию из 15 встреч. В течение этого отрезка спортсменка выиграла турнир в Цинциннати и стала триумфатором Открытого чемпионата США. Остановить именитую теннисистку удалось лишь чешке Каролине Муховой, которая одолела Соболенко в четвертьфинале «тысячника» в Пекине.

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Неудивительно, что именно Арина завершила сезон первой ракеткой мира. Напомним, она вернулась на вершину женского мирового рейтинга в октябре. Теннисной истории до 5 ноября 2024 года был известен всего один случай, когда представительница Беларуси завершала сезон лидером рейтинга WTA. Виктория Азаренко добилась подобного успеха в 2012 году. Спустя 12 лет достижение двукратной победительницы мэйджоров повторила Арина Соболенко.

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Однако концовка сезона у первой ракетки мира выдалась смазанной. Арина показала не самую лучшую игру в битве с Кори Гауфф, которая состоялась в рамках полуфинала Итогового турнира WTA, допустив 45 невынужденных ошибок. Из раза в раз Соболенко попадала в аут в, казалось бы, 100-процентно выигрышных ситуациях. В результате стартовую партию трёхкратная чемпионка ТБШ отдала противнице на тай-брейке. За время перерыва восстановить нестабильное состояние у Арины не получилось. А потому во время второго сета было больше эмоций, чем тенниса. В ключевые моменты лидер рейтинга WTA теряла концентрацию и действовала нервно, поспешно, несобранно. Итоговый счёт — 6:7 (4:7), 3:6.

«Я торопилась и не очень хорошо приспосабливалась к мячу, как в первых двух встречах. Этот матч просто полон упущенных возможностей с моей стороны», — сказала Соболенко на пресс-конференции после игры с Гауфф.

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Примечательно, что с учётом неудачной встречи с Еленой Рыбакиной из Казахстана в конце группового этапа Арина потерпела два поражения кряду — впервые с 2022 года. А ещё эта неудача стала для теннисистки второй подряд, после того как она во второй раз в карьере возглавила мировой рейтинг. У экспертов сразу возник вполне логичный вопрос: может, у спортсменки пропала мотивация после того, как она наконец-то вернулась на первую строчку? Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин отметил, что поражение Соболенко от Гауфф является вовсе не случайным, а его причиной как раз и может служить возвращение Арины на вершину рейтинга WTA.

«Я не считаю это поражение Арины случайностью. Если бы Соболенко проиграла единственный раз в сезоне, то да, можно было бы на это сослаться. Но ведь она терпела поражения и до этого матча. Думаю, что причиной могло быть то, что Арина самим фактом попадания в полуфинал достигла главной цели — стать первой в рейтинге по итогам сезона — и расслабилась», — сказал Собкин GoTennis.ru.

Похожего мнения придерживается и бывшая белорусская теннисистка Вера Лапко.

«По моему мнению, дело было не в усталости. Да, мы не можем знать, что происходит за кулисами, проникнуть в жизнь Арины и понять, что в ней происходило. Считаю, что на выступление Соболенко в Эр-Рияде, возможно, повлиял тот факт, что она гарантировала себе звание первой ракетки мира на Итоговом, и это могло подрасслабить белоруску. В том матче с Гауфф американка смогла упереться в ключевые моменты, сыграть на один-два удара больше, а Арина посыпалась в определённых ситуациях, поэтому и потерпела поражение от Кори в полуфинале. Тяжело ответить на этот вопрос, так как, повторюсь, мы не знаем, что происходит внутри команды Соболенко, что происходит с самой спортсменкой. Может быть, у них была цель занять первое место в рейтинге WTA по итогам года и считать сезон-2024 успешным вне зависимости от того, выиграет Арина Итоговый чемпионат или нет», — сказала Лапко Metaratings.by.

Но поражение Соболенко от Гауфф с 45 невынужденными ошибками, к сожалению для белоруски, не стало для неё единственным провальным результатом в 2024 году. Ещё один довольно странный матч Арина провела в полуфинале августовского престижного «пятисотника» против Мари Боузковой. Тогда первая ракетка мира совершила 62 (!) невынужденные ошибки и уступила чешке в трёх сетах, что, безусловно, вызвало дискуссии среди поклонников тенниса.

Так что же происходило с белоруской в этих встречах? Сама спортсменка недавно призналась, что у неё редко случается нехватка мотивации, но, когда она чувствует, что нужен дополнительный толчок, у неё есть собственный способ сделать его.

«Иногда, когда я чувствую, что мне нужен этот драйв, что случается нечасто, просто вспоминаю, с чего начинала и как сильно хотела оказаться там, где я сейчас, и это сводит меня с ума, и именно это помогает мне оставаться мотивированной и голодной всё время», — приводит слова Соболенко The National.

Арина Соболенко на пресс-конференции

Арина Соболенко на пресс-конференции

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Трёхкратная победительница «Шлемов» также поделилась настроем на следующий сезон.

«Я выиграла два ТБШ, стала первой ракеткой мира и завершила год первой, чего хотела год назад, но не достигла. Очень жду следующего года. Хочу и дальше стремиться к лучшему, пользуясь моментами нынешнего сезона. Я продолжу работать над своей психологией, над игрой. Постараюсь подойти к началу сезона свежей, чтобы показать свой лучший теннис в Австралии», — говорила Арина после Итогового турнира WTA — 2024.

Исходя из слов самой белоруски, можно сделать вывод, что у неё действительно бывают моменты, когда она чувствует, что теряет мотивацию в отдельных играх. Чаще это происходит в матчах с менее статусными соперницами, как, например, с той же Боузковой в Вашингтоне. Где гарантия, что это не повторится в сезоне-2025 и не помешает Соболенко в ключевых встречах? Её нет. К слову, Арина в своё время уже работала со спортивным психологом, но вскоре сотрудничество со специалистом было прекращено.

Арина Соболенко и Мари Боузкова

Арина Соболенко и Мари Боузкова

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Главный риск для первой ракетки мира в следующем году — новые потенциальные психологические срывы в важнейшие моменты противостояний и отсутствие мотивации в отдельно взятых играх. Именно с этим команде лидера рейтинга WTA нужно быть особенно внимательными, ведь подобные прецеденты в карьере Соболенко уже имели место. В сезоне-2025 при удачном стечении обстоятельств и нормальном психологическом состоянии она способна претендовать на победу лишь на одном из двух любимых хардовых ТБШ. На Australian Open и US Open белоруска уже побеждала, поэтому в Мельбурне или в Нью-Йорке Арине должно быть проще, чего нельзя сказать о других «Шлемах». Лучшими результатами Соболенко на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне до сих пор являются лишь полуфиналы, а в том же Париже первая ракетка мира неоднократно терпела сенсационные поражения, в том числе из-за психологической неуверенности. На ум сразу приходит неудача Соболенко в битве с Каролиной Муховой в 2023 году. Тогда Арина вела со счётом 5:2 в третьем сете, даже заработала матчбол, однако в результате не довела матч до победы. Соболенко ещё есть над чем работать, и сейчас она не видится фаворитом на других мэйджорах, кроме хардовых.

Прогноз для Арины Соболенко на 2025 год: одна победа на хардовом турнире «Большого шлема».

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