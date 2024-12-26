«Медведев возьмёт титул, ему не надо ничего менять». Да, но у Даниила катастрофа с подачей

Даниил Медведев провёл противоречивый сезон. Лучший теннисист России последних лет начал год на третьем месте в мировом рейтинге, а бо́льшую часть 2024-го провёл на четвёртой и пятой строчках, где и закончил сезон. Стабильно высокий уровень выступлений не дал Медведеву опуститься ниже. Даниил в шестой раз подряд сыграл на Итоговом чемпионате ATP. Ни один теннисист не может сейчас похвастаться подобной действующей серией.
В то же время нехватка трофеев налицо. Тот во многом неожиданный титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме в 2023 году пока так и остаётся последним. В 2024-м Медведев дважды побывал в финалах — на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Но оба матча проиграл — Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответственно.
Не раз приходилось слышать, что корень проблем россиянина кроется в недостаточной психологической устойчивости. В этом, конечно, есть рациональное зерно. Бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн во время Итогового турнира — 2024 говорил, как преобразился Медведев между первым и вторым матчами. Напомним, в первом поединке Даниил изрядно начудил и проиграл Тейлору Фрицу, а вот во втором уверенно победил Алекса де Минора.
«Я с ним поговорил и понял, что проблема была в психологии. Он преобразился, когда перестал на себя давить. Это хорошо настраивает», — цитирует Хенмэна Sky Sports.
А спортивный психолог Владимир Гущин после матча Медведева с Фрицем отмечал, что россиянин оказался в психологическом тупике. «Чтобы зарядиться, Даниил конфликтует с судьями и зрителями. А это банальное раздражение, неуверенность и непонимание происходящего.
Медведев много говорит о мячах. Играют ими все, а жалуется почему-то только он. Закономерный итог сезона, вторая половина которого прошла в поисках причин неудач. Сейчас есть психологический тупик, выхода из которого он пока не видит. Это отражается на игре, где он не находит тактических поведенческих вариантов. А ведь тактика – сильная сторона Медведева. Это прямое следствие того, в каком состоянии он находится», — приводит слова Гущина Metro.
Да Медведев и сам это понимает. «Я должен был проявить себя лучше морально. Когда у меня не всё в порядке с психикой, как сегодня, я не могу победить», — говорил он на пресс-конференции после поражения от Томми Пола в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.
А по окончании сезона Даниил заявил в интервью «Чемпионату»: «Поставлю себе другие цели в следующем году в плане моральных задач. Постараюсь меньше выгорать».
Многие скажут, что нет объективного показателя, позволяющего оценить психологическую готовность игрока — как абсолютную, так и в сравнении с конкурентами. Но это не так! ATP, помимо традиционных рейтингов, ведёт сводную статистику по тому, насколько хороши теннисисты на подаче, на приёме и под давлением. Последний показатель как раз и указывает на психологическую готовность игрока. В рейтинге учитываются процент реализованных (на приёме) и отыгранных (на подаче) брейк-пойнтов, выигранных тай-брейков и выигранных решающих сетов (третьих либо пятых, смотря каков формат встречи). Все четыре числа суммируются, и получается итоговый показатель.
И вот в этом списке за последние 52 недели Медведев занимает второе место! Впереди него лишь Янник Синнер, которого порой упрекают в излишне «роботизированном» теннисе. Вот как выглядит первая десятка:
|Теннисист
|Реализованные брейк-пойнты, %
|Отыгранные брейк-пойнты, %
|Выигранные тай-брейки, %
|Выигранные решающие сеты, %
|Сумма
|1
|Янник Синнер
|42,3
|73,7
|75,0
|68,4
|259,4
|2
|Даниил Медведев
|44,0
|61,0
|74,1
|73,3
|252,4
|3
|Джордан Томпсон
|36,0
|65,9
|78,3
|66,7
|246,9
|4
|Иржи Легечка
|34,7
|68,5
|68,8
|69,2
|241,2
|5
|Хольгер Руне
|37,9
|65,8
|64,5
|68,0
|236,2
|6
|Каспер Рууд
|40,0
|63,0
|57,7
|75,0
|235,7
|7
|Томаш Махач
|42,3
|59,6
|60,9
|72,2
|235,0
|8
|Стефанос Циципас
|40,7
|68,4
|56,7
|69,2
|235,0
|9
|Карлос Алькарас
|42,7
|61,9
|60,0
|70,0
|234,6
|10
|Джованни Мпетчи Перрикар
|40,6
|68,8
|57,7
|66,7
|233,8
Что касается приёма, то в этом компоненте Медведев тоже хорош. Даниил очень часто старается располагаться как можно дальше от задней линии, чтобы иметь возможность как следует ответить на удар, а не просто подставить ракетку — особенно если в соперниках у него теннисист, славящийся мощной подачей.
