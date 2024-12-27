Мирра и Диана начнут с Брисбена, а Медведев — только с Australian Open. Расписание января

На Зелёном континенте стартовал новый теннисный сезон. Почти все топы — уже на корте. Первый ТБШ совсем близко!

Теннисное межсезонье получилось столь стремительным, что кажется, его не было и вовсе. Вроде бы только что подводили итоги сезона-2024, как уже стартовал 2025-й. Причём раскачка будет столь короткой, что первый турнир «Большого шлема» — Australian Open — начнётся даже раньше Старого нового года – 12 января. Посмотрим на расписание соревнований первого месяца года, в том числе с участием наших теннисистов и ведущих спортсменов мира.

United Cup. Перт, Сидней (Австралия). 27 декабря — 5 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Германия (чемпион-2024), Польша (финалист-2024), Австралия (хозяин), США (чемпион-2023), Италия (финалист-2023), Греция, Китай, Великобритания, Канада, Чехия, Казахстан, Франция, Бразилия, Испания, Норвегия, Швейцария, Аргентина, Хорватия.

Полный заявочный лист.

Довольно удачный формат ATP Cup, проводившегося в Австралии с 2020 по 2022 год, был преобразован в United Cup, где сборные формируются теперь не по двум лучшим по рейтингу теннисистам, а по лучшим мужчинам и женщинам с учётом рейтингов ATP и WTA. 18 лучших команд, сформированных таким образом, проводят групповой этап, где дружины разбиты на шесть троек. Каждая команда внутри тройки играет с каждой. Матч состоит из двух одиночек и микста. После этого формируется плей-офф из шести победителей групп и двух лучших команд, занявших вторые места в своих группах. Россия и Беларусь уже третий год отстранены от всех командных теннисных соревнований, поэтому их старт в United Cup пока откладывается до лучших времён. По сравнению с прошлым годом, в турнире не участвуют сборные Сербии (без Джоковича), Нидерландов и Чили. Их заменили Казахстан (играли в 2023-м), Швейцария и Аргентина, причём казахи уже стартовали в розыгрыше-2025 с победы над испанцами. Два очка команде принесла Елена Рыбакина – в одиночке и миксте с Александром Шевченко. Отметим, что на турнире, помимо впечатляющего призового фонда в $ 10 млн разыгрываются и рейтинговые очки, которые зависят от стадии турнира и силы соперника.

Елена Рыбакина Фото: Getty Images

ATP-250. Брисбен (Австралия). 30 декабря — 5 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (седьмая ракетка мира на дату заявки на турнир), Григор Димитров (10), Хольгер Руне (13), Фрэнсис Тиафо (18), Себастьян Корда (22), Алехандро Табило (23), Алексей Попырин (24), Джордан Томпсон (26).

Полный заявочный лист.

На турнир в Брисбене отправилась группа ведущих теннисистов, не задействованных в United Cup. В частности, сетку второй сезон подряд возглавят Хольгер Руне и Григор Димитров – прошлогодние финалисты. Также Брисбен-2025 станет первым турниром для 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича после осеннего «Мастерса» в Шанхае и показательных соревнований Six Kings Slam в Эр-Рияде. Россияне в списке участников не значатся.

ATP-250. Гонконг (Гонконг). 30 декабря — 5 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Андрей Рублёв (8), Лоренцо Музетти (17), Карен Хачанов (19), Артюр Фис (20), Нуну Боржеш (36), Брэндон Накашима (38), Педро Мартинес-Портеро (43), Лучано Дардери (44), Роман Сафиуллин (60).

Полный заявочный лист.

Новый турнир в Гонконге в прошлом сезоне занял место привычной Пуны (Индия). И первым победителем стал россиянин Андрей Рублёв. Он приехал защищать титул в этом году и сразится с многими сильными соперниками, в том числе с соотечественниками Кареном Хачановым и Романом Сафиуллиным. Через квалификацию попробует пробиться в основу Павел Котов, если не будет нескольких снятий до формирования сетки.

WTA-500. Брисбен (Австралия). 29 декабря — 5 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Эмма Наварро (8), Дарья Касаткина (9), Паула Бадоса (12), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14), Елена Остапенко (15), Мирра Андреева (16), Людмила Самсонова (27), Екатерина Александрова (28), Анастасия Потапова (35), Камилла Рахимова (63), Анна Блинкова (75), Вероника Кудерметова (76).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Брисбене носит весьма высокий статус «пятисотника». В числе участниц оказалась первая ракетка мира Арина Соболенко и ещё 10 россиянок во главе с Дарьей Касаткиной и серебряными призёрами Олимпиады в паре с Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, которые, кстати, в Брисбене тоже сыграют ещё и в паре. До финала квалификации добралась и младшая сестра Вероники Кудерметовой – Полина.

WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). 30 декабря — 5 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Мэдисон Киз (21), Элисе Мертенс (34), Аманда Анисимова (36), Лулу Сун (40), Клара Таусон (50), Эмма Радукану (59), Наоми Осака (60), Кэти Волынец (61), Эрика Андреева (79).

Полный заявочный лист.

Турнир в Окленде разыгрывается с 1886 года. Среди победительниц значились и отечественные теннисистки – Лейла Месхи (1990) и Елена Дементьева (2009), до финала также добирались Татьяна Панова (2002), Вера Звонарёва (2006, 2007) и Елена Веснина (2007). Два сезона турнир не проводился из-за ковида (2021-2022), а последней чемпионкой дважды стала Кори Гауфф (2023-2024). Среди участниц нынешнего розыгрыша значится россиянка Эрика Андреева.

