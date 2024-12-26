Чемпион US Open 2021 года сейчас не входит даже в топ-50 подающих. Сможет ли россиянин реализовать свои шансы в 2025-м?

«Медведев возьмёт титул, ему не надо ничего менять». Да, но у Даниила катастрофа с подачей

Даниил Медведев провёл противоречивый сезон. Лучший теннисист России последних лет начал год на третьем месте в мировом рейтинге, а бо́льшую часть 2024-го провёл на четвёртой и пятой строчках, где и закончил сезон. Стабильно высокий уровень выступлений не дал Медведеву опуститься ниже. Даниил в шестой раз подряд сыграл на Итоговом чемпионате ATP. Ни один теннисист не может сейчас похвастаться подобной действующей серией.

В то же время нехватка трофеев налицо. Тот во многом неожиданный титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме в 2023 году пока так и остаётся последним. В 2024-м Медведев дважды побывал в финалах — на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Но оба матча проиграл — Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответственно.

Не раз приходилось слышать, что корень проблем россиянина кроется в недостаточной психологической устойчивости. В этом, конечно, есть рациональное зерно. Бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн во время Итогового турнира — 2024 говорил, как преобразился Медведев между первым и вторым матчами. Напомним, в первом поединке Даниил изрядно начудил и проиграл Тейлору Фрицу, а вот во втором уверенно победил Алекса де Минора.

«Я с ним поговорил и понял, что проблема была в психологии. Он преобразился, когда перестал на себя давить. Это хорошо настраивает», — цитирует Хенмэна Sky Sports.

А спортивный психолог Владимир Гущин после матча Медведева с Фрицем отмечал, что россиянин оказался в психологическом тупике. «Чтобы зарядиться, Даниил конфликтует с судьями и зрителями. А это банальное раздражение, неуверенность и непонимание происходящего.

Медведев много говорит о мячах. Играют ими все, а жалуется почему-то только он. Закономерный итог сезона, вторая половина которого прошла в поисках причин неудач. Сейчас есть психологический тупик, выхода из которого он пока не видит. Это отражается на игре, где он не находит тактических поведенческих вариантов. А ведь тактика – сильная сторона Медведева. Это прямое следствие того, в каком состоянии он находится», — приводит слова Гущина Metro.

Да Медведев и сам это понимает. «Я должен был проявить себя лучше морально. Когда у меня не всё в порядке с психикой, как сегодня, я не могу победить», — говорил он на пресс-конференции после поражения от Томми Пола в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

А по окончании сезона Даниил заявил в интервью «Чемпионату»: «Поставлю себе другие цели в следующем году в плане моральных задач. Постараюсь меньше выгорать».

Многие скажут, что нет объективного показателя, позволяющего оценить психологическую готовность игрока — как абсолютную, так и в сравнении с конкурентами. Но это не так! ATP, помимо традиционных рейтингов, ведёт сводную статистику по тому, насколько хороши теннисисты на подаче, на приёме и под давлением. Последний показатель как раз и указывает на психологическую готовность игрока. В рейтинге учитываются процент реализованных (на приёме) и отыгранных (на подаче) брейк-пойнтов, выигранных тай-брейков и выигранных решающих сетов (третьих либо пятых, смотря каков формат встречи). Все четыре числа суммируются, и получается итоговый показатель.

И вот в этом списке за последние 52 недели Медведев занимает второе место! Впереди него лишь Янник Синнер, которого порой упрекают в излишне «роботизированном» теннисе. Вот как выглядит первая десятка:

Теннисист Реализованные брейк-пойнты, % Отыгранные брейк-пойнты, % Выигранные тай-брейки, % Выигранные решающие сеты, % Сумма 1 Янник Синнер 42,3 73,7 75,0 68,4 259,4 2 Даниил Медведев 44,0 61,0 74,1 73,3 252,4 3 Джордан Томпсон 36,0 65,9 78,3 66,7 246,9 4 Иржи Легечка 34,7 68,5 68,8 69,2 241,2 5 Хольгер Руне 37,9 65,8 64,5 68,0 236,2 6 Каспер Рууд 40,0 63,0 57,7 75,0 235,7 7 Томаш Махач 42,3 59,6 60,9 72,2 235,0 8 Стефанос Циципас 40,7 68,4 56,7 69,2 235,0 9 Карлос Алькарас 42,7 61,9 60,0 70,0 234,6 10 Джованни Мпетчи Перрикар 40,6 68,8 57,7 66,7 233,8

Что касается приёма, то в этом компоненте Медведев тоже хорош. Даниил очень часто старается располагаться как можно дальше от задней линии, чтобы иметь возможность как следует ответить на удар, а не просто подставить ракетку — особенно если в соперниках у него теннисист, славящийся мощной подачей.

