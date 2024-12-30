В Брисбене будет сразу два российских дерби. А Мирра и Диана в паре уже вышли в 1/4 финала

Расписание турниров ATP и WTA составлено таким образом, что первые соревнования нового сезона начались ещё в уходящем году. На этой неделе проходят сразу два турнира категории ATP-250, которые принимают Брисбен (Австралия) и Гонконг (Китай). Брисбен проводится с 2009 года (с перерывом с 2020 по 2023 год), и за всё время Россия лишь однажды была представлена в финале. В 2019-м Даниил Медведев проиграл Кею Нисикори. А год назад чемпионом стал Григор Димитров, победивший в финале Хольгера Руне.

Сетка Брисбена в целом получилась чуть сильнее по именам, чем у Гонконга, а первый номер посева получил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, располагающийся на седьмом месте в мировом рейтинге. Его соперником по первой игре оказался австралийский обладатель уайлд-кард Ринки Хидзиката. Этот матч состоится во вторник, 31 декабря.

В парном разряде Джокович сыграл уже сегодня. Они с Ником Кирьосом получили уайлд-кард в парную сетку, и в соперниках у них по первому кругу оказались австриец Александер Эрлер и немец Андреас Мис.

Весь матч прошёл под знаком превосходства подающей стороны — брейк-пойнты возникали лишь изредка. В первом сете Джокович и Кирьос ни разу не подпустили соперников к брейк-пойнтам. Сами же они в четвёртом гейме не использовали двойной брейк-пойнт, а вот в 10-м реализовали первый же сетбол на приёме — 6:4 за 34 минуты.

Во второй партии брейк-пойнты также были только у серба и австралийца, но они их не использовали. А на тай-брейке всё решил единственный мини-брейк в исполнении Эрлера и Миса — 7:6 (7:4) за 58 минут. Пришлось играть чемпионский тай-брейк, и вот там тоже всё решилось благодаря одному мини-брейку, который сделали Новак и Ник, — 6:4, 6:7 (4:7), [10:8] за 1 час 48 минут.

«Хочу поблагодарить Ника за игру. На днях он сказал, что играть с ним одно удовольствие. И это так. Очень приятно. Рад разделить с ним корт в его возвращение. За последние пять лет я сыграл не так много парных матчей. Что бы Ник ни говорил, я на самом деле следил за ним», — сказал Джокович после матча.

«Был ли я капитаном? Нет. Я был удивлён, что он сомневался в себе в некоторых моментах. Сказал: «Ты величайший из всех. Действуй. Делай то, что хочешь». Смотрел на всех болельщиков… Эта травма была для меня жестокой, так что я не принимал всё это как должное. Не знаю, сколько австралийских летних каникул мне осталось. Мы обещали, что сделаем это один раз, прежде чем он уйдёт или я уйду. Так что рад, что мы ещё в строю», — сказал Кирьос после матча.

Во втором круге Джокович и Кирьос сыграют с Николой Мектичем и Майклом Винусом, лидерами посева.

Новак Джокович и Ник Кирьос Фото: Chris Hyde/Getty Images

Российских болельщиков больше интересует турнир в Гонконге, который в минувшем сезоне вернулся в календарь после 21-летнего отсутствия. Тут посев возглавил Андрей Рублёв, прошлогодний победитель соревнований, а третий номер получил Карен Хачанов. Сетка рассчитана на 28 участников, поэтому Рублёв и Хачанов получили bye в первом раунде. А вот Роман Сафиуллин, замыкающий топ-60 мировой классификации, вынужден был играть в первом круге. В соперниках у него оказался венгр Фабиан Марожан, располагающийся двумя строчками выше.

Первый сет Сафиуллин откровенно провалил. Он лишь изредка брал очки на чужой подаче, а в своих геймах дважды позволил сопернику сделать брейк — 6:1 за 26 минут. Вторая партия получилась куда более интересной. Казалось, Марожан быстро добьётся своей цели, но при 5:2 он не подал на матч. В девятом гейме венгр упустил тройной матчбол на приёме, а в 10-м вновь не подал на матч, упустив ещё один матчбол, — 5:5. После этого Роман снова проиграл подачу, но в 12-м гейме Фабиан опять не подал на матч — в третий раз подряд!