После выхода в четвертьфинал Australian Open Медведев на корте дал небольшое интервью Джиму Курье — четырёхкратный чемпион ТБШ назвал россиянина мастером приёма. «Я так не думаю. Приём с задней линии у меня не очень хороший. Я умею, но не на уровне лучших в мире, как Новак (Джокович. — Прим. «Чемпионата»).
Даниил Медведев
Фото: Al Bello/Getty Images
Я начинал на задней линии. Но потом пришёл в тур, а тут Жо-Вильфрид Цонга подаёт со скоростью 220 км/ч. Я ему быстро проиграл, без брейк-пойнтов. И подумал, что надо что-то делать. В следующем матче против соперника с мощной подачей я отошёл подальше. Потом играл с кем-то с ещё более мощной подачей — и отошёл ещё дальше. А потом понял, что так можно играть против всех. Потому что тогда я бью не приём, а обычный удар с вращением. Потому что мяч доходит до меня в хорошей позиции. Я понял, что для моего приёма это лучше всего. И стал играть лучше», — сказал тогда Даниил.
В рейтинге ATP, учитывающем действия игроков на приёме, Медведев также входит в десятку лучших, пусть и во вторую её половину. Учитываются процент очков, выигранных на приёме после первой подачи соперника, то же самое на второй подаче оппонента, процент геймов, выигранных на приёме, и процент реализованных брейк-пойнтов. Вот как выглядит топ-10:
|Теннисист
|Очки, выигранные на приёме первой подачи, %
|Очки, выигранные на приёме второй подачи, %
|Геймы, выигранные на приёме
|Реализованные брейк-пойнты, %
|Сумма
|1
|Алекс де Минор
|33,0
|55,9
|31,6
|45,1
|165,6
|2
|Карлос Алькарас
|34,4
|54,3
|30,8
|42,7
|162,2
|3
|Янник Синнер
|31,7
|56,1
|28,3
|42,3
|158,4
|4
|Новак Джокович
|32,6
|54,7
|29,0
|41,4
|157,7
|5
|Томми Пол
|33,8
|52,2
|28,6
|42,6
|157,2
|6
|Мариано Навоне
|33,4
|51,9
|28,5
|43,1
|156,9
|7
|Даниил Медведев
|32,2
|52,8
|27,5
|44,0
|156,5
|8
|Себастьян Баэс
|33,2
|51,1
|27,4
|40,9
|152,6
|9
|Хауме Мунар
|34,5
|51,6
|27,3
|37,7
|151,1
|10
|Джек Дрейпер
|29,7
|51,0
|24,8
|43,8
|149,3
А вот где у Медведева действительно большие проблемы, так это на подаче. Россиянин ещё в 2021 году отмечал особую важность этого компонента на Australian Open и US Open. Именно на этих мэйджорах шансы Даниила на титул максимально высоки, поскольку турниры проходят на его любимом харде. «В принципе, каждый раз, когда играю на US Open и Australian Open, подача, первый удар – это прям самое важное всегда, если только не холодно в этот день», — приводит слова Даниила Eurosport.
Трудности Медведева в этом компоненте частично объясняются проблемами с плечом, что порой мешало теннисисту вводить мяч в игру как следует. Но одним этим фактором всё не объясняется. После уже упоминавшегося поражения от Томми Пола в Риме Даниил частично раскрыл тему. «Есть причина, по которой я сейчас меньше тренирую подачу, — моё тело. Я уже чувствую себя гораздо лучше и в Мадриде очень хорошо подавал. Не знаю, почему в Риме ничего не получалось. Я не нашёл подачу.
Надеюсь, теперь я снова смогу активно отрабатывать подачу, потому что тренирую много ударов и стараюсь уделять этому много времени. Бывало, что на тренировках я мог отрабатывать всё, кроме подачи. А подавал только в матчах. Так немного сложнее. Надеюсь, я смогу больше её тренировать и снова подавать так, как мне нравится. Да, подача просела, и это стоило мне нескольких очков, нескольких матчей. Надеюсь, смогу её восстановить», — говорил он на пресс-конференции.