После выхода в четвертьфинал Australian Open Медведев на корте дал небольшое интервью Джиму Курье — четырёхкратный чемпион ТБШ назвал россиянина мастером приёма. «Я так не думаю. Приём с задней линии у меня не очень хороший. Я умею, но не на уровне лучших в мире, как Новак (Джокович. — Прим. «Чемпионата»).

Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

Я начинал на задней линии. Но потом пришёл в тур, а тут Жо-Вильфрид Цонга подаёт со скоростью 220 км/ч. Я ему быстро проиграл, без брейк-пойнтов. И подумал, что надо что-то делать. В следующем матче против соперника с мощной подачей я отошёл подальше. Потом играл с кем-то с ещё более мощной подачей — и отошёл ещё дальше. А потом понял, что так можно играть против всех. Потому что тогда я бью не приём, а обычный удар с вращением. Потому что мяч доходит до меня в хорошей позиции. Я понял, что для моего приёма это лучше всего. И стал играть лучше», — сказал тогда Даниил.

В рейтинге ATP, учитывающем действия игроков на приёме, Медведев также входит в десятку лучших, пусть и во вторую её половину. Учитываются процент очков, выигранных на приёме после первой подачи соперника, то же самое на второй подаче оппонента, процент геймов, выигранных на приёме, и процент реализованных брейк-пойнтов. Вот как выглядит топ-10:

Теннисист Очки, выигранные на приёме первой подачи, % Очки, выигранные на приёме второй подачи, % Геймы, выигранные на приёме Реализованные брейк-пойнты, % Сумма 1 Алекс де Минор 33,0 55,9 31,6 45,1 165,6 2 Карлос Алькарас 34,4 54,3 30,8 42,7 162,2 3 Янник Синнер 31,7 56,1 28,3 42,3 158,4 4 Новак Джокович 32,6 54,7 29,0 41,4 157,7 5 Томми Пол 33,8 52,2 28,6 42,6 157,2 6 Мариано Навоне 33,4 51,9 28,5 43,1 156,9 7 Даниил Медведев 32,2 52,8 27,5 44,0 156,5 8 Себастьян Баэс 33,2 51,1 27,4 40,9 152,6 9 Хауме Мунар 34,5 51,6 27,3 37,7 151,1 10 Джек Дрейпер 29,7 51,0 24,8 43,8 149,3

А вот где у Медведева действительно большие проблемы, так это на подаче. Россиянин ещё в 2021 году отмечал особую важность этого компонента на Australian Open и US Open. Именно на этих мэйджорах шансы Даниила на титул максимально высоки, поскольку турниры проходят на его любимом харде. «В принципе, каждый раз, когда играю на US Open и Australian Open, подача, первый удар – это прям самое важное всегда, если только не холодно в этот день», — приводит слова Даниила Eurosport.

Трудности Медведева в этом компоненте частично объясняются проблемами с плечом, что порой мешало теннисисту вводить мяч в игру как следует. Но одним этим фактором всё не объясняется. После уже упоминавшегося поражения от Томми Пола в Риме Даниил частично раскрыл тему. «Есть причина, по которой я сейчас меньше тренирую подачу, — моё тело. Я уже чувствую себя гораздо лучше и в Мадриде очень хорошо подавал. Не знаю, почему в Риме ничего не получалось. Я не нашёл подачу.

Надеюсь, теперь я снова смогу активно отрабатывать подачу, потому что тренирую много ударов и стараюсь уделять этому много времени. Бывало, что на тренировках я мог отрабатывать всё, кроме подачи. А подавал только в матчах. Так немного сложнее. Надеюсь, я смогу больше её тренировать и снова подавать так, как мне нравится. Да, подача просела, и это стоило мне нескольких очков, нескольких матчей. Надеюсь, смогу её восстановить», — говорил он на пресс-конференции.

Даниил Медведев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В рейтинге ATP, учитывающем действия теннисистов на подаче, Медведев, страшно сказать, даже в топ-50 не входит! Учитываются процент попадания первой подачи, процент очков, выигранных на первой подаче, то же самое на второй подаче, процент геймов, выигранных на своей подаче, среднее количество эйсов за матч и среднее количество двойных ошибок — последний показатель идёт с минусом. Даниил занимает лишь 55-е место, а первая десятка выглядит вот так:

