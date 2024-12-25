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Призовые теннисистов в сезоне ATP 2024: сколько заработали Медведев, Рублёв, Хачанов, Синнер, Алькарас, Джокович, Зверев

Медведев обошёл легендарного Сампраса по призовым за карьеру. Выше Даниила лишь 5 игроков
Александр Насонов
Призовые теннисистов в сезоне ATP 2024
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А Андрей Рублёв по бонусам за сезон-2024 уступил только Синнеру и Алькарасу.

В последнюю неделю декабря ATP наконец-то подвела финансовые итоги сезона-2024. Призовые теннисистов, заработанные ими за выступления на турнирах, были известны и раньше, однако сведения о бонусных выплатах за «Мастерсы» и «пятисотники» появились только теперь. По итогам сезона в топ-20 попали трое россиян. И лучший из них — Даниил Медведев, занявший пятое место в общей таблице.

В этом году Медведев, к сожалению, не завоевал ни одного титула. Однако общий уровень его выступлений был весьма высок. Самые крупные суммы Даниил брал на турнирах «Большого шлема»: финал Australian Open принёс ему 1 млн 725 тыс. австралийских долларов (около $ 1,077 млн), полуфинал Уимблдона — £ 715 тыс. ($ 913 тыс.), четвертьфинал US Open — $ 530 тыс. На Итоговом чемпионате ATP россиянин одержал лишь одну победу и не вышел из группы, но заработал за это $ 727 500. А в качестве бонусов ему начислили $ 903 904. В итоге призовые чемпиона US Open 2021 года за сезон-2024 составили $ 6 519 660.

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Из наших, помимо Медведева, в первую десятку по призовым попал Андрей Рублёв, занявший в ней седьмое место. Главное достижение Рублёва в сезоне — разумеется, титул на «Мастерсе» в Мадриде, где он победил, в частности, Карлоса Алькараса. В столице Испании Андрей заработал € 963 225 (чуть более $ 1 млн). На турнире той же категории в Монреале россиянин дошёл до финала, но проиграл и заработал за турнир $ 573 090. Выход в четвертьфинал Australian Open принёс Рублёву 600 тыс. австралийских долларов (почти $ 375 тыс.), а выход в 1/8 финала US Open — $ 325 тыс. Наконец, на Итоговом он не выиграл ни одного матча, но получил за участие $ 331 тыс., а бонусами собрал $ 1 459 032. По бонусам Андрей занял третье место, уступив лишь Яннику Синнеру и Александру Звереву.

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А Карен Хачанов, третий россиянин в списке наиболее высокооплачиваемых игроков, замкнул топ-20. На Australian Open Хачанов дошёл до четвёртого круга и заработал за это 375 тыс. австралийских долларов ($ 234 тыс.), а за титул на «250-нике» в Дохе — $ 212 300. В середине сезона Карену похвастаться особо нечем, зато концовку он провёл ударно. Завоевав титул в Алма-Ате, Хачанов заработал почти $ 158 тыс., за финал Вены — € 248 540 ($ 259 тыс.), а за полуфинал «Мастерса» в Париже — ещё больше, € 274 425 (почти $ 286 тыс.) А бонусные выплаты составили $ 370 520.

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Если говорить о лидерах, то тут без сюрпризов. Янник Синнер находится в своей лиге как в рейтинге ATP, так и по сумме призовых. В этом сезоне Синнер выиграл два мэйджора — Australian Open и US Open. Первый из этих титулов принёс итальянцу 3,15 млн австралийских долларов (немногим менее $ 2 млн), второй — $ 3,6 млн. За победы на «Мастерсах» в Майами и в Шанхае Янник заработал $ 1,1 млн, а в Цинциннати — чуть меньше, $ 1,05 млн. Ну а на Итоговом, пройденном без поражений, призовые первой ракетки мира составили $ 4 881 100, и отныне это абсолютный рекорд на отдельно взятом турнире. Бонусами Синнер получил $ 2 789 554, и общая сумма его призовых составила $ 19 735 703.

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Также стоит отметить, что из теннисистов, лучше выступающих в парном разряде, чем в одиночном, в топ-20 попал только Джордан Томпсон. В одиночке он 26-я ракетка мира, а в паре — третья. Но даже при этом его заработки за парный разряд оказались меньше, чем за одиночный, составив $ 1 209 406 и $ 1 683 840 соответственно.

Призовые теннисистов в сезоне-2024, $

МестоТеннисистСтранаПризовыеБонусыИтого
1Янник СиннерИталия16 946 1492 789 55419 735 703
2Александр ЗверевГермания8 995 1032 506 52011 501 623
3Карлос АлькарасИспания9 850 338508 09110 358 429
4Тейлор ФрицСША7 006 1951 243 8698 250 064
5Даниил МедведевРоссия5 615 756903 9046 519 660
6Каспер РуудНорвегия5 065 307679 2085 744 515
7Андрей РублёвРоссия4 130 8161 459 0325 589 848
8Новак ДжоковичСербия4 421 9154 421 915
9Алекс де МинорАвстралия4 080 046272 2314 352 277
10Стефанос ЦиципасГреция3 528 424765 0174 293 441
11Григор ДимитровБолгария3 186 056573 0503 759 106
12Хольгер РунеДания2 707 145630 8253 337 970
13Томми ПолСША2 940 923373 5193 314 442
14Уго УмберФранция2 817 088419 0423 236 130
15Артюр ФисФранция2 445 708615 0003 060 708
16Джек ДрейперВеликобритания2 745 025315 5473 060 572
17Фрэнсис ТиафоСША2 729 135330 3463 059 481
18Хуберт ХуркачПольша2 729 808262 9232 992 731
19Джордан ТомпсонАвстралия2 893 2462 893 246
20Карен ХачановРоссия2 519 587370 5202 890 107

По общей сумме призовых за карьеру Медведев занимает шестое место. В этом сезоне он оставил позади легендарного Пита Сампраса, который 14 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Впереди Медведева по заработкам за карьеру только «Большая тройка» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер), которая одно время считалась «Большой четвёркой» (Энди Маррей), а также Александр Зверев, который пока не выиграл ни одного турнира «Большого шлема», зато дважды брал Итоговый и семь раз — «Мастерсы». Ну а то, что в топ-10 уже входят Карлос Алькарас и Янник Синнер, которым на двоих всего 44 года, не должно удивлять. Сейчас призовые в теннисе гораздо выше, если сравнивать с теми годами, когда играл Сампрас и другие мастера прошлых десятилетий.

Призовые теннисистов за карьеру, $

  1. Новак Джокович (Сербия) — 185 065 269
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339
  4. Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542
  5. Александр Зверев (Германия) — 50 213 201
  6. Даниил Медведев (Россия) — 45 126 978
  7. Пит Сампрас (США) — 43 280 489
  8. Карлос Алькарас (Испания) — 37 854 976
  9. Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 250 116
  10. Янник Синнер (Италия) — 37 238 688
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