На тай-брейке у Сафиуллина было два сетбола, но он их не реализовал. Марожан с третьего матчбола (с седьмого, если учитывать предыдущие) выиграл партию, а вместе с ней и матч — 6:1, 7:6 (11:9) за 1 час 35 минут.

Во втором круге Марожан сразится с Рублёвым. Мог оказаться в сетке и ещё один россиянин, но не сложилось. Павел Котов в финале квалификации уступил Марку-Андреа Хюслеру — 6:7 (7:9), 4:6.

Хачанов и Рублёв заявились и в парную сетку Гонконга. В первом круге им противостояли южнокореец Нам Джи-Сун и местный теннисист Чак Лам Коулман Вон, получившие уайлд-кард. Особых трудностей наши игроки не испытали. Рублёв и Хачанов быстро повели 5:0, причём лишь однажды пришлось играть решающее очко. Отдав шестой гейм, россияне затем спокойно подали на партию — 6:1 за 21 минуту. Второй сет Андрей и Карен начали с брейка, в дальнейшем уверенно держали перевес и в 10-м гейме подали на матч — 6:1, 6:4 за 54 минуты.

В четвертьфинале Хачанов и Рублёв сыграют с Юки Бхамбри и Альбано Оливетти, четвёртыми сеяными.

У женщин на этой неделе главным является «пятисотник» в том же Брисбене, проводящийся с 2009 года (с перерывом с 2021 по 2023 год). В 2013 году Анастасия Павлюченкова остановилась в шаге от титула, уступив Серене Уильямс, а два года спустя Мария Шарапова обыграла в финале Ану Иванович и забрала главный трофей.

В этом году первой сеяной стала трёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко, возглавляющая мировую классификацию. Год назад она проиграла в финале Елене Рыбакиной, так что сейчас нацелена на победу. В основной сетке Брисбена оказались сразу 11 россиянок. Две из них сыграли ещё вчера, 29 декабря. Камилла Рахимова уступила Сюзан Ламенс (2:6, 4:6), а Анна Блинкова прошла Сару Бейлек (6:1, 7:6 (7:5)) и попала на Мирру Андрееву (8) — на турнире состоится российское дерби.

Сегодня в Брисбене состоялись три матча с участием российских теннисисток. Вероника Кудерметова, занимающая 72-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с американкой Питон Стирнс, 47-й ракеткой мира. Кудерметова неплохо подавала (75% попадания первой подачи и девять эйсов), но слабая игра на второй подаче (всего 31% выигранных очков) подкосила её. В первом сете Кудерметова взяла лишь два гейма на подаче. Её соперница дважды смогла сделать брейк. У россиянки были шансы на приёме, но она не реализовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов. В восьмом гейме Стирнс с четвёртого сетбола подала на партию, отыграв перед этим брейк-пойнт, — 6:2 за 52 минуты.

Во втором сете у Вероники не было шансов. Стирнс в своих геймах отдавала строго по очку, а в чужих, как и в первой партии, сделала два брейка. Подавая в последнем гейме, Кудерметова не взяла ни одного очка — 6:2, 6:3 в пользу американки за 1 час 31 минуту.

Во втором круге Стирнс сыграет с Дарьей Касаткиной (3).

Полина Кудерметова (Q), не входящая в топ-100, играла с китаянкой Ван Синьюй, 37-м номером рейтинга. В первом сете Кудерметова-младшая отдала лишь один гейм. Ван слабо играла на своей подаче и не взяла ни одного гейма из трёх, так что отданная подача в третьем гейме не стала проблемой для россиянки — 6:1 за 28 минут.

Во второй партии Полине пришлось чуть сложнее. Ван могла вырваться вперёд с брейком, но упустила двойной брейк-пойнт, принимая при 2:1 в свою пользу. После этого преимущество окончательно перешло к Кудерметовой. При 5:2 она не подала на матч, зато уже в следующем гейме закрыла встречу, использовав второй матчбол на приёме, — 6:1, 6:3 за 1 час 8 минут.