Теннисист Попадание первой подачи, % Очки, выигранные на первой подаче, % Очки, выигранные на второй подаче, % Геймы, выигранные на подаче, % Эйсы, в среднем за матч Двойные ошибки, в среднем за матч Итого 1 Александр Зверев 71,2 76,8 54,8 90,2 9,5 2,2 300,3 2 Джованни Мпетчи Перрикар 64,7 79,7 52,8 88,8 19,0 5,5 299,5 3 Маттео Берреттини 68,2 77,6 52,7 89,8 9,4 1,5 296,2 4 Хуберт Хуркач 63,2 77,7 54,5 88,7 13,4 1,7 295,8 5 Янник Синнер 61,4 79,4 57,9 91,4 7,4 1,9 295,6 6 Бен Шелтон 68,7 76,0 54,1 89,1 9,5 3,4 294,0 7 Тейлор Фриц 62,3 78,4 55,2 88,3 10,5 1,7 293,0 8 Брэндон Накашима 66,0 74,4 55,7 87,7 8,6 1,1 291,3 9 Григор Димитров 61,1 79,9 52,2 87,2 8,3 3,7 285,0 10 Новак Джокович 63,7 75,4 55,1 85,7 7,1 2,6 284,4 ...55 Даниил Медведев 61,3 73,2 49,2 79,8 6,9 4,8 265,6

Видите, как проседает статистика? На второй подаче Медведев берёт менее половины очков, в то время как Синнер — 57,9%. На своей подаче россиянин берёт менее 80% геймов, тогда как у лидеров этот показатель колеблется в районе 90%. Да и двойных ошибок у Даниила в среднем за матч почти пять. Больше только у Джованни Мпетчи Перрикара, но тот с 19 эйсами за игру может себе это позволить.

Медведев понимает, что проблема есть. Не исключено, что в сезоне-2025 его команда пополнится новым тренером, который будет отвечать именно за подачу. «Что такое специалист по подаче? Да, Горан [Иванишевич] круто подавал, Новак здорово подаёт после работы с ним, но вопрос, кто сможет мне это исправить. И зависит ли это от человека или от меня.

Я на тренировках хорошо подаю, однако на второй подаче меняется движение, не могу даже подбросить. Мысли проскакивали разные, про пригласить человека – тоже. Посмотрим. Может, в следующем сезоне он будет, может, нет. Надеюсь, смогу исправить это со своей командой — и всё будет нормально», — сказал Даниил на одной из пресс-конференций во время Итогового турнира.

Даниил Медведев Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Подача – единственный удар в теннисе, полностью зависящий от игрока. Когда Даниил стал первой ракеткой мира, у него был шикарный процент выигранных розыгрышей на второй подаче. Даниил не боялся обострить первую, потому что вторая всё равно приносила успех. Сейчас у него очень много двойных ошибок. Он не уверен во второй подаче и пытается подать две первых. Обычно это происходит в ключевые моменты. Что-то в тонких настройках сбилось, и это надо исправлять. Насколько я понимаю, нынешними силами Даниил не справляется. Вот и идёт разговор о новом тренере», — говорит Владимир Гущин.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, рассуждая о проблемах Медведева, заметил, что Даниил стал играть агрессивнее. «Говоря о проблемах Медведева, могу ответить, что он стал сейчас играть немного агрессивнее. Ему не удалось выиграть «Большой шлем» в этом году. Но он остаётся работоспособным, а с этим новым стилем Даниил должен больше освоиться, чтобы почувствовать себя увереннее в наступательной игре. Сейчас он её обострил, стал держаться к задней линии. Думаю, у него есть шансы на титул в 2025 году», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

Несмотря на проблемы Медведева с подачей, финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели высказал мнение, что в 2025-м Медведев не останется без титулов. «Ничего страшного, что Медведев закончил год без титула, ведь у него есть трофей «Большого шлема». Ему не так уж сложно выиграть какой-то рядовой турнир. Думаю, в следующем году он возьмёт титул, но ему становится сложнее. Появилось очень много молодых ребят, которые умеют играть хорошо. Медведеву в его возрасте уже конкретно ничего не надо менять. Просто надо набирать свою лучшую форму», — сказал Метревели в интервью «Чемпионату».

А чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина убеждена: Медведев, победитель US Open — 2021, в состоянии повторить свой успех на ТБШ. «Верю, что наши ребята будут прогрессировать и подниматься в рейтинге. Мне кажется, что всё получится. Наши ещё молоды, они знают, в чём прибавлять. Медведев — тот спортсмен, о котором будем говорить как о фаворите на турнирах «Большого шлема». Уверена, что все трое (Медведев, Рублёв и Хачанов. — Прим. «Чемпионата») могут выиграть «Шлем», — цитирует Мыскину «Матч ТВ».

Прогноз для Даниила Медведева на сезон-2025: улучшит подачу, выиграет хардовый ТБШ, станет третьим в Чемпионской гонке ATP.

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