Проиграл семь раз подряд, но сместил Сампраса. Как россиянин впервые стал лидером рейтинга

Евгений Кафельников переживал один из худших отрезков в карьере весной 1999 года. Это не помешало ему потеснить легендарного американца.

Российские игроки всегда были на виду в мировом теннисе на протяжении последних десятилетий. Особенно успешно выступали Евгений Кафельников, Марат Сафин и Даниил Медведев. Они выигрывали турниры «Большого шлема» и занимали первое место в рейтинге ATP.

Кафельников являлся первопроходцем на вершине мирового тенниса среди россиян. 25 лет назад Евгений стал первой ракеткой мира, сместив легендарного американца Пита Сампраса. Даже серия из семи поражений не помешала восхождению Кафельникова. Вспоминаем, как это было.

Кафельников являлся одним из лучших теннисистов 1990-х. Он выиграл свой дебютный турнир «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» — 1996, но стать первой ракеткой мира это не помогло. На тот момент слишком хороши были американцы Пит Сампрас и Андре Агасси. Второй триумф Кафельникова на ТБШ произошёл на Australian Open – 1999. Вскоре после этого Евгений наконец-то возглавил мировой рейтинг. Причём случилось это в необычных обстоятельствах.

Евгений Кафельников в 1999 году Фото: Getty Images

Кафельников начал сезон-1999 в качестве 11-й ракетки мира. В январе он выиграл Australian Open, одолев в финале шведа Томаса Энквиста. Две первые ракетки мира Пит Сампрас и Марсело Риос не приехали в Мельбурн. Сампрас решил отдохнуть после изнурительного предыдущего сезона. Американец шестой год подряд закончил в качестве первой ракетки мира и хотел взять небольшой перерыв. Чилиец Риос снялся из-за травмы подколенного сухожилия. Кафельников лучше всех проявил себя в таких условиях и взял титул, хотя в его успех мало кто верил.

В феврале Кафельников выиграл турнир в Роттердаме, после чего переживал серьёзный спад. В конце месяца он потерпел поражение в третьем круге хардового турнира в Лондоне. Затем Евгений вылетал в первых раундах «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Крайне неудачно начал и грунтовый сезон – с поражений на старте турниров в Эшториле, Барселоне и Монте-Карло. 26 апреля 1999 года Кафельников уступил австралийцу Ричарду Фромбергу в первом круге турнира в Праге, потерпев седьмое поражение подряд. Но это не помешало ему через неделю стать первой ракеткой мира.

Сампрас пропустил много времени и утратил лидерство, а другие топ-теннисисты Карлос Мойя, Андре Агасси, Алекс Корретха и Марсело Риос в тот период выступали нестабильно. Кафельников выдал длинную неудачную серию, но у него оставались очки за титулы AO, Роттердама, а также прошлогодних Москвы и Галле. 3 мая 1999 года Евгений стал первой ракеткой мира и сразу получил поздравление от президента России Бориса Ельцина, известного любителя тенниса:

«Впервые за 122-летнюю историю тенниса российский спортсмен стал лучшим игроком мира. Победа — большое достижение для нашего вида спорта. Как человек, играющий в теннис, я понимаю, насколько сложно достичь такого результата», — говорилось в заявлении Ельцина.

Евгений Кафельников с кубком Australian Open в 1999 году Фото: Getty Images

Кафельников многого добился за карьеру. Выиграл два ТБШ, причём на «Ролан Гаррос» — 1996 к одиночному титулу добавил и парный, что до него в последний раз делал легендарный австралиец Кен Розуолл на Australian Open – 1972, и никто не повторял подобного после. В активе Евгения 26 одиночных титулов ATP и 27 парных, а также золотая медаль Олимпиады в Сиднее в 2000-м и победа на Кубке Дэвиса со сборной России в 2002-м. Кафельников получил прозвище Стахановец, так как выходил на корт намного чаще, чем остальные теннисисты. Он сыграл более 100 матчей в одиночном разряде трижды за сезон на протяжении карьеры, при этом часто выступая в паре. Кафельников признаёт, что преуспел именно за счёт усердной работы, что позволяло ему обыгрывать более талантливых соперников.

«Я даже близко не был таким же одарённым, как Джон Макинрой, Роджер Федерер или даже Марат Сафин, Марсело Риос, Ник Кирьос. Я никогда не имел такого таланта. Но я был действительно трудолюбивым», — сказал Кафельников во время церемонии включения в Зал славы тенниса в 2019 года.

Среди всех достижений звание первой ракетки мира является одним из важнейших для Кафельникова, хоть он и продержался на вершине рейтинга относительно недолго – шесть недель.

«Это была одна из моих главных целей, которую я хотел достичь в своей карьере наряду с победой на турнирах «Большого шлема». Быть первым номером – нечто особенное. Это стало вершиной моей карьеры», — сказал Кафельников в интервью официальному сайту ATP в 2013 году.