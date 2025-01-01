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Учёные доказали, что ругань помогает теннисистам лучше играть на корте — Даниил Медведев и Андрей Рублёв как пример

Медведев и Рублёв не зря матерятся на корте. Это помогает им побеждать — доказано учёными
Михаил Георгиев
Медведев и Рублёв не зря матерятся на корте
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Даниил и Андрей многократно переворачивали ход матчей, предварительно как следует выплеснув эмоции.

Теннис – очень эмоциональный вид спорта. Очень часто игроки не сдерживают себя и используют резкие выражения на корте. Не всегда это идёт им на пользу, но научная точка зрения говорит о том, что мат позволяет выступать более эффективно.

Американские учёные из университета Сэмфорда (Бирмингем, штат Алабама) Николас Вошмут, Ричард Стивенс и Кристофер Боллман недавно выпустили научную статью, в которой доказали, что ругательства повышают физическую работоспособность спортсменов.

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Участники испытаний Вошмута, Стивенса и Боллмана матерились в течение 10 секунд перед тестированием хвата. Было обнаружено, что ругань повышает силу хвата в среднем на 8% (+2,49 кг). Повторение самого распространённого ругательного слова на английском языке каждые пять секунд привело к значительному эргогенному эффекту: улучшило силу хвата на 9%, время приседания у стены до изнеможения – на 22%, отжимания до изнеможения – на 15%, а время выполнения упражнения «планка» до изнеможения – на 12%.

Учёные выяснили, что нецензурные выражения, произносимые спортсменом, увеличивают пиковую и среднюю мощность в анаэробном силовом Вингейт-тесте в среднем на 4,5%. Непосредственно теннисистам ругательства помогают бить по мячу с большей силой, чем в обычных ситуациях (средний рост силы удара составляет 19-26%).

Вышеуказанная информация с научными терминами может быть сложной для восприятия, но, если говорить максимально просто: ругательства представляют собой малорискованное, эффективное и недорогое вмешательство, способное резко улучшить физическую работоспособность спортсмена. Кроме того, брань «растормаживает» игрока во время матча, заставляет его чувствовать себя более раскованно, отвлекает от проблем и придаёт уверенность в себе.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв являются яркими доказательствами того, что ругательства могут помогать достигать положительного результата на корте. Медведев и Рублёв являются одними из самых стабильных игроков мужского тура, они отбирались на пять последних Итоговых чемпионатов ATP. При этом Андрей и Даниил известны своим эмоциональным поведением на корте, российские теннисисты часто ломают ракетки со злости и грубо ругаются.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв

Даниил Медведев и Андрей Рублёв

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

У Медведева есть немало матчей, когда он в буквальном смысле вырывал победу после жёстких срывов на корте. Например, на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2023-м Даниил добыл волевую победу над Александром Зверевым (3:6, 7:5, 7:6). Во втором и третьем сетах Медведев отыграл подачу на матч при счёте 4:5. На решающем тай-брейке он ушёл с двух матчболов. По ходу встречи россиянин отмечался неоднозначным поведением. Например, постоянно грубо затыкал болевших за соперника зрителей и показывал им палец вниз. Проиграв подачу при 4:4 во втором сете, он снял стойку с сетки и кинул её на грунтовое покрытие.

В третьем сете Медведев ушёл с корта при счёте 4:3 во время перехода, но успел вернуться до конца полутораминутной паузы. Звереву явно не нравилось такое поведение соперника. Рукопожатие игроков было холодным, а Даниил у сетки сказал Александру следующее: «Я себя как говно вёл, извини». Россиянин самокритично высказался о себе, но результат всё равно добыл.

В этом году в том же Монте-Карло Медведев во втором круге обыграл француза Гаэля Монфиса (6:2, 6:4). Счёт не отражает сложности, с которыми россиянин столкнулся на корте. Во втором сете он уступал 1:4, после чего сорвался на судью с применением нецензурной лексики из-за неправильной фиксации аута. После этого Даниила словно подменили. Он взял пять геймов подряд и не оставил Монфису никаких шансов на победу.

