Крутые трюки от теннисиста-фристайлера. Видео
Крутые фристайлеры есть не только в футболе или горнолыжном спорте, но и в теннисе. Посмотрите, какие удивительные трюки делает Стефан Божич!
Крутейшие теннисные трюки от фристайлера Божича. Видео
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