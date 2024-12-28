«Вижу Мирру в топ-10 совсем скоро». Российскому теннису предрекают большой успех в 2025-м

Теннисное межсезонье закончилось, и все игроки перебрались поближе к Австралии, где уже начались первые турниры нового сезона. По сути, у игроков толком и не было отпуска, и они из сезона-2024 стремительно перебрались в 2025-й. Поэтому без анализа прошлого невозможно спрогнозировать будущее. В материале «Чемпионата» мы собрали мнения отечественных и иностранных экспертов о ведущих российских теннисистах в ATP и WTA-турах.

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, оценил выступления отечественных игроков в минувшем сезоне. В частности, функционер выразил мнение, что Даниил Медведев и Андрей Рублёв не показали в 2024 году тех результатов, которые от них ожидали.

«У ребят получился неоднозначный сезон. В российском мужском теннисе нельзя говорить о некоем застое в результатах, однако ряд наших ведущих игроков, на которых возлагались надежды, не показали тех результатов, которые от них ожидали. В частности, Медведев, возможно, мог бы выступить и лучше. Даниил не выиграл ни одного титула в этом году, что для него нехарактерно. Конечно, мы все ждём, что он будет побеждать и показывать хорошие результаты на «Шлемах». Да, Медведев был близок к титулу на мэйджоре, он играл в финале Australian Open, но завоевать титул ему не удалось. Андрей Рублёв также не показал свой лучший теннис в прошедшем сезоне. От него ждали большего. Думаю, что отрыв ведущих игроков ATP-тура от россиян в 2024 году оказался существенным. Впереди всех были Синнер и Алькарас. К сожалению, наши ребята пока не могут конкурировать с Янником и Карлосом на постоянной основе. Да, это может происходить на отдельно взятых турнирах, но в течение сезона уровень игры Синнера и Алькараса выше. Надеемся, что российские теннисисты хорошо подготовятся к грядущему сезону, порадуют нас лучшими результатами и смогут конкурировать с Янником и Карлосом», — сказал Островский в интервью «Чемпионату».

Экс девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков считает, что сезон-2024 был менее хорош для российского тенниса, если сравнивать его с сезоном-2021.

«Если сравнить с 2021 годом, 2024-й менее хорош для российского тенниса. В 2021 году был потрясающий успех для российских теннисистов. Если смотреть на наших игроков, 2024-й всё равно хороший год. Медведев и Рублёв закончили в десятке мира, у девчонок были победы, Шнайдер выиграла четыре турнира на разных покрытиях, а также довольно успешно выстрелила Андреева. Нужно больше похвалить, чем обрушиваться с критикой на наших спортсменов», — поделился мнением Чесноков в беседе с «Чемпионатом».

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов объяснил, почему многие критикуют результаты Даниила Медведева и Андрея Рублёва в прошедшем сезоне. Как утверждает эксперт, прогресса в игре двух ведущих отечественных теннисистов не произошло, а результаты наших двух ведущих представителей ATP-тура на текущий момент ниже, чем у Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Почему многие говорят, что у Медведева и Рублёва был провальный сезон? Потому что он в принципе не стал лучше, чем предыдущие. Мне кажется, от них ждут какого-то прогресса, а его не произошло. Плюс их обогнали ребята типа Алькараса и Синнера, которые два сезона назад не были впереди», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

Напомним, в 2024 году Даниил Медведев не завоевал ни одного титула. При этом бывшая девятая ракетка мира, советский теннисист, а ныне комментатор Александр Метревели призвал не драматизировать оценку сезона-2024 россиянина Даниила Медведева.

«Ничего страшного, что Медведев закончил год без титула, ведь у него есть трофей «Большого шлема». Ему не так уж сложно выиграть какой-то рядовой турнир. Думаю, в следующем году он возьмёт титул, но ему становится сложнее. Появилось очень много молодых ребят, которые умеют играть хорошо. Медведеву в своём возрасте уже конкретно ничего не надо менять. Просто надо набирать свою лучшую форму», — заявил Метревели «Чемпионату».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, в свою очередь, предположила, с чем связаны неудачные результаты Даниила Медведева в играх с лидерами тура.