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Медведеву также порой помогают срывы на болельщиков или даже на представителей команды соперников. Например, в полуфинале US Open – 2023 он сенсационно победил на тот момент первую ракетку мира Карлоса Алькараса, попутно обругивая болевших против него испанских фанатов.

На Australian Open – 2022 Даниил разозлился из-за коучинга отца своего соперника по полуфиналу Стефаноса Циципаса. Медведев ругался на Апостолоса Циципаса и на судью в конце второй партии, которую проиграл 4:6. Но после выплеска эмоций он не оставил оппоненту шансов в последующих партиях, выиграв матч со счётом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.

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Андрей Рублёв в последнее время срывается едва ли чаще всех в мужском туре. В его случае часто наблюдаются явные перегибы, которые вредят на корте. Это приводило к сенсационным поражениям от не входящих в топ-100 соперников вроде Франсиско Комесаньи, Тьяго Тиранте или Александра Мюллера в сезоне-2024. Но часто эмоциональный всплеск помогал Андрею.

Вероятно, самый яркий пример подобного явления произошёл на «Мастерсе» в Мадриде. В третьем круге Андрею пришлось помучиться с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (7:6, 6:4). В первом сете у Рублёва не очень шла игра, из-за чего он ругался. На тай-брейке россиянин уступал 0:5, но не посыпался и вырвал победу в партии, а затем и в матче. После этого Рублёв взял в столице Испании второй «Мастерс» в своей карьере, выбив из сетки Карлоса Алькараса и легко разобравшись с остальными соперниками. Ближе всего к вылету Андрей был именно в противостоянии с Давидович-Фокиной. Кто знает, как бы для него закончился турнир, если бы он максимально сдержанно вёл себя в этой встрече.

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Несколько раз вспышки гнева помогали Андрею вырывать победы в матче с аутсайдерами. Например, он отдавал стартовые партии американцу Маркосу Гирону и венгру Фабиану Марожану в Риме и Умаге соответственно, но после самокритичных ругательств добывал победы.

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Конечно, можно привести обратные примеры, когда срывы вредили Рублёву и Медведеву. Например, Даниил некрасиво вёл себя в матче группового этапа Итогового-2024 с Тейлором Фрицем и потерпел поражение, которое фактически помешало ему выйти в плей-офф. Рублёв часто доходил до членовредительства и проигрывал. Но далеко не факт, что Даниил и Андрей побеждали бы соперников, если бы вели себя в несвойственной отрешённой манере и сдерживали эмоции.

Фрэнсис Тиафо

Фрэнсис Тиафо

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Одним из главных трэш-токеров тура является американец Фрэнсис Тиафо. В первом полугодии Фрэнсис переживал серьёзный кризис. На Уимблдоне-2024 Тиафо сорвался и заявил, что проигрывал «клоунам», оскорбив тем самым почти полтора десятка соперников. Как ни странно, именно в Лондоне началось преображение Фрэнсиса. Он создал наибольшие проблемы будущему чемпиону Карлосу Алькарасу, затянув его в пятисетовую битву нервов. А чуть позже дошёл до финала «Мастерса» в Цинциннати и полуфинала US Open, вернувшись в топ-20 рейтинга ATP.

Сложно найти поединок, в котором Тиафо не использует ругательства. В основном это помогает ему добиваться успеха, но не всегда. Иногда Фрэнсис переходит все нормы приличия. Так было в проигранном матче с россиянином Романом Сафиуллиным в Шанхае. Американец грубо послал судью, после чего ему выписали огромный штраф на $ 120 тыс.

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Есть игроки, фирменной чертой которых является спокойствие. Самый яркий пример – первая ракетка мира Янник Синнер. Но многим теннисистам для лучшей игры на корте нужно выплеснуть эмоции. Не все матерятся так часто, как Медведев, Рублёв или Тиафо. Но даже 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович периодически ругается, что часто идёт ему на пользу.

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