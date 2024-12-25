Медведев обошёл легендарного Сампраса по призовым за карьеру. Выше Даниила лишь 5 игроков

В последнюю неделю декабря ATP наконец-то подвела финансовые итоги сезона-2024. Призовые теннисистов, заработанные ими за выступления на турнирах, были известны и раньше, однако сведения о бонусных выплатах за «Мастерсы» и «пятисотники» появились только теперь. По итогам сезона в топ-20 попали трое россиян. И лучший из них — Даниил Медведев, занявший пятое место в общей таблице.

В этом году Медведев, к сожалению, не завоевал ни одного титула. Однако общий уровень его выступлений был весьма высок. Самые крупные суммы Даниил брал на турнирах «Большого шлема»: финал Australian Open принёс ему 1 млн 725 тыс. австралийских долларов (около $ 1,077 млн), полуфинал Уимблдона — £ 715 тыс. ($ 913 тыс.), четвертьфинал US Open — $ 530 тыс. На Итоговом чемпионате ATP россиянин одержал лишь одну победу и не вышел из группы, но заработал за это $ 727 500. А в качестве бонусов ему начислили $ 903 904. В итоге призовые чемпиона US Open 2021 года за сезон-2024 составили $ 6 519 660.

Из наших, помимо Медведева, в первую десятку по призовым попал Андрей Рублёв, занявший в ней седьмое место. Главное достижение Рублёва в сезоне — разумеется, титул на «Мастерсе» в Мадриде, где он победил, в частности, Карлоса Алькараса. В столице Испании Андрей заработал € 963 225 (чуть более $ 1 млн). На турнире той же категории в Монреале россиянин дошёл до финала, но проиграл и заработал за турнир $ 573 090. Выход в четвертьфинал Australian Open принёс Рублёву 600 тыс. австралийских долларов (почти $ 375 тыс.), а выход в 1/8 финала US Open — $ 325 тыс. Наконец, на Итоговом он не выиграл ни одного матча, но получил за участие $ 331 тыс., а бонусами собрал $ 1 459 032. По бонусам Андрей занял третье место, уступив лишь Яннику Синнеру и Александру Звереву.

А Карен Хачанов, третий россиянин в списке наиболее высокооплачиваемых игроков, замкнул топ-20. На Australian Open Хачанов дошёл до четвёртого круга и заработал за это 375 тыс. австралийских долларов ($ 234 тыс.), а за титул на «250-нике» в Дохе — $ 212 300. В середине сезона Карену похвастаться особо нечем, зато концовку он провёл ударно. Завоевав титул в Алма-Ате, Хачанов заработал почти $ 158 тыс., за финал Вены — € 248 540 ($ 259 тыс.), а за полуфинал «Мастерса» в Париже — ещё больше, € 274 425 (почти $ 286 тыс.) А бонусные выплаты составили $ 370 520.

Если говорить о лидерах, то тут без сюрпризов. Янник Синнер находится в своей лиге как в рейтинге ATP, так и по сумме призовых. В этом сезоне Синнер выиграл два мэйджора — Australian Open и US Open. Первый из этих титулов принёс итальянцу 3,15 млн австралийских долларов (немногим менее $ 2 млн), второй — $ 3,6 млн. За победы на «Мастерсах» в Майами и в Шанхае Янник заработал $ 1,1 млн, а в Цинциннати — чуть меньше, $ 1,05 млн. Ну а на Итоговом, пройденном без поражений, призовые первой ракетки мира составили $ 4 881 100, и отныне это абсолютный рекорд на отдельно взятом турнире. Бонусами Синнер получил $ 2 789 554, и общая сумма его призовых составила $ 19 735 703.

Также стоит отметить, что из теннисистов, лучше выступающих в парном разряде, чем в одиночном, в топ-20 попал только Джордан Томпсон. В одиночке он 26-я ракетка мира, а в паре — третья. Но даже при этом его заработки за парный разряд оказались меньше, чем за одиночный, составив $ 1 209 406 и $ 1 683 840 соответственно.

Призовые теннисистов в сезоне-2024, $

Место Теннисист Страна Призовые Бонусы Итого 1 Янник Синнер Италия 16 946 149 2 789 554 19 735 703 2 Александр Зверев Германия 8 995 103 2 506 520 11 501 623 3 Карлос Алькарас Испания 9 850 338 508 091 10 358 429 4 Тейлор Фриц США 7 006 195 1 243 869 8 250 064 5 Даниил Медведев Россия 5 615 756 903 904 6 519 660 6 Каспер Рууд Норвегия 5 065 307 679 208 5 744 515 7 Андрей Рублёв Россия 4 130 816 1 459 032 5 589 848 8 Новак Джокович Сербия 4 421 915 4 421 915 9 Алекс де Минор Австралия 4 080 046 272 231 4 352 277 10 Стефанос Циципас Греция 3 528 424 765 017 4 293 441 11 Григор Димитров Болгария 3 186 056 573 050 3 759 106 12 Хольгер Руне Дания 2 707 145 630 825 3 337 970 13 Томми Пол США 2 940 923 373 519 3 314 442 14 Уго Умбер Франция 2 817 088 419 042 3 236 130 15 Артюр Фис Франция 2 445 708 615 000 3 060 708 16 Джек Дрейпер Великобритания 2 745 025 315 547 3 060 572 17 Фрэнсис Тиафо США 2 729 135 330 346 3 059 481 18 Хуберт Хуркач Польша 2 729 808 262 923 2 992 731 19 Джордан Томпсон Австралия 2 893 246 2 893 246 20 Карен Хачанов Россия 2 519 587 370 520 2 890 107

По общей сумме призовых за карьеру Медведев занимает шестое место. В этом сезоне он оставил позади легендарного Пита Сампраса, который 14 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Впереди Медведева по заработкам за карьеру только «Большая тройка» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер), которая одно время считалась «Большой четвёркой» (Энди Маррей), а также Александр Зверев, который пока не выиграл ни одного турнира «Большого шлема», зато дважды брал Итоговый и семь раз — «Мастерсы». Ну а то, что в топ-10 уже входят Карлос Алькарас и Янник Синнер, которым на двоих всего 44 года, не должно удивлять. Сейчас призовые в теннисе гораздо выше, если сравнивать с теми годами, когда играл Сампрас и другие мастера прошлых десятилетий.

Призовые теннисистов за карьеру, $