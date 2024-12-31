Ана счастлива в браке с футболистом Бастианом Швайнштайгером. Она работает в ЮНИСЕФ и не забывает о любимом виде спорта.

Растит троих детей и сражает всех внешним видом. Где сейчас теннисная красотка Иванович

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008 и бывшая первая ракетка мира Ана Иванович ушла из тенниса в конце сезона-2016. В том же году она вышла замуж за известного немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.

37-летняя Иванович растит троих сыновей в браке со Швайнштайгером – Луку (родился в 2018-м), Леона (2019), имя третьего мальчика (2023) пока скрывается. Сербка много времени уделяет воспитанию детей, но только этим её жизнь не ограничивается.

Иванович уже около восьми лет не выходит на корт в официальных встречах, однако по-прежнему находится в потрясающей физической форме, ведёт активный и здоровый образ жизни. Она продолжает принимать участие в выставочных матчах с именитыми коллегами.

В октябре Иванович сыграла на турнире легенд в Люксембурге. Ана потерпела поражение от бельгийки Кирстен Флипкенс, которая после этого в финале одолела пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» швейцарку Мартину Хингис и забрала главный приз Luxembourg Ladies Masters в размере € 50 тыс.

Ана Иванович на выставочном турнире в Люксембурге Фото: Соцсети Luxembourg Ladies Masters

Иванович не остаётся в стороне от актуальных событий в современном теннисе. Она периодически посещает статусные турниры. В приоритете ТБШ, но её порой можно увидеть и на мелких соревнования вроде «пятисотника» в Линце в этом году.

В сентябре Ана заглянула на Кубок Лэйвера в Берлине. Компанию на трибунах ей составил Бастиан Швайнштайгер.

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер на Кубке Лэйвера Фото: Maja Hitij/Getty Images

Осенью 2023 года Иванович намекала на возможное возвращение в WTA-тур, опубликовав загадочное сообщение в соцсетях после тренировки: «Теннис – больше, чем вид спорта. С нетерпением жду сезон-2024».

Какие-то конкретные шаги по поводу камбэка Ана с тех пор не предприняла. Возможно, она подумывает о тренерской карьере. В июле Иванович потренировалась с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

«Как в старые времена. С тобой так весело играть», – подписала фото сербка.

Сорана Кырстя и Ана Иванович после тренировки Фото: Из личного архива Аны Иванович

О стремлении Аны быть частью теннисной жизни говорят всё более участившиеся экспертные комментарии в СМИ по поводу главных событий WTA-тура. Работа на телевидении может стать одним из вариантов для Иванович, которая определённо будет гармонично выглядеть в кадре.

В любом случае сербке не придётся скучать, даже если она в той или иной роли не вернётся в теннис. Ана продолжает оставаться послом ЮНИСЕФ и периодически путешествует по миру с благотворительными миссиями, её приоритетом является помощь детскому фонду ООН.

Кроме того, Иванович продолжает получать доход от спонсорских контрактов. Ана сотрудничает с Rolex (часы бренда видны практически на каждом её снимке в соцсетях), с немецкой компанией по выпуску одежды Brax (Швайнштайгер тоже является их партнёром), рекламирует средства для волос Schwarzkopf. Иванович также запустила именной бренд косметики Ana Ivanovic Natural Performance. Это характерно для многих селебрити, образ жизни которых она вместе с мужем постепенно перенимает.

Иванович и Швайнштайгер в последнее время регулярно появляются на телешоу и различных фестивалях в Германии. В марте этого года они даже блистали на красной дорожке самой престижной кинопремии «Оскар» в Беверли-Хиллз.

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер на церемонии «Оскара» Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Ясно одно – Иванович не собирается сидеть сложа руки. Она стремится участвовать в публичных мероприятиях и не будет постоянно сидеть с детьми, о жизни которых предпочитает особо не высказываться (отсюда отсутствие фото с ними в соцсетях и сокрытие имени третьего ребёнка). Конечно, маленькие сыновья для неё важны, но у неё вполне хватает времени для другой активности.

Большой интригой является то, свяжет ли Ана свою дальнейшую судьбу с теннисом. О возвращении на корт в 37 лет вряд ли стоит говорить, но работа тренером или телеведущей выглядит реалистичной опцией для Иванович.