ATP-250. Аделаида (Австралия). 6-11 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Томии Пол (12), Лоренцо Музетти (17), Себастьян Корда (22), Томаш Махач (25), Джордан Томпсон (26), Иржи Легечка (28), Феликс Оже-Альяссим (29), Александр Бублик (33).

Полный заявочный лист.

Аделаида – довольно удачное место для россиян. Здесь дважды отличился Евгений Кафельников (1994, 1996), причём в первом финале он обыграл соотечественника Александра Волкова. В 2003 году чемпионом стал Николай Давыденко, а после 2008-го турнир переехал в Брисбен. С возвращения Аделаиды в ATP-тур снова отличился представитель России – Андрей Рублёв (2020), а в 2022-м француз Гаэль Монфис обыграл в финале Карена Хачанова. В 2023-м тут победил Новак Джокович, ну а последним чемпионом был Иржи Легечка (2024), который попытается защитить титул. Россиян в списке участников на этот раз нет.

ATP-250. Окленд (Новая Зеландия). 6-11 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Бен Шелтон (21), Алехандро Табило (23), Себастьян Баэс (27), Франсиско Серундоло (30), Джованни Мпетчи Перрикар (31), Флавио Коболли (32), Нуну Боржеш (36), Алекс Михельсен (41).

Полный заявочный лист.

Турнир в Окленде, как уже говорилось, проводится аж с XIX века. В 1993-м чемпионом тут становился россиянин Александр Волков, а в 1990-м до финала добирался Андрей Чесноков. В 2021 и 2022 годах соревнования не разыгрывались из-за коронавируса. А последними чемпионами были Ришар Гаске (2023) и Алехандро Табило (2024). Заявочный лист-2025 возглавили американец Бен Шелтон и всё тот же Табило. Россиян в списках участников не значится.

Бен Шелтон Фото: Al Bello/Getty Images

WTA-500. Аделаида (Австралия). 6-11 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Жасмин Паолини (4), Джессика Пегула (7), Эмма Наварро (8), Дарья Касаткина (9), Барбора Крейчикова (10), Даниэль Коллинз (11), Паула Бадоса (12), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14), Мирра Андреева (16).

Полный заявочный лист.

На втором подряд турнире категории WTA-500 снова ожидается серьёзный подбор участниц. В частности, среди них будет финалистка двух последних лет – Дарья Касаткина. В 2023-м она проиграла Белинде Бенчич, а в 2024 – Елене Остапенко.

WTA-250. Хобарт (Австралия). 6-11 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Элисе Мертенс (33), Даяна Ястремская (34), Аманда Анисимова (36), Магда Линетт (38), Лулу Сун (40), Элина Аванесян (43), Ребекка Шрамкова (46), Юань Юэ (49).

Полный заявочный лист.

Турнир на острове Тасмания появился в женском туре в 1994 году. Чемпионками тут среди прочих теннисисток становились россиянки Анна Чакветадзе (2007) и Елена Веснина (2013), финалистками также были Василиса Бардина (2007) и Вера Звонарёва (2008). После двухлетнего перерыва из-за ковида в Хобарте отличались исключительно американки – Лорен Дэвис (2023) и Эмма Наварро (2024).

Grand Slam. Australian Open — м (Австралия). 12-26 января

Хард, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (1), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Тейлор Фриц (4), Даниил Медведев (5), Каспер Рууд (6), Новак Джокович (7), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (19), Роман Сафиуллин (60), Павел Котов (86).

Полный заявочный лист.

На мужском Australian Open традиционно соберутся все сильнейшие, включая 10-кратного победителя турнира Новака Джоковича и прошлогоднего триумфатора Янника Синнера. Россиянин Даниил Медведев трижды был тут финалистом, но всякий раз уступал – Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Синнеру (2024). Надаль уже завершил карьеру, а из чемпионов в Мельбурне сыграет ещё Стэн Вавринка (2014). Помимо Медведева, в число участников-2025 по рейтингу попали ещё четыре россиянина – Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Grand Slam. Australian Open — ж (Австралия). 12-25 января

Хард, открытые корты.

Список участниц: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Жасмин Паолини (4), Чжэн Циньвэнь (5), Елена Рыбакина (6), Джессика Пегула (7), Эмма Наварро (8), Дарья Касаткина (9), Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14), Мирра Андреева (16), Людмила Самсонова (27), Екатерина Александрова (28), Анастасия Павлюченкова (30), Анастасия Потапова (35), Камилла Рахимова (63), Анна Блинкова (75), Вероника Кудерметова (76), Эрика Андреева (79).

Полный заявочный лист.

Сразу четыре россиянки должны попасть в топ-16 посева на первом в сезоне ТБШ. А всего отечественных теннисисток попало в заявку по рейтингу 12, хотя это число не окончательное – кто-то ещё может попытаться пробиться в основу через квалификацию. Традиционно высоки шансы на успех у чемпионки двух последних лет и первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. Также с этого «Шлема» начинается сотрудничество победительницы Уимблдона-2022 и финалистки Australian Open – 2023 Елены Рыбакиной с бывшим наставником Новака Джоковича – хорватом Гораном Иванишевичем.