Во втором круге Кудерметова-младшая сразится с Людмилой Самсоновой (13) — на турнире гарантировано ещё одно российское дерби.

35-я ракетка мира Анастасия Потапова противостояла румынке Ане Богдан (Q), не входящей в первую сотню. В прошлом году Потапова легко обыграла соперницу в 1/4 финала Кливленда — 6:2, 6:1. Сегодня россиянка также смогла пройти дальше. Первый сет она, правда, проиграла. Из четырёх своих геймов Анастасия взяла только один — даже один сделанный брейк её не выручил. В восьмом гейме Богдан подала на сет — 6:2 за 41 минуту.

Во второй партии румынка владела инициативой, дважды выходила вперёд с брейком, однако Потапова дважды отыгрывалась. А в марафонском 10-м гейме (11 «ровно»!) реализовала шестой сетбол на приёме и сравняла счёт по партиям — 6:4 за 1 час 20 минут.

Решающий сет закончился досрочно. Богдан проиграла два гейма, после чего снялась из-за травмы, и во второй круг вышла Потапова — 2:6, 6:4, 2:0 (отказ) за 2 часа 23 минуты. Теперь она сразится с украинкой Даяной Ястремской, 16-й сеяной.

В парной сетке Брисбена россиянки также вступили в борьбу ещё вчера. Из трёх пар с участием наших в четвертьфинал прошла лишь одна. Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон победили Мию Като и Джулиану Олмос — 6:4, 6:2. А вот В. Кудерметова/Потапова и Александра Панова/Го Ханьюй выбыли после первого же матча.

Также сегодня играли представительницы одной из наиболее перспективных наших пар. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли на корт с украинкой Надеждой Киченок и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. В первом сете у Андреевой и Шнайдер явно не шли дела. Свои геймы они проигрывали, а в чужих добирались до решающего очка (40:40), которое брали их соперницы. После такого начала (0:4) было уже сложно что-то предпринимать, и в восьмом гейме украинка и испанка ушли с 0:40 и подали на партию — 6:2 за 33 минуты.

Во втором сете Мирра и Диана смогли перевернуть ход матча. Из первых шести геймов они выиграли пять — 5:1. Подать на сет россиянки не смогли, однако уже в следующем гейме приняли на партию — 6:2 за 32 минуты. А на чемпионском тай-брейке дожали соперниц. В нём Андреева и Шнайдер всё время вели в счёте и оформили волевую победу — 2:6, 6:2, [10:5] за 1 час 20 минут.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер сыграют с Паулой Бадосой и Онс Жабер.

Наконец, в Окленде (Новая Зеландия) проходит турнир WTA-250, которые в предыдущие годы дважды выигрывали советские/российские теннисистки: в 1990 году — Лейла Месхи, в 2009-м — Елена Дементьева. Год назад первенствовала Кори Гауфф, однако в этот раз американка, занятая на United Cup, не приехала, и первый номер посева получила Мэдисон Киз.

В основной сетке оказалась лишь одна россиянка, а именно Эрика Андреева, 83-я ракетка мира. Сегодня она играла с американкой Кэти Волынец (8), 59-м номером классификации. Первый сет проходил в равной борьбе, однако Волынец в целом лучше подавала и за счёт этого обеспечила себе преимущество. В пятом гейме американка забрала подачу Андреевой, но в восьмом россиянка отыгралась — 4:4. После этого Эрика ещё раз отдала подачу, а в 10-м гейме упустила брейк-пойнт, и Кэти взяла партию — 6:4 за 56 минут.

Во втором сете Волынец довольно быстро добилась брейка, держала отрыв, но на матч подать не смогла. В 10-м гейме Андреева сделала столь нужный брейк, и партия в итоге перетекла в тай-брейк, где россиянка ушла с матчбола, а сама использовала первый же сетбол — 7:6 (8:6) за 1 час 16 минут.

В решающей партии у Эрики окончательно разладилась подача, а на приёме она не использовала ни одного брейк-пойнта из двух. Волынец дважды брала чужие геймы и вышла в 1/8 финала — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 за 3 часа 7 минут.

Все эти турниры завершатся 5 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».