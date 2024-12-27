«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева

Даниил Медведев продолжает готовиться к новому теннисному году почти незаметно для окружающих. Форму россиянина мы сможем оценить только на Australian Open, поскольку наш спортсмен решил не играть никаких предсезонных турниров до первого «Большого шлема». Мы же публикуем большое интервью с его тренером ― Жилем Сервара, в котором многолетний наставник Даниила подводит итоги 2024 года, а также рассказывает о деталях предсезонки россиянина.

Команда прекрасно работает на предсезонке

— Жиль, как проходит предсезонка?

— Пока всё идёт очень хорошо. Я нашёл Даниила после отпуска в очень решительном настроении, он очень сфокусирован. Команда работает прекрасно. У меня отличное впечатление от работы, которую мы проводим. Я чувствую, что мы сможем добиться чего-то очень-очень большого в следующем сезоне. У нас много разных вариантов для нашей работы, чтобы улучшить разные аспекты в игре Дани.

— Получается, в следующем году мы увидим новую версию Медведева?

— Не думаю, что слово «версия» правильное в этом смысле. Мы просто должны быть лучше. В 2024 году у него было чёткое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку. Он сказал: «Камон, если я хочу их побеждать, если хочу снова быть чемпионом «Большого шлема», то должен что-то изменить, должен иначе тренироваться, думать иначе». Наша цель — измениться, но при этом всё делать лучше. У нас ещё очень много вещей, в которых Даня может прибавить.

— Есть уверенность, что так и будет?

— Я не могу видеть будущее. Но могу сказать, что сейчас мы вложили все ингредиенты, чтобы сделать это возможным. Когда встречаешься с лучшими, никогда не знаешь, как всё пойдёт. Но сейчас всё делается ради ещё одной победы на «Большом шлеме». Эта цель очень захватывает. Когда мы встретились перед началом предсезонки, сказал Дане: «Я очень рад быть здесь, потому что чувствую, что ты очень заряжен. И это даёт мне энергию».

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ И ЖИЛЬ СЕРВАРА Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Оценка прошедшего сезона. Проблемы с подачей

— Спустя время как вы оцените 2024 год для Медведева?

— Его очень тяжело оценить. На одной чаше весов у нас сумасшедшее выступление на Australian Open с большим количеством тяжёлых матчей, где Даниил был очень близок к титулу, хотя мог проиграть уже во втором круге. К тому же Медведев был в полуфинале Уимблдона, финале Индиан-Уэллса. На другой чаще весов упущенные возможности, отсутствие титулов и ощущение, что Даня был позади Алькараса, Синнера и Зверева. Поэтому не могу сказать, что это был хороший год, даже при условии, что мы были очень близки ко второму титулу на турнирах «Большого шлема».

— Кажется, это был самый тяжёлый сезон для вас с ментальной точки зрения. Даниил часто говорил, что устал именно ментально.

— Каждый сезон Медведева ментально непрост — и для него, и для команды, ха-ха. Это то, что нужно принимать, когда ты тренируешь чемпионов. Даниил хочет выигрывать каждый турнир, в котором принимает участие, в нашу работу добавляется драмы во время матчей. Потому что на тренировках всё происходит довольно легко.

— Как вы реагировали на ментальные провалы Медведева в этом году? После матча с Тейлором Фрицем на Итоговом чемпионате ATP в Турине он признался, что уже несколько месяцев не испытывал удовольствия от тенниса.

— Когда не выигрываешь, ты устаёшь, не получаешь удовольствия от всего, что происходит вокруг, от того, что делаешь. Это часть жизни. Это то, что нужно понимать и принимать. Нужно стараться верить людям вокруг тебя, говорить с ними, выговариваться. Это помогает видеть хорошие вещи в самых плохих. Даже когда всё погружается в темноту. После матча с Фрицем я сказал: «Уверен, ты достаточно умный, чтобы понять, что это было очень плохо в твоём исполнении. Также ты должен понимать, что это был не ты. Только часть тебя, которая сейчас страдает, у которой нет решения внутри. Но ты достаточно умный, чтобы понимать, что так продолжаться не может».