«Я знаю, что у Медведева в команде теперь есть Жиль Симон. Это французский теннисист, который ещё не имеет огромного тренерского опыта. Но также есть Жиль Сервара, который до Даниила никого не выводил на такие высоты. Даниил берёт теннисистов или экспертов, которые помогут ему в каких-то аспектах игры. Даня — умный и грамотный игрок. Он не берёт себе тренера, чтобы он, условно, выводил его к сетке. Нет, они планомерно идут к своим поставленным целям. Уже результат этой работы мы увидим на грунтовой части сезона.

Жиль Симон — вариативный теннисист. Конечно, на «Ролан Гаррос» ему помогала французская публика, но он очень вариативен своей игрой. Медведеву этого не хватало, хоть он так круто играл. Но сейчас соперники как будто привыкли к его решениям. Мы не говорим про игроков ниже топ-30, он их проходит стабильно. А говорим про тех, кто стабильно занимает лидирующие позиции: Синнер, Алькарас и Зверев. Самое главное, чтобы у Даниила не было травмы. А то под конец года он говорил, что что-то не так с мячами. Главное, чтобы повреждения не мешали развитию каких-то новых аспектов своей игры», — цитирует Вихлянцеву «Чемпионат».

А заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук даже назвал главную проблему пятой ракетки мира в одиночном разряде.

«Говоря о проблемах Медведева, могу ответить, что он стал сейчас играть немного агрессивнее. Ему не удалось выиграть «Большой шлем» в этом году. Но он остаётся работоспособным, а с этим новым стилем Даниил должен больше освоиться, чтобы чувствовать себя увереннее в наступательной игре. Сейчас он её обострил, стал держаться к задней линии. Думаю, у него есть шансы на титул в 2025 году», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Другая часть экспертов была чуть более оптимистична по отношению к нашим ведущими игрокам. Так, чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский назвал Медведева и Рублёва лучшими теннисистами мира.

«Медведев и Рублёв доказали, что являются лучшими теннисистами мира. Они уже не первый год находятся в топ-10. На мой взгляд, всё время находиться на лидирующих позициях — очень сложно, ведь соперники не стоят на месте, а работают. Наши ребята показывают очень высокий уровень», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился мыслями касательно выступления российских теннисистов в грядущем сезоне-2025.

«Медведев и Рублёв уже несколько лет держат себя на уровне топ-10. Это хороший результат. Пять лет быть в топ-10 — феноменально. Ну а также видно стремление других игроков в их работе. Может, некоторые теннисисты хотят, чтобы следующий сезон был лучше, поэтому делают неестественную работу», — заявил Чесноков в интервью «Чемпионату».

Эксперт также поделился мнением о перспективах Даниила и Андрея в следующем сезоне, в том числе упомянув и третью ракетку России Карена Хачанова.

«Если Медведев и Рублёв останутся в топ-10 в 2025 году, это будет большой успех. Кроме того, Хачанов может претендовать на топ-10, но он достаточно слабо сыграл середину 2024 года, хотя в концовке выглядел здорово. Когда Карен много играет и выигрывает, почему-то у него идут травмы. Хотелось бы, чтобы у него не было невынужденных повреждений», — добавил Чесноков.

Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, подводя итоги уходящего года для ведущих отечественных игроков, отметил, что Даниил и Андрей сохранили свои позиции в топ-10 рейтинга ATP, хотя и не избежали травм.

«Что касается наших ведущих спортсменов, то, наверное, я могу сказать, что мы сыграли удовлетворительно. Но почему? Всё-таки два игрока [Даниил Медведев, Андрей Рублёв] в мировой десятке сохранили свои позиции, хотя не избежали травм. И реально можно было бы претендовать на победы и в ряде «Мастерсов», и на Итоговом турнире. Но, к сожалению, я думаю, что сказывается большое психологические давление: всё-таки они находятся уже практически 2-3 года по большей части за рубежом, и играть в атмосфере санкций, когда нет прежней дружелюбной обстановки или близких рядом, это стрессовая ситуация, которая накапливается», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.

