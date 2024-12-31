Мирра выиграла русское дерби в Брисбене. Рублёв и Хачанов — в парном полуфинале Гонконга

Во вторник, 31 декабря, на турнире ATP-250 в Брисбене закончились матчи первого круга. В заключительной встрече 1/16 финала принимал участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, посеянный под первым номером. Джокович стартовал на турнире ещё вчера — в парном разряде. Новак встал в пару к Нику Кирьосу, и сербско-австралийский тандем одержал победу. Подробнее об этом и о других вчерашних матчах читайте в отдельном материале.

В одиночном разряде первым соперником Джоковича, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, стал австралийский обладатель уайлд-кард Ринки Хидзиката, 73-я ракетка мира. Фаворит встречи был очевиден, и Новак полностью оправдал ожидания.

Брейк-пойнты в этом матче были только у Джоковича. Серб здорово подавал (12 эйсов при отсутствии двойных ошибок), и Хидзиката ничего не мог сделать на приёме. Новак быстро повёл 3:0 с брейком и не позволил Ринки отыграться — 6:3 за 40 минут. Судьба второй партии решилась во второй её половине. Новак уступал 2:3 без брейка, после чего забрал четыре гейма подряд — 6:3, 6:3 за 1 час 16 минут. На своей подаче в этом сете он играл ещё убедительнее: всего два отданных очка за четыре гейма.

Во втором круге Джокович сразится с Гаэлем Монфисом, другим ветераном мирового тенниса, хоть и не столь титулованным.

Также нельзя не отметить матч Джованни Мпетчи Перрикара и Ника Кирьоса. Оба теннисиста славятся своей подачей, и в этом смысле встреча полностью оправдала ожидания. Француз, выигравший матч, наколотил аж 36 эйсов, и семь двойных ошибок на этом фоне уже не выглядят катастрофой. Показатели Кирьоса тоже впечатляют: 15 подач навылет и ни одной двойной ошибки. Нетрудно предположить, что каждый сет заканчивался тай-брейком, и чуть сильнее был Мпетчи Перрикар — 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) за 2 часа 30 минут. Далее у Джованни по сетке Фрэнсис Тиафо.

— 36 эйсов. Возможно, это глупый вопрос, но, как вы считаете, вы подавали хорошо?

— Не так уж и плохо, — сказал Мпетчи Перрикар в интервью на корте.

На турнире ATP-250 в Гонконге начались четвертьфинальные матчи в парном разряде. Карен Хачанов и Андрей Рублёв сражались с индийско-французским дуэтом Юки Бхамбри/Альбано Оливетти.

Наши теннисисты довольно быстро захватили инициативу и в первом сете собрали пять эйсов — довольно много для парного матча. В пятом гейме Хачанов и Рублёв добились брейка, однако соперники ответили тем же — 3:3. Во второй половине партии Карен и Андрей доказали своё превосходство. Сделав второй брейк в девятом гейме, в 10-м они подали на сет — 6:4 за 35 минут.

Во второй партии за все 12 геймов было всего два брейк-пойнта — оба у соперников россиян. Однако Рублёв и Хачанов в обоих случаях брали решающее очко, в том числе в 12-м гейме, когда это уже был сетбол. На тай-брейке Андрей и Карен использовали первый же матчбол — 6:4, 7:6 (7:5) за 1 час 30 минут.

Пока неизвестно, кто сыграет с Рублёвым и Хачановым в полуфинале. В соответствующей части сетки ещё даже четвертьфиналисты не определились.

Интереснее всего было на женском «пятисотнике» в Брисбене, где состоялись сразу четыре поединка второго раунда с участием россиянок, причём в одном случае это было дерби. 14-й номер рейтинга WTA Анна Калинская (6) встречалась с 20-летней американкой Эшлин Крюгер, 64-й ракеткой мира. Два года назад Крюгер уверенно обыграла Калинскую в четвертьфинале Осаки — 6:3, 6:1. Сегодня россиянка также не взяла ни одной партии.

В первой половине стартового сета теннисистки не давали друг другу шансов на подаче и так дошли до счёта 3:3. После этого у Калинской разладилась подача, и соперница этим воспользовалась. Крюгер показала 100-процентную реализацию брейк-пойнтов, использовав два шанса из двух, и сделала два брейка — 6:3 за 32 минуты. Во второй партии Анна лишь в первом гейме заработала брейк-пойнты, но не реализовала ни одного шанса из трёх. Американке для успеха в этом сете хватило единственного брейк-пойнта в шестом гейме. В девятом гейме она подала на матч — 6:3, 6:3 за 1 час 10 минут.

