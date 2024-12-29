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Новак Джокович: сыграет ли на Australian Open 2025, кто в соперниках, тренировался ли с Марреем, зачем пара с Кирьосом

Джокович — в Австралии и сыграет впервые за 3 месяца. Но он уже уступил Мирре в челлендже
Александр Насонов
Новак Джокович
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Сербский теннисист соскучился по теннису и рвётся в бой.

Новак Джокович медленно, но верно движется к завершению карьеры. В 2025 году великому сербскому теннисисту исполнится 38 лет, и в любой момент можно ожидать, что он объявит: всё, хватит. Болельщики Джоковича утешаются тем, что пока об этом и речи нет. Новак определённо стремится к титулам и оставляет скрытые послания, которые в первую очередь считывают наиболее внимательные зрители, а потом рассказывают об этом остальным.

В этот раз Джокович, в отличие от Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Даниила Медведева, принял решение в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии сыграть на турнире в Брисбене. В аэропорту серба заметили с рюкзаком с изображением покемона по имени Пикачу. Этот покемон идёт под номером 25 в общем каталоге. Таким образом Новак намекает нам на то, что его ближайшая цель — ни много ни мало 25-й титул на турнирах «Большого шлема».

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Соцсети

Возможно, объяснение кажется притянутым за уши. Но это если не учитывать одно важное «но». Выиграв турнир в Аделаиде два года назад, Джокович после матчбола ровно 22 раза указал пальцем на свою голову. И на последнем касании довольно долго держал указательный палец у виска. Тогда на его счету был 21 титул на ТБШ, а 22-й он завоевал как раз на Australian Open — 2023. И тем самым на деле доказал, что его скрытое заявление о намерениях не пустой звук. Добьётся ли он своей цели на этот раз?

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Кадр из трансляции

Помогать Джоковичу в покорении новых вершин призван бывшая первая ракетка мира Энди Маррей, человек с опытом побед на мэйджорах, пусть и не таким богатым, как у самого Новака. Новость о сотрудничестве серба с Марреем взорвала теннисное сообщество. Позднее Джокович всё же объяснил, почему остановил свой выбор на Энди, который только в этом году завершил карьеру. «Я размышлял о следующем сезоне и пытался понять, что именно мне нужно на данном этапе карьеры. В марте я прекратил работу с моим тренером Гораном Иванишевичем, с которым я был очень успешен на протяжении многих лет. У меня было около шести месяцев, чтобы подумать, действительно ли мне нужен тренер, и если да, то кто это будет и какого профиля он должен быть.

Мы перебирали разные имена, и я понял, что идеальным тренером для меня на данный момент будет тот, кто прошёл через тот опыт, через который прохожу я, многократный победитель турниров «Большого шлема», бывший номер один. Я думал о разных людях, и тут мы стали обсуждать Энди Маррея. Шокирующее решение. Оно немного застало его врасплох, он не ожидал этого. Однако мы очень быстро нашли общий язык, и через несколько дней он согласился. Это сотрудничество — сюрприз и для меня, и для всех. Но для тенниса это очень интересно», — приводит слова Новака Sky Sports.

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Доподлинно неизвестно, успел ли Джокович провести хотя бы одну тренировочную сессию с Марреем. Ранее в декабре в соцсетях катарской федерации тенниса выложили видео с тренировкой серба на корте. Болельщики тут же предположили, что это первая сессия Новака и Энди. Но вскоре выяснилось, что видео было снято в ноябре в рамках рекламной кампании одного из спонсоров федерации.

Однако есть и признаки того, что Джокович действительно успел как минимум встретиться с Марреем ещё до вылета в Брисбен. Один из болельщиков выложил в соцсетях фотографию со спортсменом и подписал её: «Новак в Марбелье».

Новак Джокович с фанатом в Марбелье

Новак Джокович с фанатом в Марбелье

Фото: Соцсети

Примерно в это же время в соцсетях одной из закусочных в этом испанском городе появилась фотография, на которой Маррей стоит на фоне ёлки.

Энди Маррей в Марбелье

Энди Маррей в Марбелье

Фото: superbejuicery.com

Не просто же так Новак и Энди оказались в одном городе в одно и то же время? К слову, в Марбелье у серба имеется особняк, который он приобрёл ещё в 2020 году за € 10 млн.

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Дани Вальверду, тренировавший Маррея с 2010 по 2014 год, предположил, что даст Джоковичу сотрудничество с британским теннисистом. «Думаю, он много ему даст — гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Думаю, он добавит мотивации, принесёт ощущение того, что вот они выходят против парней помладше», — приводит слова Вальверду The National.

* * *

Джокович не играл несколько месяцев. Последний на данный момент турнир Новака — «Мастерс» в Шанхае, где он дошёл до финала и уступил Синнеру. В Итоговом чемпионате серб предпочёл не участвовать, хотя и квалифицировался на турнир. «Я не играл пару месяцев — имею в виду официальные турниры. Я закончил сезон довольно рано. Мне потребовалось время, чтобы физически восстановиться и набрать нужную форму. Рад начать новый сезон с турнира перед Открытым чемпионатом Австралии. Надеюсь, что на этой неделе мне удастся сыграть больше одного матча», — приводит его слова Tennis Australia.

Любопытно, что в Брисбене Джокович выступит не только в одиночном разряде, но и в парном. В одиночке серб начнёт турнир матчем с Ринки Хидзикатой.

ATP-250. Брисбен-2025. Турнирная сетка

А в парном разряде Новак составит зубодробительный дуэт с Ником Кирьосом, который толком не играл два сезона. В этой сетке они получили уайлд-кард и в случае победы в первом круге выйдут на первых сеяных — Никола Мектич и Майкл Винус получили bye в первом раунде.

Кирьос, которого в аэропорту Брисбена встречали организаторы турнира, не преминул пошутить на тему дуэта с Джоковичем. «Мы уже беседовали с Джоковичем ранее, он в нетерпении», — сказал представитель организаторов. «Ну понятно. Все думают, что с ним приятно играть, а на самом деле это со мной приятно играть», — с улыбкой ответил Ник.

«Мы желали хотя бы раз сыграть вместе, прежде чем либо он завершит карьеру, либо я, и наконец-то сделать это на моей родной земле… Думаю, для болельщиков важно почувствовать, что такое совместная игра, ведь в этом и заключается смысл тенниса», — добавил австралиец.

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Джокович, со своей стороны, рассказал, когда и как возникла идея выступить вместе. «Будет весело. Мы с ним никогда не играли в одной паре, так что посмотрим. Мы переписывались на эту тему. На Уимблдоне мы говорили о том, что сыграем вместе, когда он будет готов вернуться. У нас будет шанс сделать это в первую же неделю нового сезона, так что будет весело», — сказал Новак в интервью Eurosport.

Также в Брисбене Джокович принял участие в челлендже по обматыванию ракеток — Racquet grip challenge. Серб обмотал инвентарь за 9,8 секунды. Вот как это было:

Но это не рекорд. Быстрейшее время показала Мирра Андреева, справившаяся с заданием всего за семь секунд. 17-летняя россиянка оказалась лучше 24-кратного чемпиона ТБШ! Другие игроки, принимавшие участие в челлендже в предыдущие годы, потратили ещё больше времени: Энди Маррей уложился в 11 секунд, Арина Соболенко — в 15, Елена Рыбакина — в 16, Виктория Азаренко и Наоми Осака — в 17, Рафаэль Надаль — в 25.

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