Эксперты также не могли не высказаться об итогах сезона-2024 для российских теннисисток. Так, агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, заявил следующее.

«Что касается девушек, то определённый промежуток времени у нас не было игроков, входящих в топ-10 рейтинга WTA. Два года назад в него входили Кудерметова и Касаткина. Недавно Дарья вернулась в десятку сильнейших теннисисток планеты. Многие россиянки в 2024 году показали хорошие результаты и вплотную подобрались к топ-10. Это Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Считаю, что в следующем сезоне у российских спортсменок есть все шансы сделать качественный шаг вперёд, так как они молодые, а их игра в динамике развивается. Будут и сюрпризы. Имею в виду, что, возможно, не только вышеупомянутые россиянки смогут вплотную приблизиться к десятке, а может быть, и войти в неё по результатам сезона. Верю, что и теннисистки из нашего агентства, в частности, Анастасия Потапова, смогут проявить себя и сделать качественный шаг вперёд», — сказал Островский в интервью «Чемпионату».

Дарья Касаткина Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Несмотря на то что первая ракетка России Дарья Касаткина недавно вернулась в топ-10 рейтинга WTA, некоторые эксперты считают, что удары спортсменки всё равно являются недостаточно мощными, а игре полуфиналистки Открытого чемпионата Франции 2022 года не хватает остроты.

«По остальным девушкам, кроме Мирры, трудно сказать, там нет явного лидера. Одно время была Касаткина впереди, в десятку может попасть, но этого мало. Ей не хватает остроты в игре, её удары недостаточно мощные. Поэтому она занимает только вторую половину десятки, к сожалению. Однако она может побеждать, это грамотный, самоотверженный и опытный игрок. Может быть, где-то то она и победит», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Безусловно, ожидания наших фанатов на сезон-2025 связаны с успешными выступлениями серебряного призёра ОИ-2024 в парном разряде Мирры Андреевой. Например, заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что от 17-летней спортсменки стоит ожидать стремительного прогресса.

«В 2025 году можно ожидать стремительного роста от Мирры Андреевой, каких-то хороших турниров. Она прибавляет, её прогресс в следующем году наиболее вероятен и ожидаем», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

А бывший советский игрок, комментатор Александр Метревели и вовсе выразил мнение, что из российских теннисисток именно Андреева сможет нормально выступить в уже стартовавшем новом сезоне.

«Тяжело что-то сказать про российских теннисисток, потому что только Андреева может сыграть нормально в 2025 году, если хорошо подготовится. Все остальные выступят так же», — заявил Метревели «Чемпионату».

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков, в свою очередь, также высказался о Мирре Андреевой. Эксперт поделился мнением и о 13-й ракетке мира Диане Шнайдер.

«В 2025 году среди российских теннисисток большое внимание будет на Андреевой. Она показала, что может обыгрывать всех игроков в мире. Если брать Диану Шнайдер, у неё теннисное разнообразие. Она игрок с огромным потенциалом. Диана совершает такие удары, которых не ожидают соперники. Но ей нужно работать над терпением, а также быть физически более выносливой и готовой. Это большая работа», — сказал Чесноков «Чемпионату».

Экс первая ракетка мира, 18-кратная победительница ТБШ в одиночном разряде Мартина Навратилова считает, что российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева могут завершить следующий сезон в топ-10 рейтинга WTA.

«У Шнайдер такой талант, но она не добирается до большого количества мячей, потому что недостаточно подготовлена. Как только она решит эту проблему, берегись.

Я вижу Мирру Андрееву в топ-10 совсем скоро. У неё есть игра и — что самое важное в её возрасте – настрой», — приводит слова Навратиловой официальный сайт WTA.

Новый теннисный сезон, который уже стартовал на этой неделе, обещает быть очень интересным и захватывающим. Верим, что российские игроки смогут продемонстрировать в 2025 году самые высокие результаты, а мы, в свою очередь, будем переживать за наших соотечественников ещё сильнее!