Анна Блинкова, которая неудачно выступала в минувшем сезоне и вследствие этого опустилась на 77-е место в мировой классификации, играла с 17-летней Миррой Андреевой (8), 16-м номером рейтинга. В этом российском дерби сильнее оказалась Андреева-младшая.

Андреева в первом же гейме добилась брейка, но в четвёртом гейме Блинкова ответила ей тем же — 2:2. Мирра тут же сделала ещё один брейк, и отыграть его у Анны возможностей уже не было. В девятом гейме Андреева упустила двойной сетбол на приёме, но это не помешало ей затем подать на сет — 6:4 за 44 минуты.

Вторая партия проходила по схожему сценарию. Мирра взяла чужую подачу, Анна сделала обратный брейк, а решающим стали седьмой и восьмой геймы. Андреева забрала чужой гейм, сразу после чего Блинкова могла сравнять счёт, но не использовала двойной брейк-пойнт. Это преимущество Мирра удержала и в 10-м гейме подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 26 минут.

В третьем круге Мирра Андреева сыграет с победительницей встречи Линда Носкова (Чехия, 12) — Анка-Алексия Тодони (Румыния, Q).

Диана Шнайдер (5), располагающаяся на 13-й позиции в мировом рейтинге, вышла на корт с 55-й ракеткой мира с Украины Ангелиной Калининой. Первый сет у Шнайдер не получился. Ошибалась она значительно чаще, чем Калинина. Украинка здорово подавала и на первой подаче выиграла 13 очков из 13. Брейк-пойнтов у Дианы при таком раскладе не было, а Ангелина дважды брала её подачу и забрала партию — 6:3 за 34 минуты.

Во втором сете картина была уже иная. Шнайдер резко прибавила, и теннисистки словно поменялись ролями. В первых четырёх геймах россиянка не заметила соперницу — 4:0. При 5:2, 40:0 Диана непостижимым образом упустила тройной сетбол, выдав серию ошибок, но в 10-м гейме всё-таки подала на партию — 6:4 за 41 минуту.

Увы, в третьем сете Калинина взяла не менее убедительный реванш. Шнайдер на приёме брала не более двух очков за гейм — о брейк-пойнтах и речи не было. Россиянка, действовавшая неудачно, как в первой партии, смогла взять только один гейм, да и там пришлось спасать брейк-пойнт. Два брейка в исполнении украинки обеспечили ей победу — 6:3, 4:6, 6:1 за 1 час 51 минуту.

Екатерина Александрова (14), идущая 28-й в рейтинге WTA, сражалась с бывшей второй, а ныне 42-й ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема». Общий счёт личных встреч был 6-3 в пользу Александровой, однако на уровне основных сеток турниров WTA преимущество было у Жабер, выигравшей два матча из трёх. Сегодня Онс ещё раз одолела Екатерину.

Первые два гейма Жабер выиграла под ноль — 2:0. Александрова смогла ответить брейком, после чего сравняла счёт — 2:2. Однако в следующих геймах преимущество было у тунисской теннисистки. На подаче Онс не подпускала Екатерину к брейк-пойнтам, а в чужих геймах часто выходила на брейк-пойнты, но не реализовывала их. В восьмом гейме Жабер всё же дожала Александрову, а в девятом подала на партию, отыграв при этом три брейк-пойнта, — 6:3 за 47 минут.

Во втором сете перевес Жабер был ещё более ощутимым. У Александровой не было не только брейков, но и брейк-пойнтов. Онс дважды брала её подачу, а в восьмом гейме, имея 5:2, закрыла матч — 6:3, 6:2 за 1 час 22 минуты.

В парной сетке Брисбена состоялся заключительный матч первого круга, в котором казахстанско-российская пара Анна Данилина/Ирина Хромачёва (2) сражалась с Кристиной Букшей и Яной Сизиковой, представляющими Испанию и Россию соответственно. На старте встречи теннисистки обменялись брейками — 1:1. Постепенно инициатива стала переходить к Данилиной и Хромачёвой, считавшимся фаворитами противостояния, и начиная с шестого гейма, перед которым счёт был 2:3 не в их пользу (без брейка), они выиграли четыре гейма подряд — 6:3 за 33 минуты.

Во второй партии трудности на подаче у Анны и Ирины возникли разве что в последнем гейме, но к тому моменту счёт был уже 5:3 в их пользу — благодаря брейку в шестом гейме. Данилина и Хромачёва отыграли тройной брейк-пойнт и закончили матч — 6:3, 6:3 за 1 час 11 минут. В четвертьфинале они сыграют с японками Суко Аоямой и Эри Ходзуми.

Турниры в Брисбене и в Гонконге завершатся 5 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».