— Как работать с человеком, который после US Open сказал вам, что не получает удовольствия от тенниса?

— Это нормально иногда терять удовольствие, когда тренируешься и соревнуешься каждый день. Надо пытаться искать правильный баланс в жизни, искать правильный путь восстановления, не растрачивать энергию. Когда чувствуешь, что другие теннисисты в моменте сильнее тебя, это тоже отнимает у тебя силы и уверенность. Всё это вместе заставляло Даниила не чувствовать радость от тенниса. Но для этого у него есть мы, чтобы искать решения.

— Может, стоило взять перерыв после US Open до конца сезона, чтобы залечить плечо до конца, поправить ментальные проблемы? Или это невозможно?

— Это было бы тяжело. Да и в этом не было острой необходимости. Всё было не так плохо. После US Open Даниил провёл неплохую азиатскую серию, сыграл хороший турнир в Пекине. То же самое было в Шанхае, где он, к сожалению, почувствовал боль в плече за день до матча с Синнером. Да, после Шанхая был турнир в «Берси», но он всегда давался Даниилу тяжело. Глобально ― ничего сумасшедшего не случилось.

Повышенное внимание к мячам и влияние Олимпиады

— Вы разделяете слова Даниила про мячи? Это действительно большая проблема или Медведев думает о них слишком много?

— 50 на 50. С одной стороны, когда ты чувствуешь даже мелкие вещи и изменения слишком остро, как это делает Даня, то очень трудно не обращать внимание. Трудно не обращать внимание на то, что ты не так хорош, как мог бы быть из-за вещей, которые от тебя не зависят. Это относится и к мячам. С другой стороны, с этим надо бороться, потому что нет других вариантов, кроме как найти решения. Понять, как изменить игру. Понять, как изменить инвентарь — ракетку, струны, вес. Этим мы и занимаемся, это мы стараемся улучшить.

Даниил Медведев на подаче Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

— Кажется, в 2024 году мы видели две разные версии Медведева ― до Олимпиады и после. До ― он был в финале в Австралии, прекрасно играл на Уимблдоне. После ― всё было не так радостно. Можно ли сказать, что Олимпиада уничтожила сезон?

— Играть Олимпиаду в тот момент сезона ― сумасшествие. Снова грунт после травы, причём сразу перед важнейшей частью сезона на харде. Это забирает много сил и накладывает большой отпечаток. Олимпиада ― нонсенс для теннисного календаря. Но там ты выступаешь за свою страну, таким было желание Медведева, и я его уважаю.

— В 2024 году Медведева часто беспокоило плечо. Можно ли сказать, что проблема решена? Или надо продолжать волноваться за него?

— Для теннисиста плечо ― всегда опасная часть тела. Но сейчас всё хорошо. Больше всего оно беспокоило в начале сезона, потом Даниил усердно работал с физиотерапевтом над устранением проблемы. Время от времени оно давало о себе знать, как Шанхае, когда он сделал одно неудачное движение в игре с Циципасом, однако сейчас всё хорошо. Переживать не стоит.

— Что продолжает твориться с подачей Медведева? Огромное количество двойных ошибок, нестабильность.

— Причин много. Возможно, для меня удивительно это говорить, но даже такие игроки, как Медведев, могут потерять чувство подачи, оказаться подвергнуты панике во время её исполнения, начать выходить из себя. Даниил способен подавать отлично, мы это знаем. В Турине после проигрыша Фрицу мы пошли тренировать подачу. Это заняло 20 минут, после чего он начал подавать прекрасно. В тот день я попытался донести до него, что он слишком много думает во время подачи. В его случае хорошо подавать гораздо проще, чем он думает. Когда Даниил успокаивается, когда его разум в порядке, он подаёт хорошо. Ему нужно просто концентрироваться на хорошем. Ему нужна концентрация, чтобы помнить о подбросе и работе ног. Этого хватит.

— Реально ли вернуть уровень подачи на тот, что был в 2021 году?