Даниил Медведев
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
В рейтинге ATP, учитывающем действия теннисистов на подаче, Медведев, страшно сказать, даже в топ-50 не входит! Учитываются процент попадания первой подачи, процент очков, выигранных на первой подаче, то же самое на второй подаче, процент геймов, выигранных на своей подаче, среднее количество эйсов за матч и среднее количество двойных ошибок — последний показатель идёт с минусом. Даниил занимает лишь 55-е место, а первая десятка выглядит вот так:
|Теннисист
|Попадание первой подачи, %
|Очки, выигранные на первой подаче, %
|Очки, выигранные на второй подаче, %
|Геймы, выигранные на подаче, %
|Эйсы, в среднем за матч
|Двойные ошибки, в среднем за матч
|Итого
|1
|Александр Зверев
|71,2
|76,8
|54,8
|90,2
|9,5
|2,2
|300,3
|2
|Джованни Мпетчи Перрикар
|64,7
|79,7
|52,8
|88,8
|19,0
|5,5
|299,5
|3
|Маттео Берреттини
|68,2
|77,6
|52,7
|89,8
|9,4
|1,5
|296,2
|4
|Хуберт Хуркач
|63,2
|77,7
|54,5
|88,7
|13,4
|1,7
|295,8
|5
|Янник Синнер
|61,4
|79,4
|57,9
|91,4
|7,4
|1,9
|295,6
|6
|Бен Шелтон
|68,7
|76,0
|54,1
|89,1
|9,5
|3,4
|294,0
|7
|Тейлор Фриц
|62,3
|78,4
|55,2
|88,3
|10,5
|1,7
|293,0
|8
|Брэндон Накашима
|66,0
|74,4
|55,7
|87,7
|8,6
|1,1
|291,3
|9
|Григор Димитров
|61,1
|79,9
|52,2
|87,2
|8,3
|3,7
|285,0
|10
|Новак Джокович
|63,7
|75,4
|55,1
|85,7
|7,1
|2,6
|284,4
|...55
|Даниил Медведев
|61,3
|73,2
|49,2
|79,8
|6,9
|4,8
|265,6
Видите, как проседает статистика? На второй подаче Медведев берёт менее половины очков, в то время как Синнер — 57,9%. На своей подаче россиянин берёт менее 80% геймов, тогда как у лидеров этот показатель колеблется в районе 90%. Да и двойных ошибок у Даниила в среднем за матч почти пять. Больше только у Джованни Мпетчи Перрикара, но тот с 19 эйсами за игру может себе это позволить.
Медведев понимает, что проблема есть. Не исключено, что в сезоне-2025 его команда пополнится новым тренером, который будет отвечать именно за подачу. «Что такое специалист по подаче? Да, Горан [Иванишевич] круто подавал, Новак здорово подаёт после работы с ним, но вопрос, кто сможет мне это исправить. И зависит ли это от человека или от меня.
Я на тренировках хорошо подаю, однако на второй подаче меняется движение, не могу даже подбросить. Мысли проскакивали разные, про пригласить человека – тоже. Посмотрим. Может, в следующем сезоне он будет, может, нет. Надеюсь, смогу исправить это со своей командой — и всё будет нормально», — сказал Даниил на одной из пресс-конференций во время Итогового турнира.
Даниил Медведев
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
«Подача – единственный удар в теннисе, полностью зависящий от игрока. Когда Даниил стал первой ракеткой мира, у него был шикарный процент выигранных розыгрышей на второй подаче. Даниил не боялся обострить первую, потому что вторая всё равно приносила успех. Сейчас у него очень много двойных ошибок. Он не уверен во второй подаче и пытается подать две первых. Обычно это происходит в ключевые моменты. Что-то в тонких настройках сбилось, и это надо исправлять. Насколько я понимаю, нынешними силами Даниил не справляется. Вот и идёт разговор о новом тренере», — говорит Владимир Гущин.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук, рассуждая о проблемах Медведева, заметил, что Даниил стал играть агрессивнее. «Говоря о проблемах Медведева, могу ответить, что он стал сейчас играть немного агрессивнее. Ему не удалось выиграть «Большой шлем» в этом году. Но он остаётся работоспособным, а с этим новым стилем Даниил должен больше освоиться, чтобы почувствовать себя увереннее в наступательной игре. Сейчас он её обострил, стал держаться к задней линии. Думаю, у него есть шансы на титул в 2025 году», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».
Даниил Медведев
Фото: Al Bello/Getty Images
Несмотря на проблемы Медведева с подачей, финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели высказал мнение, что в 2025-м Медведев не останется без титулов. «Ничего страшного, что Медведев закончил год без титула, ведь у него есть трофей «Большого шлема». Ему не так уж сложно выиграть какой-то рядовой турнир. Думаю, в следующем году он возьмёт титул, но ему становится сложнее. Появилось очень много молодых ребят, которые умеют играть хорошо. Медведеву в его возрасте уже конкретно ничего не надо менять. Просто надо набирать свою лучшую форму», — сказал Метревели в интервью «Чемпионату».
А чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина убеждена: Медведев, победитель US Open — 2021, в состоянии повторить свой успех на ТБШ. «Верю, что наши ребята будут прогрессировать и подниматься в рейтинге. Мне кажется, что всё получится. Наши ещё молоды, они знают, в чём прибавлять. Медведев — тот спортсмен, о котором будем говорить как о фаворите на турнирах «Большого шлема». Уверена, что все трое (Медведев, Рублёв и Хачанов. — Прим. «Чемпионата») могут выиграть «Шлем», — цитирует Мыскину «Матч ТВ».
Прогноз для Даниила Медведева на сезон-2025: улучшит подачу, выиграет хардовый ТБШ, станет третьим в Чемпионской гонке ATP.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.