Интервью с 19-летним россиянином — о переходе из юниоров в профессионалы, любимых игроках, новогодних традициях и спортивных ритуалах.

«Год был сложнее, чем я думал». Дёмин ушёл из академии Надаля, а теперь рвётся в ATP-тур

Переход из юниоров в профессионалы сложен, особенно среди парней. Времени для адаптации нужно больше, чем у девушек, да и высокая конкуренция процесс легче не делает.

Всё о смене тура теперь знает Ярослав Дёмин. Ещё в 2023 году молодой россиянин играл в финале юниорского Уимблдона, а уже в 2024-м – перешёл во взрослый тур и выиграл два турнира серии ITF M15.

«Чемпионат» пообщался с Ярославом перед стартом нового сезона. Обсудили с 19-летним россиянином главные трудности перехода, смену академии и ритуалы перед матчами.

В чём академия TEC круче академии Надаля?

— Где ты сейчас и как проходит твоя предсезонная подготовка?

— Cейчас нахожусь в Барселоне, только недавно начал предсезонку. До этого закончил сезон в начале декабря и две недели отдыхал: поехал в Дубай на пару дней и потом в Москву на полторы недели. После этого сразу вернулся в Барселону.

— Сейчас ты тренируешься в TEC Carles Ferrer Salat, и у тебя прошло несколько месяцев после смены академии. Какие видишь в связи с этим изменения?

— Стал чуть взрослее, физически чуть-чуть крупнее. Ещё мы не только занимаемся спортом, но и тренируем мозги, учимся. Мы разговариваем о том, что вообще происходит в мире, занимаемся благотворительностью, готовим еду для людей, у кого не хватает денег, детям-инвалидам помогаем.

Думаю, нам просто пытаются открыть глаза на то, что существует не только теннис. Есть и другие проблемы в мире, о которых можно вообще подумать. Начинает работать мозг. Просто не только на теннисе фокусируешься, и это помогает.

Плюс нас учат, чтобы каждый игрок умел разговаривать на публику. Могут поставить нас прямо перед всеми в академии, а мы должны выучить какой-то текст и пересказать его.

— В академии Рафы такого не было?

— Нет. Здесь, где я тренируюсь, есть специальные люди, которые как раз занимаются этой деятельностью. А есть и отдельно психолог.

— Появлялся ли вариант вернуться в академию Надаля? Или если бы появился, ты бы им воспользовался?

— Пока нет, не появлялось. Да и я бы в любом случае остался здесь, мне нравится.

Рафаэль Надаль и Ярослав Дёмин в академии Рафы Фото: rafanadalacademy.com

Над чем работает для освоения в про-туре?

— Как сейчас выглядит твоя команда? Есть ли постоянный личный тренер?

— Личного нет: мы вдвоём с ещё одним игроком закреплены за одними тренером, фитнес-тренером и физио. Габриэль Трухильо – с ним чаще езжу по турнирам, он с нами занимается. Ещё помогает Эдуард Эстеве.

— Над чем сейчас работаете? На что делаете с командой упор в это межсезонье?

— Больше сейчас сфокусированы на физической подготовке, потому что прошлый год был тяжёлый, и лучше больше в нём смотреть не на результаты, а на то, что было не так и что нужно добавить.

Физической формы не хватает, конечно, по сравнению с другими ребятами, которые стоят в топ-200 ATP. Но это проявилось, только когда стал переходить во взрослый тур. По юниорам этого не было заметно.

Первые два профессиональных года вообще самые тяжёлые. Для всех юниоров. У кого-то это быстро, у кого-то медленно происходит. Но они считаются самыми тяжёлыми, поэтому нужно просто фокусироваться на своей работе.

— Ощущаешь, что этот переходный год был сложным именно для тебя?

— Да, он оказался намного тяжелее, чем я думал, потому что на юниорских ты можешь играть, ошибаться, ни о чем не думать и всё равно выиграть. А в про-туре так не работает, к сожалению.

— Были ли ожидания от перехода во взрослый тур, которые не оправдались?

— Думаю, всё, что касается рейтинга. Но свои цели я воспринимаю больше как мотивацию. Не получилось – ничего в этом уже страшного нет. Была цель закончить год в топ-200, но я оказался 600-м. Поэтому дальше продолжаем работать. Тренеры в академии в этом плане поддерживают. Занимаемся ещё с психологом в нашем центре.

— Все цели из 2024 года переносишь в 2025-й? Или появились какие-то новые задачи?

— Цель я поменял, теперь она новая – попасть в квалификацию Уимблдона в следующем сезоне. Но для этого сейчас нужно хорошо поработать, набрать физическую форму и поднять свой ментальный уровень.

Я уверен, что когда-то это точно произойдёт, поэтому не переживаю особо.

— А какие ближайшие планы? Где будешь играть?

— Скорее всего, буду играть на 15-тысячниках (ITF M15). Не знаю, поменяли ли их с 15-тысячников на 20-тысячники. Но буду играть в академии Надаля турнир этой серии в середине января (улыбается). А до уайлд-кард на турниры ATP нужно ещё вырасти по рейтингу.

Ярослав Дёмин Фото: rafanadalacademy.com

Кого интереснее смотреть: Алькараса или Синнера?

— Удаётся ли следить за ATP-туром? Кто понравился больше других в этом году?

— Мне нравятся Григор Димитров, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Рубль [Андрей Рублёв]. Карлос [Алькарас] всегда хорош. И его поинтереснее смотреть, чем Янника [Синнера].

— А кто из молодых игроков кажется наиболее перспективным?

— Нравятся [Якуб] Меншик, [Жоао] Фонсека… Ну и я (смеётся).

— А за женским туром наблюдаешь?

— Не особо, но своей игрой импонируют Лена Рыбакина и Арина Соболенко.

— Хотел бы сыграть микст?

— Нет, такого желания не возникало.

Об учёбе в Казани и самых ярких ритуалах

— Как у тебя обстоят дела с учёбой?

— Я учусь на втором курсе в Поволжском государственном университете физической культуры и спорта в Казани.

— Почему сделал именно такой выбор?

— Хороший университет, и меня в него приняли. А сейчас ещё и очень нравится.

— Хватает времени на учёбу по ходу теннисного сезона?

— Иногда совмещать тяжело, но пытаюсь по ходу турниров. Допустим, сейчас, пока есть время, закрываю все долги.

— Новый год будешь отмечать в Испании?

— Пока точно не знаю, но хотелось бы с семьёй в России.

— Какие у вас есть семейные новогодние традиции?

— Выходить на улицу с фейерверками, возвращаться домой и под куранты пить шампанское. Есть мандарины. Как обычно, как у всех.

— Кстати, про традиции. Теннисисты очень суеверны. Есть ли у тебя какие-то ритуалы специальные до матча и после?

— Да. Я если что-то делаю в первый день турнира, то пытаюсь повторить каждый следующий день, когда выигрываю. Есть свой ритуал с бутылками, по-особенному их ставлю.

— Что-то знакомое. Напоминает Надаля.

— Да-да (смеётся).

— Игроки рассказывают, как ходят в один и тот же душ, едят один и тот же завтрак или просят тренеров не менять одежду. У тебя есть что-то похожее?

— У меня тренер не бреется, а я стараюсь надевать одно и то же. Главное — повторять одну и ту же деталь.

— Тебя такие ритуалы расслабляют или, наоборот, напрягают, и хочется от них избавиться?

— Нет, меня это вообще не волнует. Мне комфортно. Я просто к ним уже привык.