— Это цель. Это то, чего мы должны добиться в следующем сезоне. Это будет ключом к успеху и большим целям.

— По тому, как проходит сейчас предсезонка, у вас появилась уверенность, что проблема с подачей решена?

— Все ингредиенты вложены. Главное, чтобы Даниил оказался готов контролировать свои эмоции и мысли и вспоминать, что ему нужно делать.

Почему Синнер стал такой проблемой? Каким был финал в Австралии?

— Синнер и Алькарас ― самое сложное, с чем вы сталкивались как тренер?

— Оказаться в топ-10, в топ-5, выиграть «Большой шлем», стать первой ракеткой мира, победить Джоковича и Надаля ― это всё было очень тяжело! Сейчас мы просто в очередной ситуации, которую нам надо решить. И, наверное, это самый большой вызов, который стоял перед нами.

— Почему Синнер стал такой проблемой?

— Я помню матч на Итоговом в 2021 году, когда Даниил выиграл 7:6 в третьем сете. Тогда после нескольких ударов от Синнера я, сидя на трибуне, думал: «Вау! Они просто лазерные». Это было нереально. Тогда он ещё не был хорош на подаче, а в розыгрышах часто ошибался, но невероятные удары уже были с ним. Сейчас же он идеален. Он стена. Когда играешь с ним, постоянно пытаешься открыть дверь, однако она заперта наглухо. Почти невозможно заставить его ошибиться. Но каждая дверь имеет свою слабость. Сейчас мы заняты тем, чтобы использовать это.

— Какие были мысли у вас в голове, когда Даниил второй раз упустил победу в финале Австралии, ведя 2:0 по сетам?

— Когда Даниил проиграл Надалю в 2022 году, я был готов спрыгнуть с 60-го этажа. С Синнером были похожие ощущения. Но, с другой стороны, я понимал, что на том турнире Даня сходил в ад и вернулся оттуда.

— В чём была причина поражения?

— Тот матч я могу сравнить с «Тур де Франс». Даниил был как велосипедист-лидер, которому оставался километр до победы, но он начал терять силы на последнем подъёме. Он выжимал из себя всё, однако силы покидали его. Весь турнир был сумасшествием. Я помню матч с Руусувуори во втором круге. Даниил постоянно обращался ко мне, просил помощи. И я сказал ему: «Даниил, пожалуйста, остановись. Ты стреляешь себе в ногу. Не думай обо мне, сконцентрируйся на сопернике! Ему тяжело, он устаёт». Я горжусь тем турниром. Даня не играл прекрасно, но он каждый раз находил страсть, чтобы спасти свою жизнь.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ ПОСЛЕ ФИНАЛА С ЯННИКОМ СИННЕРОМ на АО-2024 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Казалось, US Open был идеальным шансом выиграть «Шлем». У Даниила была хорошая жеребьёвка, он играл хорошо, Синнер не казался непобедимым. Почему не получилось преодолеть четвертьфинал?

— Это был плохой матч. В первом сете Даня начал плохо. Во втором раскачался и выиграл 6:1. Казалось, нас ждёт классная игра. Но не сложилось. Мы пытались понять почему. Когда ты не играешь на 100% с такими соперниками, шансов нет.

— Когда в минувшем сезоне Даниил играл на 100%?

— Мне кажется, он играл на 100% на каждом «Шлеме», но не везде чувствовал свой лучший теннис. Единственный путь ― даже в таком случае искать выходы из ситуации, что он сделал в Австралии.

— Последний вопрос. Работать теннисным тренером — очень нервная история. Тренировать Медведева — в 10 раз более нервная. Где вы каждый год находите силы?

— Интересный вопрос, ха-ха. Как я уже говорил тебе год назад, у нас просто прекрасные отношения. Я знаю, что любые отношения заканчиваются, но нам нравится друг с другом, мы уважаем друг друга. Даже если он тяжёлая личность, одновременно ― он очень простой человек. Гораздо проще, чем многие-многие люди. Мы очень хотим быть в топе. И будем продолжать.