Даниэла Гантухова счастлива в отношениях с Ги Форже, несмотря на почти 19 лет разницы в возрасте.

Теннисная красотка переехала в шикарный дом к экс-директору «РГ». Они играют там в гольф

Бывшая пятая ракетка мира Даниэла Гантухова весной удивила теннисную общественность, сообщив о своём романе с экс-директором «Ролан Гаррос» Ги Форже. Всё-таки словацкая теннисистка почти на 19 лет младше французского функционера, который в своё время тоже был успешен на корте и занимал четвёртое место в рейтинге ATP.

Тем не менее разница в возрасте не является помехой для счастья Гантуховой и Форже, отношения которых с течением времени становятся только крепче.

Недавно Гантухова переехала в роскошный дом Форже в Биаррице – одном из самых популярных курортных городов на юго-западе Франции. Купить виллу в этом районе крайне сложно, но 59-летний Форже является одним из самых уважаемых представителей спортивного сообщества страны, и это не составило для него проблем.

«Нет лучшего утра, чем это», — подписала Гантухова одно из фото в Биаррице.

Даниэла Гантухова в доме Ги Форже в Биарицце Фото: Из личного архива Даниэлы Гантуховой

Форже уже несколько десятилетий владеет особняком в Биаррице. Он купил этот дом ещё во время игровой карьеры и жил здесь со своей бывшей женой Изабель, в браке с которой родились двое его сыновей Матьё (35 лет) и Тибо (29).

Теперь в Биарриц к Форже переехала его новая подруга Гантухова. В доме есть все необходимые удобства, включая поле для гольфа. Ги очень любит этот вид спорта, Даниэла поддерживает его увлечение.

Даниэла Гантухова и Ги Форже любят играть в гольф Фото: Из личного архива Даниэлы Гантуховой

Гантухова проводит в Биаррице свободное время, которого, на самом деле, у неё не так уж много. 41-летняя Даниэла не сидит без работы после завершения карьеры в 2017-м. Гантухова с этого года занимает пост заместителя директора престижного турнира в Мадриде Фелисьяно Лопеса.

Лопес преимущественно отвечал за мужской турнир, а Гантухова уделяла внимание женскому. И неплохо справилась со своей задачей на дебютных для себя соревнованиях в качестве руководительницы. «Тысячник» в Мадриде обошёлся без каких-либо скандалов, в отличие от 2023 года.

А напряжённый финал между Игой Швёнтек и Ариной Соболенко был признан лучшим в сезоне по версии болельщиков, которые голосовали на официальном сайте WTA.

Даниэла Гантухова (крайняя справа) и Фелисьяно Лопес (в нижнем ряду) на турнире в Мадриде Фото: Julian Finney/Getty Images

Кроме того, Гантухова посещает другие крупные теннисные мероприятия. Раньше она работала телеведущей на CBS, Fox Sports и других телеканалах. Сейчас это не является её основным приоритетом, если учитывать должность в Мадриде.

Гантуховой нравится вживую наблюдать за турнирами «Большого шлема». В этом году на Уимблдоне параллельно с просмотрами поединков она в паре с Лорой Робсон сыграла выставочный матч с Агнешкой Радваньской и Франческой Скьявоне.

Лора Робсон и Даниэла Гантухова во время выставочного матча на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Жизнь Гантуховой не ограничивается только теннисом. Она регулярно путешествует по миру. Даниэла часто ездит в родную Словакию и гостит на Ближнем Востоке, где играет в гольф с Форже на выставочных турнирах с другими знаменитостями.

Зимой Гантухова предпочитает посещать горнолыжные курорты. В этом году она отдыхает в Валь-д'Изер во Франции, после чего наверняка присоединится в другой части страны к Форже в более тёплом Биаррице.

Даниэла Гантухова на горнолыжном курорте в Валь-д'Изер Фото: Из личного архива Даниэлы Гантуховой

Даниэла Гантухова является ярким примером теннисистки, которая реализовала себя после завершения карьеры. Она сохраняет связь с любимым видом спорта, заняв руководящую должность на турнире в Мадриде. В личной жизни у Гантуховой тоже всё в порядке – она ясно даёт понять, что очень счастлива в отношениях с Ги Форже.